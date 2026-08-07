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F1Grand Prix van Saoedi-Arabië 2022

Grand Prix van Saoedi-Arabië 2022
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  • Camera-
  • Fotogrootte4000x6000 px
  • Brandpuntsafstand-
  • Diafragma-
  • Sluitertijd-
  • Datum3 dec 2022

Formula One World Championship 1st place Max Verstappen (NLD) Red Bull Racing RB18, with 2nd place Charles Leclerc (MON) Ferrari F1-75, Paul Monaghan (GBR) Red Bull Racing Chief Engineer and 3rd place Carlos Sainz Jr (ESP) Ferrari. 27.03.2022. Formula 1 World Championship, Rd 2, Saudi Arabian Grand Prix, Jeddah, Saudi Arabia, Race Day. - www.xpbimages.com, EMail: requests@xpbimages.com (C) Copyright: Batchelor / XPB Images Motor Racing - Formula One World Championship - Saudi Arabian Grand Prix - Race Day - Jeddah, Saudi Arabia XPB Images Jeddah Saudi Arabia Formel1 Formel F1 Formula 1 Formula1 GP Grand Prix one Jeddah Corniche Circuit March Saudi Arabia Jeddah Sunday 27 03 3 2022 Podium Portrait

  • Max Verstappen
  • Ferrari
  • Red Bull Racing
  • Carlos Sainz Jr
  • Charles Leclerc