Samenvatting VT3 Amerikaanse GP: Perez sneller dan Sainz en Verstappen, Hamilton zesde

Sergio Perez noteert de snelste tijd tijdens de voorbereidende training vooraf aan de kwalificatie in Austin. Perez is sneller dan Carlos Sainz en Max Verstappen. Veel coureurs wordt een snelste tijd afgenomen vanwege het overschreden van de baanlimieten. Zo wordt Lewis Hamilton zesde omdat hij te wijd ging. Ook Verstappen ging over de limiet tijdens een snelle ronde die hem werd ontnomen.

Start VT3

De derde vrije training voor de Grand Prix van de VS biedt alle coureurs en teams de mogelijkheid om de afstellingen van de bolides te verbeteren. De 20 beste coureurs van de wereld zullen zich deze training voorbereiden op de kwalificatie voor de Amerikaanse Grand Prix die vanavond 23:00 uur Nederlandse tijd wordt gereden. Ververs deze pagina regelmatig om zo op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen op het circuit.

Stralende zon, opwarmend asfalt

De Amerikaanse F1 Grand Prix is het zeventiende raceweekend van het tot nu toe zinderende seizoen 2021. Max Verstappen leidt het WK, terwijl Mercedes voorlopig de beste papieren heeft in het constructeurskampioenschap. De sessie gaat van start onder soortgelijke weersomstandigheden als die van vrijdag. De luchttemperatuur kruipt boven de 28 graden Celsius, terwijl de temperatuur van het asfalt bij het begin van de training rond de 34 graden Celsius ligt. De zesde bocht werd door de coureurs eigenhandig breder gemaakt dan de FIA wil tolereren. Naast bochten 9 en 19 gelden er nu ook baanlimieten in de zesde bocht.

Alonso wil tijd inhalen

Sebastian Vettel rijdt een installatieronde, Fernando Alonso maakt direct gebruik van de gelegenheid om een aantal ronden te rijden. De Spanjaard miste vrijdagochtend de helft van de eerste training nadat hij zijn auto uit voorzorg langs de baan moest stilzetten.

Sergio Perez doet serieus mee in de kop

Na een kwartier in de training rijdt Lewis Hamilton een eerste geklokte ronde met de zachte Pinelli's, Hamilton noteert in eerste aanleg een rondetijd van 1:35.814. Sergio Perez beproeft kort daarna eveneens de zachte compound en duikt onder Hamiltons tijd door, Bottas op zijn beurt laat zien dat de tijd van Perez wat snelle kon, waarna Hamilton weer iets van de tijd af snoept en de snelste tijd verder naar beneden trekt. Max Vestappen ziet het grotendeels vanuit de pitstraat allemaal aan.

Verstappen kijkt eerst nog even toe

De Limburger komt pas na zo'n 25 minuten voor het eerst de baan op. Hij noteert direct de voorlopig snelste tijd, terwijl Valtteri Bottas spint in de zesde bocht. George Russell doet het niet veel beter in die bocht: de Williams-coureur verliest eveneens de controle over zijn Williams en zal met een vlakke kant op zijn banden terug rijden naar de pits.

Voorlopige rangorde

Met nog 25 minuten te gaan is de voorlopige rangorde als volgt: Verstappen snelste voor Perez, Hamilton, Leclerc, Hamilton, Leclerc, Sainz, Ricciardo, Norris, Alonso, Tsunoda, Latifi, Vettel, Räikkönen, Ocon, Russell, Giovinazzi, Gasly, Schumacher, Mazepin en Stroll.

Carlos Sainz rijdt de voorlopig snelste tijd. Met nog ruim een kwartier zullen de coureurs zich richten op het oefenen voor hun kwalificatie. De tijden zullen dan ook aanzienlijk aangescherpt worden, zo valt te verwachten.

Serieuzere runs, meer overschreden baanlimieten

Nu de tijden steeds sneller worden er serieuzere kwalificatiesimulaties worden gereden, verkennen de coureurs de limiet ook steeds verder. Veel coureurs ontdekken zo waar de grenzen liggen. Met nog vijf minuten te gaan is Sergio Perez voorlopig de snelste voor Sainz, Verstappen, Norris, Bottas, Ricciardo, Gasly, Hamilton, Leclerc, Ocon. Buiten de top tien is de rangorde: Vettel, Russell, Räikkönen, Latifi Giovinazzi, Stroll, Alonso, Tsunoda, Schumacher en Mazepin.

Uitslag hier beneden:

