Uitslag Sprint Verenigde Staten: Verstappen deelt keiharde dreun uit, McLarens crashen in chaotische race
  • Gepubliceerd op 18 okt 2025 19:40
  • comments 50
  • Door: Bob Plaizier

De sprintrace op het Circuit of the Americas in Austin is een feit. Op het warme Amerikaanse asfalt ging de zege naar Max Verstappen. Achter hem werd George Russell als tweede geklasseerd, en maakte Carlos Sainz het podium compleet.

Na Verstappens snelste tijd in de sprint kwalificatie van vrijdag lag alle druk op de schouders van de coureurs van McLaren. Lando Norris en Oscar Piastri startten de sprintrace op de tweede en de derde plaats, en net als hun concurrenten stonden ze op de mediumbanden. Verstappen maakte zich niet druk, en had een geweldige start.

McLarens raken elkaar

Bij het ingaan van de eerste bocht had hij al een autolengte voorsprong op zijn rivalen, en toen ging het mis. Piastri viel wat terug, en raakte de Sauber van de als vierde gestarte Nico Hülkenberg. De gifgroene voorvleugel veranderde in een aantal carbonsnippers, en Piastri werd door Hülkenbergs wiel gelanceerd. De Australiër stuiterde tegen de auto van zijn teamgenoot Norris aan, en er ging een schokgolf over het circuit.

De sprintrace van Norris zat er direct op, terwijl Piastri nog even door leek te kunnen rijden. Zijn voorwielophanging was echter beschadigd geraakt bij het incident, en ook hij moest zijn bolide naast de baan parkeren. Zwaar teleurgesteld liepen ze terug naar de pits, terwijl er nog meer chaos was ontstaan.

Enorm chaos

Ook Fernando Alonso werd geraakt door de crashende auto's, en hij parkeerde zijn Aston Martin naast de baan. Hülkenberg moest naar de pits voor een nieuwe voorvleugel, terwijl Yuki Tsunoda een stuk voorvleugel oppikte. Het asfalt lag in bocht 1 vol met onderdelen, en er werd zelfs gevreesd voor een rode vlag.

Verstappen versus Russell

Die rode vlag kwam er niet, en de overgebleven coureurs moesten rekening houden met een felle herstart. Verstappen kwam dan ook goed weg, maar kon geen gat slaan naar de nieuwe nummer twee George Russell. De Britse Mercedes-coureur bleef achter de Red Bull haken, en zag zijn kans.

Bij het aanremmen probeerde Russell Verstappen aan te vallen in bocht twaalf, maar het was een opportunistisch move. Verstappen en Russell schoten allebei de uitloopzone in, en de Nederlander was van mening dat hij niets verkeerd had gedaan. De stewards deelden geen straf uit, maar Verstappen had het zwaar. Zijn achterkant was niet helemaal in balans, en hij moest het koppie erbij houden.

Spannende strijd

Russell liet daarna een gat vallen, maar er was genoeg aan de hand. De Ferrari's besloten een robbertje te gaan vechten, en Hamilton haalde zijn teamgenoot Leclerc met een gewaagde actie in. Carlos Sainz was in zijn Williams stilletjes naar de derde plaats opgeklommen, en hij moest in zijn spiegels kijken. De Ferrari's kwamen er namelijk aan.

Verstappen breidde zijn voorsprong steeds verder uit, en de aandacht verschoof naar andere gevechten. Zo was ook Andrea Kimi Antonelli lekker bezig, en vermaakte hij de fans met een spannend duel met Haas-coureur Oliver Bearman. Het ging op meerdere momenten maar net goed. Een incident in bocht vijftien werd echter wel bekeken door de stewards.

Crash zorgt voor nieuwe chaos

De chaos bleef echter bestaan, en in bocht 1 ging het in de slotfase wéér mis. Aston Martin-coureur Lance Stroll dacht dat een ambitieuze inhaalactie op de Haas van Esteban Ocon wel mogelijk was, maar in de realiteit was dit niet het geval. Stroll knalde vol tegen de Haas aan, en de schade was enorm. Beide coureurs vielen uit, en de Safety Car kwam weer de baan op.

