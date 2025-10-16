user icon
Verstappen wil niet nadenken over vijfde titel: "Weet niet hoe de auto hier werkt"

Verstappen wil niet nadenken over vijfde titel: "Weet niet hoe de auto hier werkt"
  • Gepubliceerd op 16 okt 2025 21:37
  • comments 2
  • Door: Jeroen Immink

Max Verstappen weigert nog altijd om na te denken over een mogelijke vijfde wereldtitel in de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen verkeert in uitstekende vorm, maar omschrijft zijn auto nog steeds als onvoorspelbaar. Verstappen weet dan ook niet of hij aankomend weekend in Austin kan meestrijden om de winst.

Sinds Red Bull Racing iets wist te vinden in de vloer van de RB21, is Verstappen in topvorm. De Nederlander finishte als tweede in Zandvoort, won vervolgens in Monza en Bakoe en werd daarna opnieuw tweede in Singapore. Daardoor is hij in de WK-stand een stuk dichter bij Oscar Piastri en Lando Norris gekomen.

Verstappen vastberaden in Austin

Eenmaal aangekomen in Austin gaf Verstappen aan genoten te hebben van de afgelopen races. In tegenstelling tot voor de zomerstop zit hij qua snelheid een stuk dichter bij de McLarens. “We gaan zeker proberen te winnen,” zei Verstappen vastberaden tijdens de persconferentie. “De afgelopen drie weekenden waren erg leuk. Ik denk nog steeds dat we in Singapore het potentieel van de auto niet maximaal hebben benut. Dit is een geweldig circuit om op te rijden en ik ben benieuwd wat we kunnen bereiken.”

Momenteel leidt Piastri het kampioenschap met een voorsprong van 22 punten op teamgenoot Norris. Verstappen volgt op 63 punten van de Australiër. Het gat is groot, maar met nog zes races te gaan is niets onmogelijk. Toch wil Verstappen zelf niet te veel nadenken over een mogelijke vijfde wereldtitel.

"Het is nog steeds 50-50"

“Vijftig-vijftig: je wint of je wint niet,” vervolgde hij. “Ik denk er niet over na. Deze auto is anders dan de vorige, dus er is geen garantie dat hij overal goed presteert. Ik bekijk het gewoon race voor race.”

Voor Verstappen is Austin een uitgelezen kans om dichter bij Piastri en Norris te komen in de stand. Naast de Grand Prix op zondag wordt er namelijk ook een sprintrace verreden op het Circuit of the Americas.

Reacties (2)

  • Snork

    Posts: 21.917

    Geouwehoer over kansen op de titel in zowat elk artikel waarin staat dat de achterstand van Max op Piastri 63 punten is. We weten het nu wel.
    Max is kansloos voor de titel. Klaar.

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 22:30
  • Sauber

    Posts: 427

    De achterstand was na België 81 punten.
    Nu, twee eerste plaatsen en twee tweede plaatsen verder is de achterstand 63 punten. Dus het is nog steeds lang niet genoeg. Dan is er uitval van Piastri voor nodig, en op die manier hoeft het voor mij niet te gaan.

    • + 0
    • 16 okt 2025 - 22:45

