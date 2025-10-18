De sprintrace op het Circuit of the Americas in Austin is een feit. Op het warme Amerikaanse asfalt ging de zege naar Max Verstappen. Achter hem werd George Russell als tweede geklasseerd, en maakte Carlos Sainz het podium compleet.

Na Verstappens snelste tijd in de sprint kwalificatie van vrijdag lag alle druk op de schouders van de coureurs van McLaren. Lando Norris en Oscar Piastri startten de sprintrace op de tweede en de derde plaats, en net als hun concurrenten stonden ze op de mediumbanden. Verstappen maakte zich niet druk, en had een geweldige start.

McLarens raken elkaar

Bij het ingaan van de eerste bocht had hij al een autolengte voorsprong op zijn rivalen, en toen ging het mis. Piastri viel wat terug, en raakte de Sauber van de als vierde gestarte Nico Hülkenberg. De gifgroene voorvleugel veranderde in een aantal carbonsnippers, en Piastri werd door Hülkenbergs wiel gelanceerd. De Australiër stuiterde tegen de auto van zijn teamgenoot Norris aan, en er ging een schokgolf over het circuit.

De sprintrace van Norris zat er direct op, terwijl Piastri nog even door leek te kunnen rijden. Zijn voorwielophanging was echter beschadigd geraakt bij het incident, en ook hij moest zijn bolide naast de baan parkeren. Zwaar teleurgesteld liepen ze terug naar de pits, terwijl er nog meer chaos was ontstaan.

Enorm chaos

Ook Fernando Alonso werd geraakt door de crashende auto's, en hij parkeerde zijn Aston Martin naast de baan. Hülkenberg moest naar de pits voor een nieuwe voorvleugel, terwijl Yuki Tsunoda een stuk voorvleugel oppikte. Het asfalt lag in bocht 1 vol met onderdelen, en er werd zelfs gevreesd voor een rode vlag.

Verstappen versus Russell

Die rode vlag kwam er niet, en de overgebleven coureurs moesten rekening houden met een felle herstart. Verstappen kwam dan ook goed weg, maar kon geen gat slaan naar de nieuwe nummer twee George Russell. De Britse Mercedes-coureur bleef achter de Red Bull haken, en zag zijn kans.

Bij het aanremmen probeerde Russell Verstappen aan te vallen in bocht twaalf, maar het was een opportunistisch move. Verstappen en Russell schoten allebei de uitloopzone in, en de Nederlander was van mening dat hij niets verkeerd had gedaan. De stewards deelden geen straf uit, maar Verstappen had het zwaar. Zijn achterkant was niet helemaal in balans, en hij moest het koppie erbij houden.

Spannende strijd

Russell liet daarna een gat vallen, maar er was genoeg aan de hand. De Ferrari's besloten een robbertje te gaan vechten, en Hamilton haalde zijn teamgenoot Leclerc met een gewaagde actie in. Carlos Sainz was in zijn Williams stilletjes naar de derde plaats opgeklommen, en hij moest in zijn spiegels kijken. De Ferrari's kwamen er namelijk aan.

Verstappen breidde zijn voorsprong steeds verder uit, en de aandacht verschoof naar andere gevechten. Zo was ook Andrea Kimi Antonelli lekker bezig, en vermaakte hij de fans met een spannend duel met Haas-coureur Oliver Bearman. Het ging op meerdere momenten maar net goed. Een incident in bocht vijftien werd echter wel bekeken door de stewards.

Crash zorgt voor nieuwe chaos

De chaos bleef echter bestaan, en in bocht 1 ging het in de slotfase wéér mis. Aston Martin-coureur Lance Stroll dacht dat een ambitieuze inhaalactie op de Haas van Esteban Ocon wel mogelijk was, maar in de realiteit was dit niet het geval. Stroll knalde vol tegen de Haas aan, en de schade was enorm. Beide coureurs vielen uit, en de Safety Car kwam weer de baan op.

Bij Aston Martins konden de monteurs de lunch op hun buik schrijven, want eerder in de race was Alonso immers ook uitgevallen. De Safety Car bleef op de baan, en Verstappen kon daardoor juichen. Hij verkleinde zijn achterstand op de McLarens in het wereldkampioenschap.