user icon
icon

Primeur voor Verstappen: Red Bull-coureur sluit exclusieve megadeal

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Primeur voor Verstappen: Red Bull-coureur sluit exclusieve megadeal

Max Verstappen heeft een grote slag geslagen op het gebied van merchandise. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft vandaag aangekondigd dat hij in zee gaat met het bedrijf Fanatics, en dat zorgt ervoor dat er ook exclusieve trading cards van Verstappen op de markt komen.

Verstappen geldt nog altijd als één van de populairste coureurs in de Formule 1. Hij greep dit jaar net naast de wereldtitel, maar wist wel acht Grands Prix te winnen en kende een opvallende opmars in de tweede seizoenshelft. Nu slaat hij ook op commercieel gebied zijn slag, en daarmee schrijft hij ook weer geschiedenis. Hij is namelijk de eerste actieve sporter die in samenwerking met Fanatics een online shop heeft geopend.

Meer over Red Bull Racing <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 'Klap voor Verstappen: Lambiase krijgt mogelijk nieuwe rol bij Red Bull'

'Klap voor Verstappen: Lambiase krijgt mogelijk nieuwe rol bij Red Bull'

7 dec

Verstappen en Fanatics hebben een meerjarige deal gesloten op het gebied van e-commerce, gelicentieerde merchandise en trading cards. Het gaat hier bijvoorbeeld ook om gesigneerde en gebruikte race-items. Er zal begin 2026 dan ook een nieuwe online Verstappen-shop worden gelanceerd.

Hoe kijkt Verstappen naar de deal?

Dat betekent dat de huidige fanshop van Verstappen volledig op zijn kop zal gaan, en de Nederlander reageert opvallend positief in een persbericht: "Het is fantastisch om samen te werken en exclusieve producten en ervaringen te kunnen bieden aan al mijn fans, waar ter wereld ze zich ook bevinden."

"Ik kijk ernaar uit om met de Fanatics-teams op het gebied van merchandise en collectibles samen te werken om producten en ervaringen te creëren die echt bij mijn loopbaan passen en alle fans iets bijzonders te bieden om te verzamelen en van te genieten."

Uniek item

Begin volgend jaar komen de nieuwe producten van Verstappen op de markt, en er wordt ook direct een bijzondere trading card gelanceerd. Het ook om een unieke kaart waarmee er een ode wordt gegeven aan Verstappens ronderecord op het circuit van Monza. Hij reed hier de snelste gemiddelde raceronde ooit. Deze kaart is uniek, want er zit een stukje van het racepak dat Verstappen die Grand Prix droeg in. Het gaat om een zeer exclusief item, want er wordt slechts één exemplaar van uitgegeven.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.029

Ik zag wèl dat de t-shirts met de opdruk 'Max 2025 kampioen' en 'Max 5' voor de helft van de prijs weggingen.
Ze kosten nu nog maar 50€ per stuk.

  • 1
  • 11 dec 2025 - 14:35
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • schwantz34

    Posts: 41.566

    Max trekt de bull commercieel leeg tot aan de laatste druppel, en gelijk heeftie!

    • + 0
    • 11 dec 2025 - 14:31
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.029

    Ik zag wèl dat de t-shirts met de opdruk 'Max 2025 kampioen' en 'Max 5' voor de helft van de prijs weggingen.
    Ze kosten nu nog maar 50€ per stuk.

    • + 1
    • 11 dec 2025 - 14:35

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
800
2
Mercedes
457
3
Red Bull Racing
426
4
Ferrari
382
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
80
8
Haas F1
73
9
Sauber
68
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×