Ferrari-teambaas Fred Vasseur geeft toe dat hij een paar foute keuzes heeft gemaakt in 2025, maar dit wil recht gaan zetten voor het volgende seizoen. Zo werd de auto aangepast om Lewis Hamilton zich comfortabeler te laten voelen, wat tot nu nog niet gelukt is en werd de ontwikkeling van de auto al snel stopgezet om te gaan focussen op de nieuwe reglementen die in 2026 van kracht gaan.
Lewis Hamilton kende zijn slechtste seizoen uit zijn gehele Formule 1-carrière. In 2007 begon de Brit bij McLaren en maakte hij al gelijk kans op de wereldtitel, die hij in 2008 al won. Vanaf 2014 was de Brit dominant en won hij ieder wereldkampioenschap tot en met 2020 met uitzondering van 2016, toen wist zijn teamgenoot Nico Rosberg te winnen.
Ferrari erkent gemaakte fouten
Tegenover het Italiaanse Corriere della Sera vertelde Vasseur: "Het was een moeilijke beslissing om na vijf à zes races te stoppen, en ik denk nog steeds dat het de juiste keuze was. Maar ik heb onderschat welke impact dat had op ieder teamlid, inclusief de coureurs. En ook op mezelf." Ook over zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton heeft Vasseur iets te zeggen.
"Ik heb de omvang van die verandering onderschat. Twintig jaar lang was hij verbonden aan de wereld van Mercedes. Alles was anders: cultuur, werkwijzen, software, onderdelen, mensen. En als je niet op elk vlak op topniveau presteert, laat je tienden liggen. Het verschil tussen een vijfde en een vijftiende plaats was dit jaar minimaal."
Wat moet Ferrari verbeteren?
"We moeten de samenwerking verbeteren. Hij moet proberen meer uit de auto te halen die hij heeft. Elk detail telt. Het gaat ook om elkaar beter begrijpen: met de andere kant van de garage, die van Charles, kennen we elkaar beter. We moeten weten wat Lewis nodig heeft, wat hij wil. Ook ik moet begrijpen wat hij wil", aldus Vasseur. "We bekijken alle opties. Dat geldt zowel voor de auto als voor de mensen. Eén ding staat vast: Ferrari móét winnen."
De Ferrari-coureurs eindigde afgelopen seizoen als vijfde en zesde in het wereldkampioenschap en wisten geen race te winnen in 2025. Charles Leclerc eindigde als vijfde met 242 punten en Lewis Hamilton als zesde met 152 punten.
Reacties (3)
koppie toe
Posts: 5.059
Als het goed is liggen er ergens (vast op het verkeerde bureau) documenten te verstoffen.
Had ze maar gelezen dan mr. Vasseur.
MustFeed
Posts: 10.455
"Twintig jaar lang was hij verbonden aan de wereld van Mercedes. Alles was anders: cultuur, werkwijzen, software, onderdelen, mensen. En als je niet op elk vlak op topniveau presteert, laat je tienden liggen"
De waslijst aan smoesjes voor Hamilton blijft maar groeien. Het gaat alleen niet op.
Sainz behaalde in zijn eerste seizoen bij Ferrari meer punten dan Leclerc.
Daarnaast als het allemaal een gewenningsperiode nodig heeft dan hoort het aan het eind van het seizoen beter te gaan dan aan het begin. Het tegenovergestelde is waar.
De conclusie is simpelweg dat Hamilton heel slecht gepresteerd heeft. Hamilton is hier niet slachtoffer van Ferrari. Ferrari is eerder slachtoffer van Hamilton. Uiteraard hadden ze bij Ferrari ook wat beter kunnen nadenken. Er was na 2023 helemaal geen haast om Hamilton een contract aan te bieden. Sainz presteerde heel goed. Hamilton presteerde dramatisch in de laatste races van 2023 en Hamilton kon toch nergens beters naar toe. Als ze een paar races hadden afgewacht in 2024 dan was al voldoende duidelijk dat Hamilton niks extra zou brengen voor Ferrari.
Ferrari is ook in het sprookje van de Britse media getrapt dat Hamilton weer plotseling alle races gaat winnen zodra hij bij een ander team aan de slag gaat.
Het kan natuurlijk ook dat het alleen maar om de marketing te doen is geweest bij Ferrari. Ik vraag me alleen af of het al de negativiteit waard is die je erbij krijgt met Hamilton in je team. Nu mag je je lekker iedere keer verontschuldigen voor ondermaats presteren van Hamilton.
Regenrace
Posts: 2.217
De waslijst is nog langer. Bijvoorbeeld dat Engels met Italiaanse tongval om zich heen, en zelfs het eten was anders, en de kleur, daar moest ie ook sterk aan wennen. Steeds als ie in de auto stapte was ie helemaal tureluurs.