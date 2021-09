Hoe ziet het afwijkende tijdschema eruit met sprintrace tijdens Italiaanse GP op Monza dit weekend?

Tijdens de F1 Grand Prix van Italië komende weekend wordt er voor de tweede keer een sprintrace gereden als kwalificatie voor de hoofdrace in de F1. Eerder dit jaar werd er al op Silverstone gereden met het format voor de 'kwalificatie-sprintrace', komend weekend is er dus ook een afwijkend tijdschema tijdens de GP op 'Temple of Speed' Monza.

Hoe ziet dat tijdschema van de F1 GP op Monza er dit weekend dan uit?

Het weekend wordt tijdens drie race-weekenden in 2021 bij wijze van proef radicaal anders opgebouwd. GPToday zet het schema voor aanstaande raceweekend bij wijze van service voor u uiteen:

🚫 No compulsory pit stops

🚦 DRS in action

🏃 100km of pure sprint action

🏆 Points to top three: 3-2-1



We can’t wait! 🤩#F1 pic.twitter.com/bcuvG07kJN — Formula 1 (@F1) April 26, 2021

Op zaterdag wordt een sprintrace gereden volgens de opstelling zoals die is bepaald tijdens de kwalificatie. Die kwalificatie wordt al op vrijdagmiddag gereden. Die kwalificatie ziet er hetzelfde uit zoals de kijker dat nu gewend is: dus een Q1, Q2 en Q3. Grote verschil is dus dat de teams vrijdag slechts een training van één uur hebben, voordat zij hun bolides op snelheid dienen te hebben voor de kwalificatie op vrijdagmiddag.

Sprintrace bepaalt de startopstelling van de hoofdrace

De winnaar van de sprintrace van zaterdag mag op pole position starten tijdens de hoofdrace op zondag. Daardoor is er gek genoeg geen sprake van het veroveren van de pole position tijdens de kwalifcatie op vrijdag: immers de pole position wordt behaald door degene die tijdens de sprintrace als eerste over de finish komt.

Pitstops zijn niet verplicht tijdens de sprintrace. De lengte van de sprintrace is een derde van de afstand die normaal gereden wordt tijdens een hoofdrace.

Punten voor de top drie van de sprintrace

De winnaar van de sprintrace krijgt drie WK-punten, de tweede snelste coureur krijg twee WK-punten en de nummer drie krijgt één WK-punt. In totaal wordt er tijdens drie race-weekenden op deze nieuwe manier dit schema afgewerkt. Het weekend in Monza is na Silverstone het tweede evenement waar er dus volgens dit alternatieve schema wordt gereden.

Tijdschema komend weekend tijdens Italiaanse F1 GP op Monza:

Vrijdag

14.30u -15.30u Vrije Training 1

18:00 -19.00u Kwalificatie Sprint F1

Zaterdag

12.00u -13.00u Vrije Training 2

16.30u-17.00u Sprintkwalificatie (100km)

Zondag

15.00u race (Race zoals gebruikelijk)

De eerste sprintrace van 2021 op Silverstone werd door Max Verstappen gewonnen. Max Verstappen begint zijn Grand Prix-weekend in Monza als leider in het wereldkampioenschap. Lewis Hamilton komt bij aanvang van het race-weekend op Italiaanse bodem drie WK-punten tekort op de Limburger. Het team van Mercedes staat echter bovenaan in het wereldkampioenschap voor constructeurs: Mercedes verwierf 12 punten meer dan het team van Red Bull Racing.