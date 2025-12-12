Max Verstappen greep afgelopen weekend in Abu Dhabi net naast de wereldtitel. Na afloop was hij niet teleurgesteld, maar juist trots op de comeback die hij en Red Bull hadden gemaakt. Günther Steiner is verbaasd door deze reactie van de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen leek lange tijd kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel. Door een slechte eerste seizoenshelft was zijn achterstand op de kop gegroeid tot ruim honderd punten, en de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris waren simpelweg veel sneller. Verstappen begon na de zomer met een enorme opmars, waarbij hij ook profiteerde van de blunders van McLaren.

Verstappen stond in elke race na de zomerstop op het podium, en maakte in Abu Dhabi nog kans op de titel. Hij moest op het circuit van Yas Marina twaalf punten goedmaken op Lando Norris, maar hij kwam uiteindelijk net te kort. Verstappen won de race wel, maar omdat Norris de race won, ging de titel naar de Brit. Terwijl Norris een feestje vierde, toonde Verstappen zich de ideale verliezer. Met een trotse grijns op zijn gezicht verscheen hij op het podium.

Verstappen zorgt voor verbazing

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner had niet verwacht dat Verstappen zo zou reageren. Als hij in de Red Flags Podcast wordt gevraagd of deze milde reactie komt door het vaderschap, geeft Steiner zijn mening: "Ik was er eerlijk gezegd ook een beetje verbaasd over. Ik denk niet dat het te maken heeft met het feit dat hij vader is geworden. Ik denk dat hij gewoon volwassener is geworden en beseft dat hij geweldig werk heeft geleverd."

"Hij heeft meer races gewonnen dan de uiteindelijke wereldkampioen, denk daar maar eens over na. En hij had by far niet de beste auto."

'Dit had niemand verwacht'

Steiner stelt dat Verstappen het zeer goed heeft gedaan: "Je kan natuurlijk niet zeggen dat je de wereldkampioen bent, als je dat niet bent. Maar ik denk dat hij tevreden was met zichzelf en dat kan hij om eerlijk te zijn ook zijn. Wat hij heeft gepresteerd, dat had niemand echt verwacht."

"Hij denkt: 'Ik heb niet gewonnen, maar ik heb een goed seizoen gehad. Ik ga gewoon verder en ik kom terug.' En hij komt ook terug, maak je daar maar geen zorgen over. Als je hem de juiste machine geeft, dan zal hij het doen."