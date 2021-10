Max Verstappen gaat in op vragen over opgestoken middelvinger richting "stomme idioot" Hamilton

Max Verstappen maakte een geërgerde en gefrustreerde indruk tijdens de eerste vrije trainingen voor de Amerikaanse Grand Prix in Austin. Nadat Lewis Hamilton Verstappen onverwachts inhaalt terwijl beide heren net een snelle ronde zijn begonnen, lijkt de stoom Verstappen uit de oren te komen.

De Nederlander kan het opvallende 'aanvalletje' van Hamilton allerminst waarderen, zo blijkt uit zijn woorden en daden direct nadat Hamilton de Red Bull passeert in de eerste bocht op COTA.

Na afloop krijgt Verstappen er vragen over wanneer de Limburger voor de lens van F1.com terugblikt op de vrijdag in Texas. "Tijdens de tweede vrije training op de zachte band kreeg ik het niet voor elkaar om een rondetijd te noteren. Over het algemeen is het niet makkelijk daarbuiten", vertelt Verstappen die uitlegt dat hij vooral steeds last had van verkeer.

"Je weet, het circuit is behoorlijk hobbelig en om dan het juiste compromis te vinden met de auto is nog niet erg meegevallen tot nu toe. Ik bedoel: er zijn wel wat positieve dingen om naar te kijken en tsjah; wij zullen blijven werken, ook komende nacht. Het voelde niet eens zozeer slecht aan op de korte runs. Het was gewoon een troep met al het verkeer", vertelt Verstappen.

Over het betreffende moment waarop Verstappen zich door Hamilton liet opnaaien, zegt Verstappen: “We lijnen allemaal op voor een snelle ronde, dus ik snap niet helemaal wat daar precies gebeurde.”