Bij Aston Martins konden de monteurs de lunch op hun buik schrijven, want eerder in de race was Alonso immers ook uitgevallen. De Safety Car bleef op de baan, en Verstappen kon daardoor juichen. Hij verkleinde zijn achterstand op de McLarens in het wereldkampioenschap.

F1Grand Prix Verenigde Staten van Amerika - Sprint

US Circuit of the Americas - 18 oktober 2025

Snork

Posts: 21.940

Graag zo’n herhaling voor de race. Dan wordt het nog spannend.

  • 22
  • 18 okt 2025 - 19:43
Reacties (50)

  • Snork

    Posts: 21.940

    Graag zo’n herhaling voor de race. Dan wordt het nog spannend.

    • + 22
    • 18 okt 2025 - 19:43
    • Mrduplex

      Posts: 1.634

      Toto die nog ff moet roepen dat het een goede actie van Russell was.het is dat Max altijd zo alert is,anders lag ie er ook af

      • + 21
      • 18 okt 2025 - 19:46
    • De Vogel is Geland

      Posts: 582

      De papaja’s hebben behoorlijk wat schade

      • + 2
      • 18 okt 2025 - 19:47
    • da_bartman

      Posts: 6.205

      Dit was nogsteeds niet de echte McL crash. Die hebben we nog tegoed.

      • + 20
      • 18 okt 2025 - 19:49
    • F1jos

      Posts: 4.733

      George maakt net zo’n domme move als Lance

      • + 8
      • 18 okt 2025 - 19:53
    • Raye34

      Posts: 1.111

      Ik heb een glazen bol 😁😏 morgen nog een keer.🤐

      www.gptoday.net/nl(...)rkt#comment-6257007

      • + 2
      • 18 okt 2025 - 19:54
    • John6

      Posts: 11.149

      Was een domme actie van Russell, ze hadden mazzel dat het goed af liep.

      • + 4
      • 18 okt 2025 - 19:59
    • Skoda F1

      Posts: 427

      Russell deed ook een Landootje en lance ook! Gewoon op hoop van zegen en kijken waar het schip strandt..

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 20:07
    • Hourpower

      Posts: 733

      Verstappen nu 55 punten verschil met Piastri met nog 6 races en twee sprintraces te gaan. Het zal toch niet spannend worden of wel?

      • + 2
      • 18 okt 2025 - 20:16
  • Nomar

    Posts: 836

    Ik begin nou toch stiekum te hopen dat Max voor zijn 5e WK kan gaan.

    • + 17
    • 18 okt 2025 - 19:44
    • De Vogel is Geland

      Posts: 582

      Hij is veruit de beste coureur van het veld. Als een McLaren coureur WDC pakt dan zullen ze dat ook voelen.

      • + 2
      • 18 okt 2025 - 19:54
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 18.576

    Er schijnt zat gebeurt te zijn....straks ook maar eens kijken denk.

    • + 1
    • 18 okt 2025 - 19:44
    • nr 76

      Posts: 7.044

      Mwa, het was maar een sprintrace, soort vrije training waar een handvol punten wordt uitgedeeld.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 19:54
  • schwantz34

    Posts: 41.072

    Bam, 8 p.ntjes ingelopen op de toch al 7 kleuren stront voor hem schijtende Papaya brigade!

    • + 16
    • 18 okt 2025 - 19:45
    • Rocks

      Posts: 1.035

      Pintjes??😎

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 19:47
    • F1jos

      Posts: 4.733

      Met dank aan Nico en Alonso.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 20:19
  • De Vogel is Geland

    Posts: 582

    Beetje druk op het raketschip en Piastri zakt door het ijs. Pathetisch clubje excel sheet managers met intern corfee schema als je stout bent. McLaren gaat het zwaar krijgen. Ook nu Russell zich vooraan meldt en die heeft ook niets te verliezen

    • + 13
    • 18 okt 2025 - 19:46
    • Snork

      Posts: 21.940

      Mwah, beetje negatief. McLaren kan hier weinig verweten worden. Met 4 auto’s in dezelfde bocht was een beetje te druk.

