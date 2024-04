'Viaplay wint strijd om F1-uitzendrechten, morgen officiële bekendmaking'

Al weken gaat het over de uitzendrechten van de Formule 1 in Nederland vanaf 2025. De uitzendrechten zijn nu nog in handen van Viaplay, maar geruime tijd was het onduidelijk of de streamingdienst de rechten zou behouden. De nieuwe deal tussen de FOM en Viaplay is echter getekend, zo melden meerdere bronnen aan GPToday.net.

Viaplay zendt sinds 2022 de Formule 1 uit in Nederland. De van oorsprong Scandinavische streamingdienst nam de rechten over van Ziggo Sport, en dat zorgde voor de nodige controverse. Het commentaar en de kwaliteit van de streams van Viaplay zorgde voor kritiek, en daarnaast kampte het moederbedrijf ook nog met financiële problemen. Inmiddels gaat het wat beter en willen ze graag doorgaan met het uitzenden van de Formule 1.

In de afgelopen maanden gingen er veel geruchten rond over wie vanaf 2025 de Formule 1 in Nederland gaat uitzenden. Ziggo Sport zou de rechten terug willen halen en Apple zou ook interesse hebben.

Meerdere bronnen melden aan GPToday.net dat Viaplay als winnaar uit de bus is gekomen en dat morgen een officiële bekendmaking volgt. Dat betekent dus dat Viaplay voorlopig door zal mogen gaan met het uitzenden van de koningsklasse van de autosport. De nieuwe deal wordt mogelijk morgen al wereldkundig gemaakt, wat dus betekent dat alles rond zou zijn.

Sportmarketeer Chris Woerts die vaak goed is ingevoerd op diverse vlakken is benaderd voor een reactie, maar hij wilde hier niets over zeggen.