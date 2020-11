GP van Turkije VT1: Max Verstappen rijdt snelste tijd voor Albon en Leclerc

Max Verstappen heeft de eerste vrije training voor de Turkse Grand Prix als snelste af weten te sluiten. Achter hem eindigde Alexander Albon als tweede met Charles Leclerc op de derde plaats.

De training werd gekenmerkt door de weinige grip doordat de organisatie enkele weken geleden nieuw asfalt heeft laten leggen. Het circuit was hierdoor zeer glad door de olie die uit het wegdek naar boven komt en dat was ook te zien aan de glans over het asfalt.

Dit zorgde meteen binnen vijf minuten voor een rode vlag. Ferrari-coureur Charles Leclerc had, net als alle andere coureurs, moeite om zijn wagen op de baan te houden. Hij reed bij het ingaan van de pits een pion omver waardoor de rode vlag kortstondig werd gezwaaid. Nadat dit hersteld was kon de training worden hervat.

De tijden zijn niet representatief maar wel opvallend, aangezien ze drastisch langzamer zijn dan de vorige races in Turkije.

De top 10 wordt voltooid door Gasly, Vettel, Kvyat, Norris, Giovinazzi, Bottas en Ocon.