      • + 2
      • 18 okt 2025 - 19:51
    • snailer

      Posts: 30.283

      Daarbij is er in wezen niets aan de hand. Als straks in de race men voor Verstappen eindigt dan heeft Verstappen niet voldaan aan de 11 punten per weekend inlopen.

      McLaren moet vooral de rust bewaren en er staan ik kwalificatie.

      • + 6
      • 18 okt 2025 - 20:02
    • Smock

      Posts: 234

      "Raketschip", blijft schattig om te zien dat mensen dat blijven zeggen. Want oh de RBR is zo'n slechte auto. Komt vast omdat Max echt iedere race loopt te klagen over de auto.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 20:15
    • Mrduplex

      Posts: 1.634

      @snailer ,er is inderdaad weinig aan de hand.
      McLaren heeft de beste auto hier .Maar de ellende tussen Norris en Piastri is nu pas begonnen,die gunnen elkaar het licht niet meer in de ogen.dit gaat zeker nog vaker fout.
      En was dit de hoofdrace geweest was het verschil nog maar 38!! punten geweest. Zo snel kan het gaan

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 20:20
  • Mr Marly

    Posts: 7.833

    Wat een drama zeg. Piastri bezwijkt onder druk om daar zo vroeg naar binnen te duiken. Pure pech dat Norris, Hulkenberg en Alonso ook geslachtofferd werden. Max maakt het perfect af, wat een baas.
    Lichtpuntje is dat de pace van Max niet zo geweldig was en morgen weer worden er meer punten verdeeld. Moeten ze alleen wel een stuk verder komen dan nu ;-).

    • + 4
    • 18 okt 2025 - 19:47
  • Avb1

    Posts: 212

    Er was gisteren iemand hier die zei wacht op de echte race dit is niet belangrijk....
    Oh echt? Wie heeft er punten gepakt en wie niet?

    • + 2
    • 18 okt 2025 - 19:48
  • Ernie5335

    Posts: 5.631

    Acht punten een keiharde dreun? Valt wel mee...

    • + 3
    • 18 okt 2025 - 19:48
    • Avb1

      Posts: 212

      Daarom is Bert beter

      • + 7
      • 18 okt 2025 - 19:50
    • De Vogel is Geland

      Posts: 582

      De druk wordt langzaam opgevoerd en de schoolboys loopt het steeds vaker dun door het uniform

      • + 3
      • 18 okt 2025 - 19:55
    • schwantz34

      Posts: 41.072

      Prop maar eens 8 bananen in je oor, dan piep je wel anders!

      • + 5
      • 18 okt 2025 - 19:55
    • TylaHunter

      Posts: 10.561

      Het is meer dan gewenst, maar ze zijn blij dat het sprintpunten zijn.

      Het maakt wel "we vechten het onderling uit" een stuk lastiger.

      Stel Max wint morgen (gezien de bandenslijtage ben ik daar niet zeker van maar stel) en norris wordt 2de, slechte pitstop brengt piastri op 4...

      Dan is dat 43 punten op max, maar ook 14 op norris... kiezen voor norris, kan dan niet... want 29 punten heeft die vorig jaar ook wel weggegooid... maar Piastri prio geven gaan ze ook niet doen denk ik...

      Maar onderling.. beide mclaren coureurs zijn zo dicht bij die eerste titel... dat zullen heen papayarules zijn. Dat wordt chaos en wie is daar dan telkens om in die chaos te profiteren? Max.

      • + 1
      • 18 okt 2025 - 19:55
  • ikwilookreageren

    Posts: 293

    Stroll was natuurlijk al een tijdje niet meer heel slecht in beeld geweest, eigenlijk sinds singapore.

