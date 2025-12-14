Abu Dhabi cashte honderden miljoenen met F1-spektakel

Abu Dhabi spekt flink de staatskas met honderden miljoenen euro's door het organiseren van een Grand Prix. De race in de Verenigde Arabische Emiraten heeft het land flink op de kaart gezet, waardoor steeds meer toeristen afreizen richting de emiraat in het Midden-Oosten. Hoewel officiële cijfers ontbreken, schijnt dat de regering - die de Grand Prix onder haar hoede heeft - de laatste jaren meer dan 300 miljoenen te verdienen. Sinds 2009 reist de koningsklasse traditiegetrouw naar het supermoderne Yas Marina Circuit om het seizoen af te sluiten. Recentelijk heeft de organisatie het contract met de organisatie van de Formule 1 verlengd tot en met 2030.



Kostenplaatje



F1-finales

Vernieuwingen