Abu Dhabi cashte honderden miljoenen met F1-spektakel

Abu Dhabi spekt flink de staatskas met honderden miljoenen euro's door het organiseren van een Grand Prix. De race in de Verenigde Arabische Emiraten heeft het land flink op de kaart gezet, waardoor steeds meer toeristen afreizen richting de emiraat in het Midden-Oosten. Hoewel officiële cijfers ontbreken, schijnt dat de regering - die de Grand Prix onder haar hoede heeft - de laatste jaren meer dan 300 miljoenen te verdienen. Sinds 2009 reist de koningsklasse traditiegetrouw naar het supermoderne Yas Marina Circuit om het seizoen af te sluiten. Recentelijk heeft de organisatie het contract met de organisatie van de Formule 1 verlengd tot en met 2030.
Kostenplaatje
Het hosten van een Grand Prix kost bakken met geld. De instapprijs bedraagt tussen de 30 en 50 miljoen euro. Daarmee heb je als organisatie alleen nog een plekje op de kalender gekocht, maar de kosten voor een F1-gelicenseerde circuit plus alle benodigde infrastructuur moeten daar ook nog eens bij. De luxe accommodatie Abu Dhabi die door circuitarchitect Hermann Tilke is ontwerpen had een waanzinnig hoog prijskaartje van meer als een miljard euro. Toch verdient Abu Dhabi dat ruimschoots terug door bezoekers die graag hun geld uitgeven aan horeca, winkels en andere toeristische trekpleisters in de Emiraat.
F1-finales
De Grand Prix in Abu Dhabi heeft meerdere spannende F1-eindes meegemaakt, waaronder week geleden tussen Max Verstappen en McLaren-coureurs Oscar Piastri en uiteindelijke wereldkampioen Lando Norris. In 2021 was Verstappen die aan het langste eind trok en rivaal Lewis Hamilton met een flinke kater achterliet. De titelontknopingen zorgden ervoor dat veel F1-fans vliegtickets boekten om het live te zien of om hun favoriet een steun in de rug te geven. Het is onduidelijk hoeveel extra geld dat in het laatje opleverde, maar het zou tientallen miljoenen zijn geweest.
Vernieuwingen
Yas Marina heeft de afgelopen jaren een reeks ingrijpende moderniseringen ondergaan. In 2021 werd het circuit grotendeels hertekend, waarbij langzame bochtcombinaties plaatsmaakten voor een snellere en meer vloeiende lay-out. In 2022 werd de capaciteit uitgebreid met de bouw van een nieuwe tribune. Vanaf 2023 volgde een grootschalige vernieuwing van de paddock, de hospitality en de toegangszones. Daarnaast werd het circuit volledig voorzien van energiezuinige LED-verlichting en werden diverse duurzaamheidsmaatregelen doorgevoerd die door de FIA zijn erkend.
