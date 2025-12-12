user icon
icon

Houding van Verstappen zorgt voor enorme verbazing

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Houding van Verstappen zorgt voor enorme verbazing

Max Verstappen greep afgelopen weekend in Abu Dhabi net naast de wereldtitel. Na afloop was hij niet teleurgesteld, maar juist trots op de comeback die hij en Red Bull hadden gemaakt. Günther Steiner is verbaasd door deze reactie van de viervoudig wereldkampioen.

Verstappen leek lange tijd kansloos te zijn in de strijd om de wereldtitel. Door een slechte eerste seizoenshelft was zijn achterstand op de kop gegroeid tot ruim honderd punten, en de McLarens van Oscar Piastri en Lando Norris waren simpelweg veel sneller. Verstappen begon na de zomer met een enorme opmars, waarbij hij ook profiteerde van de blunders van McLaren.

Meer over Max Verstappen <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 Primeur voor Verstappen: Red Bull-coureur sluit exclusieve megadeal

Primeur voor Verstappen: Red Bull-coureur sluit exclusieve megadeal

11 dec

Verstappen stond in elke race na de zomerstop op het podium, en maakte in Abu Dhabi nog kans op de titel. Hij moest op het circuit van Yas Marina twaalf punten goedmaken op Lando Norris, maar hij kwam uiteindelijk net te kort. Verstappen won de race wel, maar omdat Norris de race won, ging de titel naar de Brit. Terwijl Norris een feestje vierde, toonde Verstappen zich de ideale verliezer. Met een trotse grijns op zijn gezicht verscheen hij op het podium.

Verstappen zorgt voor verbazing

Voormalig Haas-teambaas Günther Steiner had niet verwacht dat Verstappen zo zou reageren. Als hij in de Red Flags Podcast wordt gevraagd of deze milde reactie komt door het vaderschap, geeft Steiner zijn mening: "Ik was er eerlijk gezegd ook een beetje verbaasd over. Ik denk niet dat het te maken heeft met het feit dat hij vader is geworden. Ik denk dat hij gewoon volwassener is geworden en beseft dat hij geweldig werk heeft geleverd."

"Hij heeft meer races gewonnen dan de uiteindelijke wereldkampioen, denk daar maar eens over na. En hij had by far niet de beste auto."

'Dit had niemand verwacht'

Steiner stelt dat Verstappen het zeer goed heeft gedaan: "Je kan natuurlijk niet zeggen dat je de wereldkampioen bent, als je dat niet bent. Maar ik denk dat hij tevreden was met zichzelf en dat kan hij om eerlijk te zijn ook zijn. Wat hij heeft gepresteerd, dat had niemand echt verwacht."

"Hij denkt: 'Ik heb niet gewonnen, maar ik heb een goed seizoen gehad. Ik ga gewoon verder en ik kom terug.' En hij komt ook terug, maak je daar maar geen zorgen over. Als je hem de juiste machine geeft, dan zal hij het doen."

StevenQ

Posts: 9.897

Goed nummer van Hot Chocolate: Everyone's a winner

  • 2
  • 12 dec 2025 - 17:44
F1 Nieuws Max Verstappen Guenther Steiner Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Joon

    Posts: 62

    "Verstappen won de race wel, maar omdat Norris de race won, ging de titel naar de Brit."

    • + 0
    • 12 dec 2025 - 17:20
    • StevenQ

      Posts: 9.897

      Goed nummer van Hot Chocolate: Everyone's a winner

      • + 2
      • 12 dec 2025 - 17:44
    • Larry Perkins

      Posts: 62.076

      Verstappen begon na de zomer met een enorme opmars, waarbij hij ook profiteerde van de blunders van McLaren, terwijl de schrijvert nog altijd solidair is met McLaren...

      • + 1
      • 12 dec 2025 - 17:44
  • Larry Perkins

    Posts: 62.076

    Wie verbaasd is over de houding van Verstappen heeft het laatste (halve) jaar niet één keer naar Verstappen geluisterd...

    • + 1
    • 12 dec 2025 - 17:47

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×