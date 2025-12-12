Het Formule 1-seizoen wordt vandaag officieel afgesloten met de traditionele prijsuitreikingen van de FIA. De autosportfederatie organiseert elk jaar een gala waarbij de wereldkampioenen in het zonnetje worden gezet. Lando Norris mag zijn wereldbeker dan ook gaan ophalen tijdens het evenement in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent.

De wereldbeker stond afgelopen weekend al te glimmen in Abu Dhabi. De prijs werd naast titelrivalen Norris, Oscar Piastri en Max Verstappen in de perszaal gezet, en stond ook op de grid voorafgaand aan de race op het circuit van Yas Marina. Na afloop kreeg Norris deze beker niet in handen, want de FIA organiseert hier elk jaar een speciaal evenement voor.

Alle grote namen uit de autosportwereld worden namelijk opgetrommeld om te verschijnen op het FIA-gala. Tijdens de zogenaamde FIA Awards Ceremony zullen alle wereldkampioenen worden gekroond. Naast Norris zullen ook de kampioenen uit het WEC, de WRC, de Formule E, World RX en het W2RC hun bekers ophalen. Ook de constructeurskampioenen zullen hun prijs in ontvangst nemen.

Kan Verstappen iets winnen?

Naast de wereldkampioenen worden er ook een aantal andere coureurs in het zonnetje gezet. Zo wordt er een prijs uitgereikt voor de actie van het jaar, en Max Verstappen behoort in deze categorie tot de kanshebbers. Verstappen werd ook op de rode loper verwacht, aangezien hij tweede is geworden in het wereldkampioenschap. Hij ontbreekt echter wegens ziekte. De coureurs die in de top drie van de Formule 1 zijn geëindigd zijn verplicht om aanwezig te zijn. Ze zullen ook een prijs voor de tweede en derde plek in ontvangst nemen.

Waar is het gala en hoe is het te bekijken?

De ceremonie vindt dit jaar plaats in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent. In de stad vinden al de hele week vergaderingen van de FIA plaats, en president Mohammed Ben Sulayem is dan ook aanwezig. Vorig jaar werd het gala georganiseerd in Kigali in Rwanda, en het is nog niet duidelijk waar de ceremonie volgend jaar wordt georganiseerd.

Het gala is gratis te volgen via het YouTube-kanaal van de FIA, de show begint om 19:00 Nederlandse tijd.