Helmut Marko heeft een van de redenen onthuld waarom hij vertrekt bij Red Bull Racing. De inmiddels 82-jarige Oostenrijker stopt vanaf 2026 als adviseur en neemt daarbij afscheid van een lange en indrukwekkende periode binnen het team. In zijn rol bracht hij talloze talenten naar de Formule 1, waaronder Max Verstappen en Sebastian Vettel.

In gesprek met de Oostenrijkse omroep ORF laat Marko weten dat het teleurstellende seizoen van 2025 een rol heeft gespeeld in zijn besluit. De adviseur hoopte dat Verstappen zijn vijfde wereldtitel zou winnen, maar de Nederlander moest uiteindelijk met slechts twee punten verschil de titel laten aan Lando Norris.

'Het was een teleurstelling'

Marko blikt terug: "We hebben dit jaar een moeilijk seizoen gehad. Vooral het midden van het seizoen verliep erg moeizaam. In Nederland stonden we 104 punten achter. Toen begonnen we aan een comeback die zeker uniek was. Maar helaas pakte dat in de laatste race niet goed uit. We verloren het kampioenschap met twee punten verschil."

De comeback van Verstappen was historisch: tijdens de Grand Prix van Nederland stond hij nog 104 punten achter toenmalig leider Oscar Piastri. De Nederlander vocht zich terug in de titelstrijd, maar kwam uiteindelijk net tekort.

"Hoewel deze comeback uniek was, was het toch een zeer bittere teleurstelling. Het raakte ons bijzonder hard. Zelfs na de race had ik het gevoel dat er iets verloren was gegaan", aldus Marko.

Marko haalde veel coureurs naar de Formule 1

Het Red Bull Junior-programma was het kindje van Helmut Marko, maar welke coureurs zijn op deze manier in de Formule 1 gekomen? Robert Doornbos, Max Verstappen, Sebastian Vettel, Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Carlos Sainz en Jack Doohan zijn allemaal coureurs die in hun jeugd onderdeel zijn geweest van het Red Bull Junior-programma. Marko koos de coureurs zelf uit die hierin mochten deelnemen, zo was de Oostenrijker degene die Verstappen een F1-contract heeft aangeboden.