Lewis Hamilton: "Hopelijk overleven wij allebei de eerste bocht"

Lewis Hamilton en Max Verstappen stormen vanavond rond 21:00 uur Nederlandse tijd samen op de eerste bocht af in Austin. De heren wordt dan ook gevraagd in hoeverre de incidenten uit het verleden nu door hun hoofden schieten.

Max Verstappen zegt dat de intentie is om incidenten te voorkomen. "Zoals we altijd proberen, als professionals. Ik zie niet in waarom we dit altijd moeten blijven herhalen. Het is niet alsof we de enigen zijn die elkaar hebben geraakt. In deze sport gebeuren dit soort dingen helaas, wij staan op de eerste startrij en iedereen verwacht gewoon een geweldige race. Dat is ook wat wij verwachten als coureurs. Wij willen gewoon een hele goede race hebben."

Lewis Hamitlon heeft er minder woorden voor nodig: "Ja ik hoop dat wij de eerste bocht halen en een goede race krijgen. Ik denk niet dat het allemaal beslist is in de eerste bocht."