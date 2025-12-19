Ferrari-teambaas Fred Vasseur geeft toe dat hij een paar foute keuzes heeft gemaakt in 2025, maar dit wil recht gaan zetten voor het volgende seizoen. Zo werd de auto aangepast om Lewis Hamilton zich comfortabeler te laten voelen, wat tot nu nog niet gelukt is en werd de ontwikkeling van de auto al snel stopgezet om te gaan focussen op de nieuwe reglementen die in 2026 van kracht gaan.

Lewis Hamilton kende zijn slechtste seizoen uit zijn gehele Formule 1-carrière. In 2007 begon de Brit bij McLaren en maakte hij al gelijk kans op de wereldtitel, die hij in 2008 al won. Vanaf 2014 was de Brit dominant en won hij ieder wereldkampioenschap tot en met 2020 met uitzondering van 2016, toen wist zijn teamgenoot Nico Rosberg te winnen.

Ferrari erkent gemaakte fouten

Tegenover het Italiaanse Corriere della Sera vertelde Vasseur: "Het was een moeilijke beslissing om na vijf à zes races te stoppen, en ik denk nog steeds dat het de juiste keuze was. Maar ik heb onderschat welke impact dat had op ieder teamlid, inclusief de coureurs. En ook op mezelf." Ook over zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft Vasseur iets te zeggen.

"Ik heb de omvang van die verandering onderschat. Twintig jaar lang was hij verbonden aan de wereld van Mercedes. Alles was anders: cultuur, werkwijzen, software, onderdelen, mensen. En als je niet op elk vlak op topniveau presteert, laat je tienden liggen. Het verschil tussen een vijfde en een vijftiende plaats was dit jaar minimaal."

Wat moet Ferrari verbeteren?

"We moeten de samenwerking verbeteren. Hij moet proberen meer uit de auto te halen die hij heeft. Elk detail telt. Het gaat ook om elkaar beter begrijpen: met de andere kant van de garage, die van Charles, kennen we elkaar beter. We moeten weten wat Lewis nodig heeft, wat hij wil. Ook ik moet begrijpen wat hij wil", aldus Vasseur. "We bekijken alle opties. Dat geldt zowel voor de auto als voor de mensen. Eén ding staat vast: Ferrari móét winnen."

De Ferrari-coureurs eindigde afgelopen seizoen als vijfde en zesde in het wereldkampioenschap en wisten geen race te winnen in 2025. Charles Leclerc eindigde als vijfde met 242 punten en Lewis Hamilton als zesde met 152 punten.