Charles Leclerc heeft erkend dat Ferrari al vroeg in het seizoen de blik op 2026 heeft gericht. Ondanks een frustrerend 2025 noemt de Monegask die keuze achteraf ‘vanzelfsprekend’, omdat al snel duidelijk werd dat de Scuderia geen serieuze rol zou spelen in de titelstrijd.

Ferrari kende zijn zwakste jaar sinds 2020 en moest in het constructeurskampioenschap genoegen nemen met de vierde plaats, achter McLaren, Mercedes en Red Bull. Een Grand Prix-overwinning bleef uit, wat het teleurstellende seizoen extra onderstreepte.

Ferrari kwam al snel achter langzame auto

Zowel Leclerc als teambaas Fred Vasseur zagen vroeg in dat Ferrari niet op gelijke hoogte kon concurreren met de top. De conclusie volgde snel: middelen verschuiven richting 2026, het jaar waarin nieuwe reglementen en een compleet nieuw auto-ontwerp de verhoudingen in de Formule 1 op hun kop moeten zetten.

Die strategische keuze had duidelijke gevolgen. Ferrari bleef gedurende het seizoen wel sleutelen aan de mechanische afstelling, maar liet de aerodynamische ontwikkeling grotendeels links liggen. Leclerc moest daardoor maximaal presteren met een auto die zichtbaar stil bleef staan, terwijl de concurrentie wel bleef doorontwikkelen.

'Zagen al snel dat wereldtitel er niet in zat'

De psychologische impact van dat besef viel volgens Leclerc mee. “Niet echt, omdat we vanaf de eerste race al een technisch nadeel hadden,” legt hij uit op F1.com. “Onze aanpak veranderde daardoor niet fundamenteel. We zagen al snel dat we niet voor de wereldtitel zouden vechten, vooral omdat McLaren te sterk was. Red Bull zette bovendien grote stappen.”

Volgens Leclerc had het weinig zin om alle middelen te verbranden voor een mogelijk tweede of derde plaats in het constructeurskampioenschap. “Dat zou alleen maar ten koste zijn gegaan van volgend jaar, wat die prijs ook was geweest,” aldus de Ferrari-coureur. “Natuurlijk wil je dat nooit. Ik had liever het hele seizoen gevochten voor de titel, absoluut. Maar gezien onze uitgangspositie was dit de logische keuze. Ik heb er geen spijt van.”

Ondanks de beperkingen kende Leclerc individueel nog een degelijk seizoen. Hij pakte één poleposition en zeven podiumplaatsen, goed voor de vijfde plek in het coureurskampioenschap, al bedroeg de achterstand op Mercedes-rijder George Russell uiteindelijk 77 punten.

Hamilton zakt door het ijs naast Leclerc

Ook Lewis Hamilton beleefde een lastig jaar in zijn eerste seizoen bij Ferrari. De zevenvoudig wereldkampioen strandde meerdere keren al in Q1 en bleef voor het eerst sinds zijn Formule 1-debuut in 2007 zonder podiumplaats.

Leclerc benadrukt dat de problemen bij Ferrari niet tot één oorzaak te herleiden zijn. “Er speelden meerdere factoren op verschillende momenten,” zegt hij. “Aan het begin van 2022 begonnen we eigenlijk sterk, maar hadden we last van porpoising, terwijl Red Bull een veel stabieler platform had.”

“Red Bull was in het begin bovendien te zwaar. Toen ze dat gewicht kwijt waren, zaten ze ineens op het niveau waar ze sindsdien zijn gebleven. Vorig jaar hebben wij ons juist heel vroeg gefocust op de auto van het volgende seizoen, en ik hoop dat dat een goede gok is geweest.”

'McLaren en Red Bull waren gewoon beter'

Die keuze liet zich volgens Leclerc vooral voelen in het laatste deel van het seizoen. “In de laatste twee derde hadden we het moeilijker dan anderen, omdat we minder upgrades brachten. Deze generatie auto’s was gewoon extreem lastig te begrijpen.”

“Wat in de fabriek werkte, pakte op de baan soms heel anders uit dan verwacht. Dat was de grote uitdaging,” besluit Leclerc. “Andere teams gingen daar beter mee om, met name McLaren en Red Bull.”