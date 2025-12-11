Max Verstappen heeft een grote slag geslagen op het gebied van merchandise. De Nederlandse Red Bull-coureur heeft vandaag aangekondigd dat hij in zee gaat met het bedrijf Fanatics, en dat zorgt ervoor dat er ook exclusieve trading cards van Verstappen op de markt komen.

Verstappen geldt nog altijd als één van de populairste coureurs in de Formule 1. Hij greep dit jaar net naast de wereldtitel, maar wist wel acht Grands Prix te winnen en kende een opvallende opmars in de tweede seizoenshelft. Nu slaat hij ook op commercieel gebied zijn slag, en daarmee schrijft hij ook weer geschiedenis. Hij is namelijk de eerste actieve sporter die in samenwerking met Fanatics een online shop heeft geopend.

Verstappen en Fanatics hebben een meerjarige deal gesloten op het gebied van e-commerce, gelicentieerde merchandise en trading cards. Het gaat hier bijvoorbeeld ook om gesigneerde en gebruikte race-items. Er zal begin 2026 dan ook een nieuwe online Verstappen-shop worden gelanceerd.

Hoe kijkt Verstappen naar de deal?

Dat betekent dat de huidige fanshop van Verstappen volledig op zijn kop zal gaan, en de Nederlander reageert opvallend positief in een persbericht: "Het is fantastisch om samen te werken en exclusieve producten en ervaringen te kunnen bieden aan al mijn fans, waar ter wereld ze zich ook bevinden."

"Ik kijk ernaar uit om met de Fanatics-teams op het gebied van merchandise en collectibles samen te werken om producten en ervaringen te creëren die echt bij mijn loopbaan passen en alle fans iets bijzonders te bieden om te verzamelen en van te genieten."

Uniek item

Begin volgend jaar komen de nieuwe producten van Verstappen op de markt, en er wordt ook direct een bijzondere trading card gelanceerd. Het ook om een unieke kaart waarmee er een ode wordt gegeven aan Verstappens ronderecord op het circuit van Monza. Hij reed hier de snelste gemiddelde raceronde ooit. Deze kaart is uniek, want er zit een stukje van het racepak dat Verstappen die Grand Prix droeg in. Het gaat om een zeer exclusief item, want er wordt slechts één exemplaar van uitgegeven.