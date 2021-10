LIVE F1 GP van Amerika: Wie houdt hoofd én banden koel in verhit Austin?

De Grand Prix van Amerika is de zeventiende krachtmeting tussen de coureurs dit seizoen. Max Verstappen en Lewis Hamillton hadden het al tijdens de vrije trainingen met elkaar aan de stok.

Ook tijdens persconferenties is het niet altijd even gezellig met die twee naast elkaar. Nu staan de heren samen naast elkaar op de startgrid van het Circuit of the Americas in Austin, Texas. Met de titelrivalen naast elkaar op de eerste startrij kan dit inderdaad nog wel eens een spectaculaire F1-show opleveren. Vorige wiel-aan-wiel gevechten eindigden meermaals keer in de grindbak, al praat Verstappen daar liever niet nóg eens over. Lewis Hamilton heeft goede hoop.

Nog zes GP's om punten te scoren in WK

Hamilton bezit zes WK-punten minder dan de Nederlander, terwijl Mercedes 36 punten méér heeft verzameld. Nu Sergio Perez vanaf de derde plaats start, terwijl Bottas vanaf de negende stek moet beginnen, ziet Red Bull Racing kansen om in te lopen op het Sterrenteam dat al jarenlang de F1 domineert.

Ook daarachter is voldoende spanning. Zo strijden McLaren en Ferrari voor de derde plaats in het WK, Ook wil Alpha Tauri punten inlopen op Alpine, dat 12 WK-punten meer bezit. Het Amerikaanse Haas F1-team zal graag hun eerste punt scoren voor eigen publiek. Het team start in ieder ieder geval niet met de rode lantaarn vanwege motorstraffen van anderen, al lijken punten onder normale omstandigheden voor Haas onbereikbaar.

De Grand Prix van de Verenigde Staten start om 21:00 uur Nederlandse tijd. Updates over de Grand Prix van Amerika volgt u hier op GPToday.net. Ververs deze pagina daarom met regelmaat om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen op het circuit.

Kordate reparatie op startgrid bij AlphaTauri

Tijdens de ronde richting de startgrid ontstaat er even een spannend moment voor Pierre Gasly. Via de boordradio meldt hij dat er een probleem is met zijn powerunit, hij vreest dat hij het niet gaat halen en dat er een DNS achter zijn naam zal komen: Did Not Finish. Gasly heeft geluk: het team ontdekt dat er een sensor vervangen moet worden en doet dat razendsnel nog op de startgrid. De Franse coureur kan alsnog deelnemen.

Start

Lewis Hamilton heeft een superstart: Verstappen dwingt Verstappen behoorlijk naar de binnenkant, maar Verstappen komt iets te wijd bij het uitkomen van de bocht. De Nederlander gaat even naast de baan en verliest zijn plaats én momentum. Hamilton ontglipt. De beide McLarens passeren dezelfde Ferrari op hetzelfde moment, even daarna schiet Norris even buiten de baan.

Max Verstappen rijdt na twee ronden binnen een seconde achter Hamilton. "Hij glijdt behoorlijk", meldt de Limburger richting zijn team. Als Verstappen inderdaad binnen de seconde kan blijven, dan zal hij vanaf de volgende ronde voordeel hebben in de DRS-zone.

Nicholas Latifi raakt Lance Stroll, waardoor de Aston Martin spint in de eerste bocht. Ocon tikt een achtervleugel aan van een Alfa Romeo. De Alpine maakt een pitstop en wisselt naar de harde band.

Lewis Hamilton zegt na zeven ronden dat Verstappen sneller is. Verstappen nadert en Alonso maakt ene pitstop. Verstappen meldt opnieuw dat Hamilton veel glijdt en dat hijzelf sneller is.