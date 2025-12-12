user icon
icon

Zo kijk je live en gratis naar het FIA-gala

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Zo kijk je live en gratis naar het FIA-gala

Het Formule 1-seizoen wordt vandaag officieel afgesloten met de traditionele prijsuitreikingen van de FIA. De autosportfederatie organiseert elk jaar een gala waarbij de wereldkampioenen in het zonnetje worden gezet. Lando Norris mag zijn wereldbeker dan ook gaan ophalen tijdens het evenement in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent.

De wereldbeker stond afgelopen weekend al te glimmen in Abu Dhabi. De prijs werd naast titelrivalen Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen in de perszaal gezet, en stond ook op de grid voorafgaand aan de race op het circuit van Yas Marina. Na afloop kreeg Norris deze beker niet in handen, want de FIA organiseert hier elk jaar een speciaal evenement voor.

Meer over FIA FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Red Bull

FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Red Bull

6 dec
 FIA opent onderzoek naar Red Bull na incident met Norris

FIA opent onderzoek naar Red Bull na incident met Norris

6 dec

Alle grote namen uit de autosportwereld worden namelijk opgetrommeld om te verschijnen op het FIA-gala. Tijdens de zogenaamde FIA Awards Ceremony zullen alle wereldkampioenen worden gekroond. Naast Norris zullen ook de kampioenen uit het WEC, de WRC, de Formule E, World RX en het W2RC hun bekers ophalen. Ook de constructeurskampioenen zullen hun prijs in ontvangst nemen.

Kan Verstappen iets winnen?

Naast de wereldkampioenen worden er ook een aantal andere coureurs in het zonnetje gezet. Zo wordt er een prijs uitgereikt voor de actie van het jaar, en Max Verstappen behoort in deze categorie tot de kanshebbers. Verstappen werd ook op de rode loper verwacht, aangezien hij tweede is geworden in het wereldkampioenschap. Hij ontbreekt echter wegens ziekte. De coureurs die in de top drie van de Formule 1 zijn geëindigd zijn verplicht om aanwezig te zijn. Ze zullen ook een prijs voor de tweede en derde plek in ontvangst nemen.

Waar is het gala en hoe is het te bekijken?

De ceremonie vindt dit jaar plaats in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. In de stad vinden al de hele week vergaderingen van de FIA plaats, en president Mohammed Ben Sulayem is dan ook aanwezig. Vorig jaar werd het gala georganiseerd in Kigali in Rwanda, en het is nog niet duidelijk waar de ceremonie volgend jaar wordt georganiseerd.

Het gala is gratis te volgen via het YouTube-kanaal van de FIA, de show begint om 19:00 Nederlandse tijd.

schwantz34

Posts: 41.579

Ik voel me niet helemaal lekker, dus ik moet deze helaas aan mij voorbij laten gaan. Sorry!

  • 2
  • 12 dec 2025 - 13:29
F1 Nieuws Max Verstappen Lando Norris McLaren Red Bull Racing

Reacties (5)

Login om te reageren
  • snailer

    Posts: 31.036

    Zo kijk ik helemaal niet daadat gala. Ik kijk namelijk helemaal niet.

    • + 0
    • 12 dec 2025 - 13:27
  • schwantz34

    Posts: 41.579

    Ik voel me niet helemaal lekker, dus ik moet deze helaas aan mij voorbij laten gaan. Sorry!

    • + 2
    • 12 dec 2025 - 13:29
  • Aajd Flupke

    Posts: 47

    Wie gaat er nou naar zoiets stompzinnigs kijken? Niemand met meer dan drie functionele hersencellen mag ik hopen

    • + 0
    • 12 dec 2025 - 13:40
  • van lotje,g

    Posts: 1.156

    No!!

    • + 0
    • 12 dec 2025 - 13:41
  • Larry Perkins

    Posts: 62.072

    Niks te zien daarroo want de blote tietenparade heeft ook de griep...

    • + 0
    • 12 dec 2025 - 15:45

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×