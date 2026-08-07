F1Grand Prix van Saoedi-Arabië 2022

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- Datum3 dec 2022
Formula One World Championship
1st place Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing RB18, with 2nd place Charles Leclerc (MON) Ferrari F1-75, Paul Monaghan (GBR) Red Bull Racing Chief Engineer and 3rd place Carlos Sainz Jr (ESP) Ferrari.
27.03.2022. Formula 1 World Championship, Rd 2, Saudi Arabian Grand Prix, Jeddah, Saudi Arabia, Race Day.
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Motor Racing - Formula One World Championship - Saudi Arabian Grand Prix - Race Day - Jeddah, Saudi Arabia
XPB Images
Jeddah
Saudi Arabia
Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Jeddah Corniche Circuit March Saudi Arabia Jeddah Sunday 27 03 3 2022 Podium Portrait