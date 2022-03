Uitslag VT3 Saoedi-Arabië: Leclerc 0,033 seconden sneller dan gelanceerde Verstappen

De derde en laatste vrije training in Jeddah zit er weer op. De snelste tijd in de laatste krachtmeting voor de kwalificatie werd genoteerd door Charles Leclerc. Daarachter werd de tweede tijd gereden door niemand minder dan Max Verstappen. Achter dit duo werd de derde tijd gereden door Sergio Perez.

Na een kort nachtje vol bijeenkomsten gingen de heren coureurs gewoon aan de gang in Jeddah. Op het winderige circuit bleef het lang rustig op het asfalt. Valtteri Bottas, zijn teamgenoot Guanyu Zhou en de ongelukkige Kevin Magnussen kwamen echter snel de baan op. Daarna bleef het rustig en de toppers stonden rustig te keuvelen in hun pitbox. Lewis Hamilton liet echter geen minuut onbenut, de Brit kende gisteren problemen en probeerde vandaag beter voor de dag te komen.

De Mercedes-ploeg zal zich echter moeten voorbereiden op een moeilijke kwalificatie. Hamilton en teamgenoot George Russell kwamen er in deze derde training niet aan te pas. Hamilton reed slechts de elfde tijd en zijn teamgenoot kwam zelfs niet verder dan de veertiende tijd. De problemen stapelen zich op, ook de klantenteams waren langzaam. De nummers veertien tot en met twintig waren deze sessie allemaal voor Mercedes-motoren.

Gasly

Problemen waren er wederom voor Pierre Gasly en AlphaTauri. De Franse coureur wilde een proefstart maken aan het einde van de pitlane maar hij kwam niet goed weg. Zijn wagen viel stil en hij blokkeerde de uitgang van de pitstraat. Curieus genoeg werd er geen rode vlag gezwaaid en duwde Gasly zijn wagen terug naar de box. Wat de oorzaak was van de problemen is niet duidelijk, de Fransman had het op de radio zelf over de driveshaft. Het bezorgt hem vast kopzorgen, in Bahrein viel hij immers ook al uit.

Bottas

Iemand die zich helemaal niet druk maakt is Bottas. De Fin was weer snel in zijn Alfa Romeo, hij noteerde de vijfde tijd en was slechts een fractie langzamer dan nummer vier Carlos Sainz. Esteban Ocon, pechvogel Gasly, Magnussen, Fernando Alonso en Yuki Tsunoda maakten de top tien compleet. Opvallend genoeg dus geen Mercedes-aangedreven wagen in de top tien.

Lanceren

Voor Max Verstappen verliep alles op rolletjes in de derde training. De Nederlander kende echter één momentje waardoor hij zijn snelle rondje moest afbreken. De Red Bull-coureur ging namelijk wijd waardoor hij eventjes werd gelanceerd door de kerbstone. Hij had echter al een snelle tijd staan die pas in de slotseconden werd verbroken door de pijlsnelle Ferrari van Charles Leclerc.