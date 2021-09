Italië loopt niet warm voor de F1: Hoogstens 16.000 toeschouwers op racedag in Monza, 30 procent is Verstappen-aanhang

Hoewel Ferrari religie op wielen is in Italië, zijn er voor de Grand Prix van Monza bijzonder weinig toegangskaarten verkocht. In de meest positieve voorspellingen zitten er zondag slechts 16.000 tifosi en andere toeschouwers langs de historische baan op Monza. Vorig jaar mochten er vanwege de pandemie geen toeschouwers aanwezig zijn op het circuit. in 2019 wist Charles Leclerc de Grand Prix nog te winnen voor een uitzinnige menigte tifosi.

Bij de historische Formule 1 Grand Prix op Monza is komend weekend slechts de helft van de maximale capaciteit van 120.000 toeschouwers toegestaan. Toch verwacht men dat het aantal beschikbare plaatsen bij lange na niet gevuld gaat zijn op Monza. De Italiaanse sportkrant La Gazetta dello Sport schrijft dat er slechts 15.000 tot 16.000 fans aanwezig zullen zijn op de zaterdag en de zondag.

"Enorme verliezen"

Volgens de organisatie van de race is er te laat gestart met de verkoop van de tickets voor de Grand Prix van komend weekend. Angelo Sticchi Damiani is de voorzitter van de Italiaanse autoclub Aci. Hij wordt geciteerd: "In 2020 hebben we de Grand Prix zonder toeschouwers gehouden, maar we hebben onze verplichtingen nagekomen. Dit jaar hebben we ook problemen, maar we praten niet over de regels die de overheid heeft opgelegd met betrekking tot de beperkte toegang van het publiek. De kaartverkoop begon pas op 5 augustus en ik moet toegeven dat de Grand Prix dit jaar enorme verliezen met zich mee zal brengen. Zonder de financiële steun van de regio Lombardije, denk ik dat het onmogelijk zou zijn geweest om dit jaar uit te voeren."

"16.000 man in de meest positieve voorspellingen"

De president van Sias, dat is de beheerder van het circuit, zegt bij name van Giuseppe Redaelli: "Helaas heeft de late kaartverkoop ertoe geleid dat veel mensen dit weekend voor andere activiteiten hebben gekozen - dus er zullen weinig fans op het circuit zijn. Het Europese publiek ging naar andere racecircuits, waar meer mensen op de tribunes mochten. De voorverkoop verliep traag, dus zondag verwachten we - volgens de meest optimistische voorspellingen - 15.000 -16.000 toeschouwers. Meer dan 30 procent van hen zal uit Nederland komen, aangezien zij de fans van Max Verstappen zijn."

Veel Italianen zouden afgeschrikt zijn door coronamaatregelen, zoals een vaccinatiepaspoort. Toeschouwers dienen te allen tijde een masker te dragen. Voor het eerst mag de baan niet worden betreden na afloop van de race. Op Monza was het altijd traditie dat na het vallen van de finishvlag de duizenden fans op het circuit werden toegelaten, waarbij zich vaak een kolkende mensenmassa ophoopte onder het speciaal daarvoor gebouwde podium boven de pitstraat. Taferelen zoals op de bovenstaande foto uit 2019 worden dit jaar dan ook niet verwacht op Monza.