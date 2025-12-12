user icon
Verstappen wint prijs op FIA-gala ondanks afwezigheid

Max Verstappen is dit jaar niet aanwezig op het FIA Gala in Oezbekistan. De Red Bull-coureur kampt met ziekte en moest daardoor verstek laten gaan bij de traditionele seizoensafsluiting, waar alle kampioenen gehuldigd worden. Toch kwam zijn naam wél voorbij op het podium: Verstappen won de prijs voor Actie van het Jaar.

De winnende manoeuvre is zijn beslissende inhaalactie op Oscar Piastri tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. In de openingsfase wist Verstappen de McLaren-coureur te verschalken voor de leiding, een moment dat door de fans massaal werd verkozen tot de meest indrukwekkende actie van 2025. 

Verstappen afwezig ondanks prijs

Dat de winnaar al vóór de officiële uitzending bekend is, komt niet als een verrassing. De FIA zendt het gala ook dit jaar met vertraging uit, vanaf 19.00 uur Nederlandse tijd. In Oezbekistan zijn de festiviteiten op dat moment al in volle gang en is Norris inmiddels gekroond tot wereldkampioen.

Voor Verstappen zal die ceremonie ongetwijfeld dubbel voelen. De Nederlander miste in Abu Dhabi zijn kans op een vijfde titel op rij na een intens seizoen waarin hij lang in de race was, maar uiteindelijk net tekortkwam tegenover Norris. In het beslissende weekend op Yas Marina had Verstappen een klein wonder nodig om de Brit nog te achterhalen, maar zijn eerste plaats bleek niet genoeg. Norris finishte op P3 en pakte daarmee de titel met twee punten verschil.

Verstappen nét geen wereldkampioen

De twee leverden in de laatste races een rechtstreeks gevecht om het kampioenschap, waarin Norris nipt de overhand kreeg. Verstappen stond erom bekend zelden fouten te maken onder druk, maar moest dit jaar erkennen dat McLaren in de tweede seizoenshelft simpelweg sterker was.

Zijn afwezigheid op het gala is dan ook symbolisch voor deze slotweken: Verstappen sluit het seizoen niet als wereldkampioen af, maar vertrekt wel met een prestigieuze award én met het besef dat hij ondanks alles opnieuw een sleutelrol speelde in een seizoen vol spektakel.

schwantz34

Posts: 41.595

En terecht. Het was een geweldige ultralate, tot in perfectie uitgevoerde do or die uitremactie buitenom. Die Oscar never nooit had verwacht, omdat die iets teveel op Russell aan zijn verdedigende binnenkant was gefocust. Dat ging echt op een paar centimetertjes net goed, met dank ook aan een spo... [Lees verder]

  • 1
  • 12 dec 2025 - 22:00
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (7)

  • Pietje Bell

    Posts: 32.398

    12 dec 2025
    Ever wondered what it’s really like to drive around with an F1 Driver and a Professional
    Stuntman?

    Ride along with ‪@MaxVerstappen1‬ and ‪@LIFEOF_RILEY‬ as they team up with ‪@tagheuer
    ‬ for an unfiltered, on-the-road conversation through the heart of Austin, Texas 🤩

    Across the journey, they dive into the world of Formula 1, endurance racing, becoming
    new dads, candid insights into the F1 grid, and what it means to represent a brand
    that has shaped decades of motorsport.

    They also reflect on the motorsport legends who inspired them, TAG Heuer’s racing
    heritage, and what it was like growing up surrounded by the sound, culture, and chaos
    of motorsport — plus plenty more stories that naturally unfold when two petrolheads
    hit the road!

    Settle in and enjoy the drive, blending racing heritage, honest conversation, and a rare
    look at pilots beyond the cockpit 💙

    https://youtu.be/Rzx3Z_QwM3o

    Lange zit: bijna 54 minuten.

    • + 0
    • 12 dec 2025 - 20:43
  • inflatable

    Posts: 3.699

    Hij was ziek.. Mooi excuses, haha..

    • + 0
    • 12 dec 2025 - 21:10
    • schwantz34

      Posts: 41.596

      Ondanks zijn ziekte en afwezigheid weet Max nog steeds een Oscar te winnen. Kijk, dat lukt echt alleen maar de aller allergrootsten hé!

      • + 0
      • 12 dec 2025 - 22:05
  • Larry Perkins

    Posts: 62.093

    Off-topic:

    Norris floept scheldwoord eruit op FIA-gala

    Norris blikte op het podium in Oezbekistan terug op zijn jaar. Hij besprak de hoogte- en dieptepunten en stond stil bij de fouten die soms vanuit hemzelf kwamen en soms vanaf de pitmuur.
    “We hebben onze fouten gemaakt en f*ck-ups en uhm…”, op dat moment onderbreekt FIA-president Mohammed Ben Sulayem de wereldkampioen. “Ah, sorry, ik krijg een boete. Ik kan het betalen,” aldus Norris.

    • + 0
    • 12 dec 2025 - 21:42
    • Larry Perkins

      Posts: 62.093

      x(.)com/ln4norris/status/1999513312191549719?

      * haakjes verwijderen

      • + 0
      • 12 dec 2025 - 21:48
  • schwantz34

    Posts: 41.596

    En terecht. Het was een geweldige ultralate, tot in perfectie uitgevoerde do or die uitremactie buitenom. Die Oscar never nooit had verwacht, omdat die iets teveel op Russell aan zijn verdedigende binnenkant was gefocust. Dat ging echt op een paar centimetertjes net goed, met dank ook aan een sportieve Piastri, die ook gewoon duidelijk net op tijd zijn verlies nam, en daardoor geen dubieuze Hamiltonachtige tikkietakka-achterwielactie ondernam.

    • + 1
    • 12 dec 2025 - 22:00
    • Di Stefano

      Posts: 353

      De haat zit diep hè om Hamilton hierbij te betrekken. Dit was één van de weinige acties van Verstappen waarbij hij niemand raakt. Hij leert het wel, al heeft het bijna 10 jaar geduurd in de F1.

      • + 0
      • 12 dec 2025 - 22:20

