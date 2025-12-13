Lando Norris veroverde afgelopen weekend zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. De Britse McLaren-coureur vocht een aantal felle duels uit, en moest in de seizoensfinale een aanval van Max Verstappen afslaan. Norris won de strijd, en spreekt zijn respect voor Verstappen uit.

Norris won in Abu Dhabi de wereldtitel, maar zijn titelfeestje werd overschaduwd door de indrukwekkende opmars van Verstappen. In Zandvoort had de Red Bull-coureur een achterstand van meer dan honderd punten, maar uiteindelijk kwam hij slechts twee puntjes te kort om Norris van de titel te houden. Voor Verstappen was het geen klap; hij was enorm trots op het feit dat hij met Red Bull nog zo dicht bij het grote succes kon komen.

Verstappen maakte het Norris heel zwaar in de laatste weken van het seizoen. In Las Vegas en Qatar profiteerde hij optimaal van de blunders van McLaren, en dat zorgde ervoor dat Norris begon te zweten. Verstappen bleef opvallend kalm, en hij kon het niet laten om hier en daar een klein sneertje uit te delen aan zijn Britse rivaal. Het waren plaagstootjes, maar toch vond Norris dat niet altijd even leuk.

'We hebben veel respect voor elkaar'

Nu de strijdbijl is begraven, kan Norris niets anders doen dan zijn respect uitspreken voor Verstappen. Hij deelde complimenten uit in gesprek met Sky Sports: "Iedereen weet dat ik goed kan opschieten met Max. We hebben onze gevechten en onze ruzietjes gehad, maar diep van binnen hebben we heel erg veel respect voor elkaar. Dat is echt het belangrijkste: heel veel respect hebben voor elkaar."

Verbale strijd

Norris wil niet uitsluiten dat er volgend jaar weer verbale gevechten kunnen ontstaan. Verstappen deed daar niet moeilijk over, en stelde dat hij erbij hoort om soms een felle uitspraak te doen. Norris vindt dat eigenlijk niet erg: "We zullen altijd dingen blijven zeggen om elkaar aan te vallen, te irriteren of te frustreren. Dat is gewoon onderdeel van het spel. Maar als mensen kunnen we echt prima met elkaar omgaan. We hebben dezelfde ambities en daarom heel erg veel respect voor elkaar, wat iedereen er ook van zegt."