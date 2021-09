Samenvatting F1 Grand Prix van Italië: Ricciardo wint in Monza na crash Verstappen met Hamilton

Max Verstappen vergrootte zijn voorsprong op Lewis Hamilton tot vijf punten tijdens de sprintrace op Monza op zaterdag en dus is de grote vraag: Kan de Limburger vandaag het gat naar Hamilton verder vergroten in de WK-stand? Lewis Hamilton en Max Verstappen zetten hun kampioenschapsstrijd voort op de legendarische en historische 'Temple of Speed' op het Italiaanse Autodromo Nazionale di Monza nabij Milaan. GPToday doet - zoals u gewend bent - live verslag van alle trainingen. Ververs deze pagina daarom met regelmaat om op de hoogte te blijven van de laatste ontwikkelingen vanaf het Italiaanse circuit tijdens de race.

Formula1 Gran Premio D'Italia

De Grand Prix van Italië is ronde nummer 14 op de F1-kalender van 2021. Bijzonder dit weekend is dat dit weekend voor de tweede keer in de geschiedenis van de Formule 1 een sprintrace wordt gereden. Dit weekend volgt de F1 dan ook een sterk afwijkend tijdschema, meer daarover leest u hier. De Poole Robert Kubica keert voor de tweede keer terug achter het stuur van de Alfa Romeo, hij vervangt Kimi Raikkonen die na Zandvoort nu ook zijn laatste Italiaanse Grand Prix moet missen vanwege een coronabesmetting. De ronde op Monza is 5,793 kilometer lang, de race gaat over 53 ronden en heeft een totale lengte van 306,72 km. Max Verstappen start vanaf pole position.

Veb. 💚💙 Yeah, we're still tying to make this a thing. pic.twitter.com/nEV0KYw0a0 — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) ___Escaped_link_613e41aad313f___

Weinig Tifosi

Er is dit jaar weer publiek aanwezig op het legendarische circuit, maar veel fans zijn er niet. De organisatie stelde eerder deze week slechts 16.000 fans langs het circuit te verwachten, waarvan een derde deel bestaat uit Verstappen-aanhang. De race in Italië is de vijfde race in een tijdsbestek van een jaar in en bij Italië. Vorig jaar was er bijvoorbeeld een race op Mugello en Imola vanwege de pandemie, ook dit jaar werd er weer gereden op Imola. Fans mogen na afloop niet de baan op om hun traditionele sprint richting het podium te rennen. Veel Italiaanse fans zouden ook geen toegangskaartjes hebben gekocht, omdat de verkoop pas begin augustus begon.

A warm up with a difference 🎾



Congratulations @EmmaRaducanu from the whole Williams Racing team! 🇬🇧 pic.twitter.com/f36pBK7xTp — Williams Racing (@WilliamsRacing) ___Escaped_link_613e41aad3144___

Feiten rond Italiaanse Grand Prix

Lewis Hamilton wist al vijf keer te winnen op Monza, dat is een record dat hij deelt met Michael Schumacher. Kampioenschapsleider Max Verstappen heeft zeven races gewonnen dit seizoen zover, Hamilton won dit seizoen vier races tot nu toe. Lewis Hamilton heeft in totaal 99 GP-overwinningen achter zijn naam. Het meest succesvolle team op Monza is Ferrari: de Scuderia won negentien keer een Grand Prix op eigen grond sinds de start van het Formule 1 kampioenschap. De gemiddelde snelheid van Lewis Hamilton bij zijn pole-tijd in 2020 was 264,362 kilometer per uur op het snelle Monza.

The Temple is waiting... 🍿 ___Escaped_link_613e41aad3146___ pic.twitter.com/MBcMgHsY5p — Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) ___Escaped_link_613e41aad3148___

Voortekenen voor Verstappen zijn goed

Als resultaten uit het verleden een garantie voor de toekomst zouden zijn dan ziet het er goed uit voor de Nederlander. Van de afgelopen zestien F1-races op Monza wist de polesitter elf keer naar de overwinning te rijden. Het Wilhelmus klonk vandaag al op Monza voor Larry ten Voorde die als eerste over de streep kwam in de Porsche Supercup. Een mindere statistiek die Verstappen zal willen doen veranderen: De Limburger is hun in handen van het record van de meeste Grand Prix-overwinningen (17) zonder het kampioenschap te hebben gewonnen. Voorheen stond dat record op naam van Stirling Moss. Verstappen heeft nu 1055 ronden aan de leiding van een race gereden in de Formule 1. Aan het einde van de middag zal hij hopen dat dat er 1108 zullen zijn.

