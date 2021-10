Max Verstappen krijgt vragen over eerdere aanrijdingen met Hamilton: "Waarom moeten wij dit altijd naar voren brengen?"

De makers van de Netflix-serie zullen wellicht balen dat zij niet meer bij Max Verstappen hoeven aan te kloppen: de Limburger is mateloos populair en zorgt altijd voor show en spektakel. De start van de Amerikaanse Grand Prix op het Circuit of the Americas lijkt dan ook een gedroomd scenario dat de beste filmmaker uit Hollywood nog niet zou hebben kunnen verzinnen en waar de showbeluste Amerikanen hun vingers bij mogen aflikken.

Er is inmiddels een voorgeschiedenis met deze twee kemphanen waardoor de spanning vanavond extra hoog oploopt als de lampen doven. Max Verstappen en Lewis Hamilton reden elkaar al een aantal keer flink in de weg, en dat is dan ook al meerdere keren flink mis gegaan. De Amerikanen zullen dus wellicht niet op het puntje van hun stoel zitten, maar er bovenop staan als de twee richting eerste bocht stormen na de start.

Het is ook wel eens mis gegaan..

Max Verstappen zegt dat hij de in de lucht hangende confrontatie met Lewis Hamilton niet groter wil maken dan het is. Hij houdt vol dat hij zich niet al te veel zorgen maakt over die run richting de eerste bocht. Verstappen: "Ik maak me geen zorgen over wat er achter me gebeurt, ik moet me gewoon op mezelf concentreren."

Na het veroveren van zijn twaalfde pole positie wordt Verstappen wederom gevraagd naar eerdere confrontaties tussen Hamilton en Verstappen die eindigden in de grindbak of het ziekenhuis. Verstappen heeft daar wel een beetje genoeg van.

Max Verstappen: "Ik zie niet in waarom we dit altijd naar voren moeten brengen. Het is niet alsof we de enigen zijn die elkaar hebben geraakt in deze sport en deze dingen gebeuren helaas, maar ik denk dat we weer op de eerste rij staan ​​en iedereen verwacht een geweldige race en dat is wat we verwachten, ook als coureurs, en we willen echt een geweldige race hebben.”

Kan Red Bull Mercedes ook in de race kloppen?

Het is voor het eerst sinds de invoering van de turbo hybrides sinds 2014 dat Mercedes op het Amerikaanse circuit in Texas wordt verslagen tijdens de kwalificatie. Het team van Mercedes tijdens de race verslaan zal geen eenvoudige opgave worden, stelt Verstappen.

"Het is positief voor de race om dit tempo al in de kwalificatie te laten zien, maar ik verwacht nog steeds dat het een moeilijke balans zal zijn. Zij hebben nog steeds een goede rechte lijnsnelheid, maar nogmaals, het wordt erg warm, het zal zwaar zijn voor de banden, veel slijtage, dus dat maakt het natuurlijk interessanter", zo citeert F1.com de snelle Limburgse Red Bull-rijder.

Max Verstappen en Lewis Hamilton verschillen voor de Amerikaanse Grand Prix slechts zes WK-punten.