    • + 5
    • 18 okt 2025 - 19:49
  • Joeppp

    Posts: 8.081

    Max nog maar 25 punten achter Norris als ik het goed uitreken. Die kan hij hebben dit jaar. Nu Piastri nog een oaar van dit soort foutjes en het was weer een mooi en verrassend seizoen. Nu is het wel Piastri zijn fout vandaag maar het gebeurd veel in de die bocht omdat je er 8 dik doorheen kan. Ja, hij had beter moeten opletten maar het oke chapeau dat hij het probeert. Idem voor Russell, gewoon proberen en op een dag lukt het.

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 19:54
  • Beri

    Posts: 6.717

    Seeeeeeenttzzzzz en Elllllboooooonn

    • + 1
    • 18 okt 2025 - 19:55
  • De Vogel is Geland

    Posts: 582

    Zo’n actie op Ocon is imho altijd geoorloofd

    • + 3
    • 18 okt 2025 - 19:55
  • snailer

    Posts: 30.283

    Zie dat Tsunoda 7de is geworden. Hopelijk geeft het hem zelfvertrouwen

    • + 3
    • 18 okt 2025 - 19:57
  • da_bartman

    Posts: 6.205

    Tjeeh, wat een gore overall heeft die Russell aan. 🤮

    • + 4
    • 18 okt 2025 - 19:58
    • schwantz34

      Posts: 41.072

      Een gore overal voor een gore matennaaier, die zit hem als gegoten!

      • + 7
      • 18 okt 2025 - 20:02
  • Skimi

    Posts: 1.092

    Lekker hoor Stroll, gewoon doorrijden met je band omhoog., zal vast nog wel fixen zijn. Nog nooit gezien wat een capriolen haalt die vent uit

    • + 5
    • 18 okt 2025 - 20:01
  • TylaHunter

    Posts: 10.561

    Ik heb al heel lang niet zon domme move gezien als van Stroll vandaag... een beetje een WTCC move of World Rally Cross.

    • + 4
    • 18 okt 2025 - 20:01
    • Rimmer

      Posts: 12.895

      Russell maakte exact dezelfde domme move als Stroll alleen Max wist op tijd weg te sturen. Het was anders precies hetzelfde geëindigd.

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 20:42
  • da_bartman

    Posts: 6.205

    Haha, typical. Wat dacht die windowlicker wel. Ik ga op drie wielen naar de pits rijden even nieuwe bandjes halen? 🤣🤣🤣

    • + 2
    • 18 okt 2025 - 20:09
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.319

    Wat een slordige race zeg vandaag. De coureurs maakten er echt een potje van. Dat maakte het wel vermakelijk dat dan wel weer.

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 20:12
  • elflitso

    Posts: 1.536

    Russell probeerde een dive bomb op Max. Alleen Max zag hem aankomen. Knap werk! Russell roept over de boordradio dat het een race incident was. Stel het was andersom.........

    • + 3
    • 18 okt 2025 - 20:21
    • da_bartman

      Posts: 6.205

      Idd wat als het andersom was. Die Palmer, die gast is zoooo biased. Die vond het nu een goede poging. Als Max dit had geprobeerd had wel anders geroepen.

      • + 3
      • 18 okt 2025 - 20:29
    • Rimmer

      Posts: 12.895

      MOORDAANSLAG!!

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 20:48
    • elflitso

      Posts: 1.536

      @da 'mooie' was ook nog de boordradio naar Toto. Het was mijn enigste kans. Maw hij had de power niet. Zag je ook wel in de batterij verschillen. George had nog 30% en Max 60%

      • + 0
      • 18 okt 2025 - 20:49
  • Joseph1000

    Posts: 213

    Tja piastri in zijn voordeel
    Norris ook er af.hulkenberg krijgt straf niet echt spannend.
    Voor de rest treintje rijden 🥱
    Gaan het zien in de Race

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 20:22
  • Housmans

    Posts: 221

    Jammer dat de race achter de safety car eindigde!
    Misschien moeten de teams eens duidelijk maken richting de wedstrijdleiding dat ze dit eigenlijk niet willen...
    /S

    • + 0
    • 18 okt 2025 - 20:50

