Lewis Hamilton en Max Verstappen kijken liever naar hun telefoon als hun rivaal spreekt

Lewis Hamilton en Max Verstappen voeren - ondanks dat zij het allerlei graag glashard zullen ontkennen - een behoorlijke psychologische oorlog met elkaar. Dat is te zien op beelden van de persconferentie. De titelrivalen zitten naast elkaar en worden bevraagd over hun kwalificatie voor de Grand Prix van Amerika in Austin, Texas.

Terwijl Verstappen aan het woord is en uitlegt hoe zijn pole positie tot stand kwam, pakt Lewis Hamilton er zijn telefoon bij. Het beeld ontstaat alsof Hamilton totaal geen interesse heeft in de woorden van de Nederlander.

Als even daarna Lewis Hamilton vragen beantwoordt, pakt ook Verstappen zijn mobieltje erbij om te kijken of daar wellicht wel iets interessants op te zien valt. Het is dat de heren een mondkapje dragen, anders hadden de kijkers hen wellicht nog kunnen betrappen op een opzichtige partij gapen op het moment dat hun titelrivaal aan het woord is.

Hamilton stopt zijn telefoon weg op het moment dat hem een vraag wordt gesteld nadat Verstappen uitgesproken is. Hij zelf en de presentator moeten er om lachen. Een aantal minuten later blijkt de Brit toch de behoefte te voelen om te verklaren waarom hij de telefoon erbij pakte toen Verstappen aan het woord was.

Hamilton: "Eerst wil ik nog even zeggen waarom ik op mijn telefoon keek. Ik wilde de tijden zien en weten wat de verschillen waren, aangezien we dat hier nergens kunnen zien. Dus daarom dat ik even op mijn telefoon was", zo verontschuldigt de keurige Brit. Of het een klein leugentje is of niet zullen we wel nooit weten.

De opvallende momenten zijn te zien in de onderstaande video.