Gasly voelt problemen

Pierre Gasly rijdt onderweg naar de grid en voelt dat zijn auto niet oké is. "Ik kan zo gewoon niet racen, ik kan nog een ronde proberen als je wilt, maar ik kan zo gewoon niet racen", vertelt hij zijn team via de boordradio. Wat er precies aan de hand is is niet duidelijk. De Fransman zou vanuit de pitstraat starten, maar of dat gaat lukken is nog maar de vraag, met nog krap vijftien minuten voor de start van de race. De Fransman kwam als eerste over de streep op Monza in 2020, dit weekend heeft hij minder geluk. Tijdens de sprintrace raakte Gasly Ricciardo waarna hij crashte in Curva Grande. Volgens ZiggoSport moet ook Yuki Tsunoda starten vanuit de pitstraat, waarom is niet duidelijk.

Hamilton start op de harde band

Lewis Hamilton start op de harde band, terwijl de meesten op de medium-band starten.

De keuze van Hamilton op de harde band te starten is een opvallende, we zullen zien hoe Mercedes denkt naar voren te kunenn komen met zijn afwijkende strategie.

Start

Daniel Ricciardo is sneller van zijn plek dan Verstappen, Ricciardo komt als eerste de eerste chicane uit terwijl Hamilton Norris al heeft ingehaald. Hamilton probeert in de Variante della Roggia Verstappen in te halen, maar dat gaat mis. Hamilton moet even naast de baan. Er is een virtuele safetycar omdat Giovinazzi even naast de baan schiet en bij het opkomen van het circuit aangetikt wordt door Leclerc. Giovinazzi verliest zijn voorvleugel en moet langzaam terug naar de pitstraat voor een nieuwe voorvleugel. De virtuele safetycar wordt opgeheven en de pikorde is Ricciardo, Verstappen, Norris, Hamilton, Leclerc, Sainz, Perez, Stroll, Alonso, Ocon. De rest achter de top tien is als volgt: Latifi, Vettel, Russell, Bottas, Kubica, Schumacher, Mazepin, Giovinazzi en Gasly.

Dramatische dag voor AlphaTauri

Tsunoda is vlak voor de start uitgevallen, hij kon niet van start gaan vanwege een onduidelijk probleem. Na vijf ronden moet ook Pierre Gasly uitstappen, hij had onderweg naar de grid problemen met het gaspedaal. Terwijl Gasly vorig jaar won is het vandaag een drama voor hem en zijn team op Monza.

Na acht ronden racen kijkt Verstappen tegen de achterkant van de McLaren van Ricciardo aan. Het gat is 1,1 seconde. De Limburger geeft naar zijn team aan dat het lastig is om dichterbij te komen, maar hij zal in de DRS-zone willen komen. Verstappen rijdt op de mediumband, maar heeft Hamilton slechts op 3,5 seconden achter zich op de harde band. De Brit lijkt het tempo te kunnen volgen en zit evenals Verstappen in de DRS-zone achter een McLaren. Aan Lewis Hamilton wordt gemeld door zijn team dat er bij de rijders op mediumbanden nu wat slijtage waarneembaar is. Na twaalf ronden lijkt Lewis Hamilton de eerste inhaalpoging te wagen op Lando Norris, maar dat lukt hem twee keer niet. Yuki Tsunoda meldt bij de microfoon van Jack Plooij van ZiggoSport dat hij niet kan vertellen waarom hij uitviel. Gasly kan eveneens niet melden waarom hij uitviel. Het team zegt later in een persbericht erop terug te komen wat de reden van de uitvalbeurten van hun coureurs precies was.

Vettel en Ocon raken elkaar

Vettel en Ocon strijden om de twaalfde plaats, bij het aanremmen van de tweede chicane raken de heren elkaar, Vettel klaagt dat hij op hoge snelheid van de baan werd gedrukt. De wedstrijdleiding kondigt aan dat zij ernaar kijken. In de zeventiende ronde gaat Valtteri Bottas Alonso voorbij voor de negende plaats. Verstappen zit na 18 ronden nog altijd vast achter Ricciardo, terwijl Lewis Hamilton zes seconden achter de kop rond rijdt. Verstappen klaagt dat zijn achterbanden minder grip bieden en dat de auto begint te glijden.

