Ferrari én McLaren sterk van start in Austin, strijd om 'best of the rest' duurt voort

Het roemruchte Ferrari kwam vrijdag sterk uit de startblokken tijdens de eerste vrije training in de Grand Prix van de VS. Leclerc spinde weliswaar kort van de baan, maar toch deden de rode bolides het opvallend goed. Leclerc en Sainz noteerden respectievelijk de vierde en vijfde tijd. Bij Ferrari kijkt men al verwachtingsvol naar 2022, maar het rode team heeft tijdens de laatste races van 2021 nog te maken met het oranje gevaar uit Woking. Terwijl Norris en Ricciardo tijdens de vrijdagochtend nog achterin het veld opereerden, kwamen de McLaren-coureurs ijzersterk voor de dag tijdens de tweede vrije training. De oranje bolides hebben de snelheid alsnog gevonden. Het kon dus nog wel eens een spannende kwalificatie worden vanavond in Austin Texas.

Sleutel tot succes: bandenmanagement

Charles Leclerc vertelt dat bij de hoge temperaturen het bandenmanagement sleutel tot succes zal blijken dit weekend. "De banden oververhitten gewoon, vooral in sector drie. Je zult dus een balans moeten vinden tussen druk kunnen zetten in de eerste sector en tijd verliezen in het laatste deel, of anderzijds het sparen van de banden op het eerste deel van de baan om vervolgens juist in het laatste deel van de ronde te kunnen toeslaan. We hebben dus nog wat huiswerk te doen in de derde vrije training om te begrijpen hoe wij dit kunnen optimaliseren voorafgaand aan de kwalificatie."

Hobbels?

Terwijl sommige coureurs klagen over de hobbels op de baan, is Carlos Sainz juist erg te spreken over het circuit. De Spaanse Ferrari-coureur vindt het een genot om er te mogen rijden, zegt hij na afloop van de eerste trainingsdag.

Sainz zegt bij te zijn met de start van het weekend. "Ik vind het veelbelovend dat we nog genoeg ruimte zien om te verbeteren. De snelheid is veelbelovend, als je je bedenkt dat ik tijdens mijn snelste ronde ook last had van verkeer in sector 3. Helaas kon ik daardoor mijn ronde niet aanscherpen, anders had het er wel heel erg goed uit gezien."

Ook Sainz heeft de zon zien schijnen in Austin, waarbij de asfalttemperaturen flink stegen. De stralende zon heeft flinke impact op de slijtage van het rubber tijdens de langere stints, weet Sainz.

"Dat kan het dus nog wel eens lastig maken op zondag. Wij houden het in ieder geval goed in de gaten", besluit hij in gesprek met F1.com.