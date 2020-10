Hamilton na tweede plek: "Het was best wel een *** rondje van mijn kant"

Lewis Hamilton wist op één tiende van een seconde niet zijn 98e pole position binnen te slepen. Zijn teamgenoot Valtteri Bottas was de man uit Stevenage nét te snel af.

Hamilton - de sportieveling die hij is - sprak vol lof over zijn teamgenoot: "Valtteri heeft het heel goed gedaan vandaag. Het was eigenlijk best wel een *** ronde van mijn kant, maar die dingen gebeuren af en toe; het kan niet altijd perfect zijn", zo vertelt Hamilton zijn verhaal aan Johnny Herbert.

Alweer sprak Hamilton vol lof over de baan. "De baan is ongelofelijk en de snelheden waarmee we sommige bochten kunnen nemen voelt een stuk beter aan ten op zichten van vorige week", aldus Hamilton. Morgen zou nog wel eens interessant kunnen worden ook, aangezien Hamilton behoorlijk onder de indruk is van de racesnelheid van de Red Bull auto's. "Tijdens de racesimulatie waren ze echt heel erg snel, de Red Bulls." Daar zit alleen een flinke kanttekening aan: de baan is veel te smal. "Je zal morgen zien dat de race behoorlijk saai gaat worden", zo waarschuwt Hamilton

"Je kan op het lange rechte stuk op zich wel inhalen, maar de baan is gewoon echt te smal. Na bocht één is er eigenlijk geen plek meer om in te halen. Het wordt nog moeilijk ook om te volgen, en je hebt ongeveer een voordeel van twee seconden nodig ten op zichten van de auto voor je om echt in te kunnen halen", zo sluit Hamilton af.

Zien we morgen twee zwarte auto's in formatie naar de horizon rijden? Of biedt bijvoorbeeld de start ruimte voor Max Verstappen om roet in het eten van Mercedes te gooien? Om 13:10 gaan we het zien!