Fransman krijgt op zijn lazer van de wedstrijdleiding omdat hij Vettel te weinig ruimte bood. De Alpine-coureur krijgt een tijdstraf van vijf seconden. Bottas gaat voorbij aan Stroll in de 22ste ronde. Een ronde later komt Ricciardo naar de pitst voor zijn pitstop. Hij wisselt naar de harde band. Ook bij Red Bull Racing staat men klaar met harde banden, maar op het laatste moment lopen de monteurs weer terug de pitbox in en Verstappen blijft op de baan. Verstappen roept richting zijn team dat de banden op zijn. In de 24ste ronde gaat het finaal mis: Red Bull Racing heeft elf seconden nodig voor de pitstop van Max Verstappen. Lewis Hamilton haalt ondertussen Lando Norris in. Verstappen komt achter Bottas de baan weer op en zakt terug naar de negende plaats.

Verstappen gelanceerd, vliegt door de lucht en landt bovenop Hamilton: titelrivalen vallen uit

Lewis Hamilton en Max Verstappen raken elkaar als Hamilton de pitstraat uitkomt. Beide heren raken elkaar bij het aanremmen van de eerste chicane. Hamilton's neus verdwijnt onder de achterkant van Verstappen en beide heren staan in het grind. De Halo lijkt mogelijk het leven van Hamilton te redden. Hamilton probeert nog om de bolide in z'n achteruit te zetten, maar dat lukt niet. In de vertraagde herhalingen is is te zien dat de achterkant van de auto van Verstappen volledig over de auto van Hamilton vliegt, Hamilton wordt beschermd door zijn Halo. Verstappen wordt gelanceerd op de verhogingen buiten de chicane, de Red Bull landt bovenop de W12 van Hamilton. Beide heren stappen uit en de safetycar rijdt voor het veld uit.

Gejuich bij McLaren

De een z'n dood is de ander z'n brood. Bij de teamleden van McLaren wordt gejuicht door het uitvallen van Verstappen en Hamilton. Vorig jaar kwam Carlos Sainz in de McLaren net wat tijd tekort om Pierre Gasly in te halen, waardoor de McLaren als tweede finishte. Kan er dit jaar wel een oranje bolide als eerste over de Italiaanse streep komen?

Herstart

Ricciardo leidt maar teamgenoot Lando Norris weet Charles Leclerc daarachter in te halen voor de tweede plaats. Sergio Perez heeft het aan de stok met Sainz, Mick Schumacher spint in de Variante della Roggia. Leclerc verremt zicht bij de eerste chicane en verliest een plaats aan Perez. In de 34ste ronde gaat Valtteri Bottas voorbij aan Charles Leclerc.

Pikorde na 36 ronden

Na 36 ronden racen is de slagorde als volgt: Ricciardo leidt voor Norris, Perez, Bottas, Leclerc, Sainz, Stroll, Alonso, Russell en Ocon. Buiten de top tien rijden: Latifi, Kubica, Vettel, Giovinazzi, Mazepin en Schumacher.

Bottas snel op de mediums

Valtteri Bottas rijdt op de mediumband, terwijl de Ferrari's om hem heen op de harde band rijden. Bottas noteert snelle tijden en heeft zicht op de eerste plaats, vanaf zijn vierde positie. Sergio Perez krijgt een tijdstraf van vijf seconden omdat hij tijd gewonnen heeft door het circuit kort te verlaten. Hij sneed de Variante della Roggia af tijdens zijn knokpartij met Leclerc. Bottas verliest een gevecht met Sergio Perez en valt weer terug naar zijn vierde plek. Nikita Mazepin zorgt kortstondig voor een gele vlag doordat hij uitvalt en zijn auto bij een inham parkeert. De Haas-bolide kan snel opgeruimd worden.

Met nog vijf ronden te rijden is de top tien als volgt: Ricciardo leidt voor Norris, Perez, Bottas, Leclerc, Sainz, Stroll, Alonso, Russell en Ocon. Buiten de punten rijden Latifi, Vettel, Kubica, Giovinazzi en Schumacher. Lance Stroll krijgt een onderzoek vanwege het negeren van gele vlaggen.

Ricciardo wint voor Norris en Perez, maar Perez valt naar de vijfde plaats vanwege zijn penalty, Bottas naar het podium. Uitslag leest u hier beneden.

Ricciardo is door het dolle heen.