Max Verstappen is dit jaar niet aanwezig op het FIA Gala in Oezbekistan. De Red Bull-coureur kampt met ziekte en moest daardoor verstek laten gaan bij de traditionele seizoensafsluiting, waar alle kampioenen gehuldigd worden. Toch kwam zijn naam wél voorbij op het podium: Verstappen won de prijs voor Actie van het Jaar.

De winnende manoeuvre is zijn beslissende inhaalactie op Oscar Piastri tijdens de Grand Prix van Emilia-Romagna. In de openingsfase wist Verstappen de McLaren-coureur te verschalken voor de leiding, een moment dat door de fans massaal werd verkozen tot de meest indrukwekkende actie van 2025.

Verstappen afwezig ondanks prijs

Dat de winnaar al vóór de officiële uitzending bekend is, komt niet als een verrassing. De FIA zendt het gala ook dit jaar met vertraging uit, vanaf 19.00 uur Nederlandse tijd. In Oezbekistan zijn de festiviteiten op dat moment al in volle gang en is Norris inmiddels gekroond tot wereldkampioen.

Voor Verstappen zal die ceremonie ongetwijfeld dubbel voelen. De Nederlander miste in Abu Dhabi zijn kans op een vijfde titel op rij na een intens seizoen waarin hij lang in de race was, maar uiteindelijk net tekortkwam tegenover Norris. In het beslissende weekend op Yas Marina had Verstappen een klein wonder nodig om de Brit nog te achterhalen, maar zijn eerste plaats bleek niet genoeg. Norris finishte op P3 en pakte daarmee de titel met twee punten verschil.

Verstappen nét geen wereldkampioen

De twee leverden in de laatste races een rechtstreeks gevecht om het kampioenschap, waarin Norris nipt de overhand kreeg. Verstappen stond erom bekend zelden fouten te maken onder druk, maar moest dit jaar erkennen dat McLaren in de tweede seizoenshelft simpelweg sterker was.

Zijn afwezigheid op het gala is dan ook symbolisch voor deze slotweken: Verstappen sluit het seizoen niet als wereldkampioen af, maar vertrekt wel met een prestigieuze award én met het besef dat hij ondanks alles opnieuw een sleutelrol speelde in een seizoen vol spektakel.