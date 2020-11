Vrije training 3 Turkije: Max Verstappen snelste op spekglad circuit

Het is glibberen en glijden op het circuit in Istanboel. Doordat er regen is gevallen komt de olie in het nieuwe asfalt helemaal naar boven gedreven waardoor het spekglad is op het circuit. Max Verstappen voelt zich echter prima thuis en heeft net als gisteren de snelste tijd weten te rijden. Achter hem waren het Leclerc en Albon die enigszins zijn tempo konden volgen.

De rest van de coureurs gleden alle kanten op of wisten zelfs geen tijd neer te zetten. Door de regen die eerder vandaag was gevallen, maar ook tijdens de training naar beneden kwam, is het een grote ijsbaan geworden in Turkije.

Verstappen profiteerde optimaal door snel zijn ritme te vinden en was bijna een seconde sneller dan Leclerc in de Ferrari en 1,5 seconde sneller dan teamgenoot Albon.

Veel coureurs reden geen tijd omdat ze binnen in de pitboxen bleven, zoals Lewis Hamilton, Russell en Latifi, die slechts enkele ronden reden. Andere coureurs wilden juist naar buiten om de omstandigheden te testen.

Vanmiddag tijdens de kwalificatie zal het spannend worden gezien de omstandigheden op de baan.