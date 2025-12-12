user icon
'Hamilton heeft afscheidsspeech gehouden bij Ferrari'

Oud-coureur Johnny Herbert zou er niet van opkijken als Lewis Hamilton in Abu Dhabi afscheid heeft genomen van Ferrari. De Brit heeft dit seizoen tot nu toe niet het jaar waar hij op hoopte, dus volgens Herbert is het beter als Hamilton zijn carrière beëindigd.

Herbert laat weten aan een goksite dat Hamilton er goed aan zou doen om te stoppen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is als zesde geëindigd in het wereldkampioenschap met 152 punten. Zijn beste resultaat dit jaar was de vierde plek. 

"Lewis Hamilton dreigt zijn nalatenschap te beschadigen. Het is waarschijnlijk verschrikkelijk om te zeggen, maar we zien het begin daarvan. Het is zo slecht geweest en iedereen heeft het kunnen zien. Het is niet alsof het beide coureurs is overkomen. Het is maar één coureur overkomen", aldus Herbert bij Newsbettingsites. 

Hij vergelijkt Hamiltons situatie met die van zijn oude teamgenoot Nico Rosberg, die in 2016 na het behalen van zijn wereldtitel stopte. "Nico Rosberg krijgt veel kritiek voor de manier waarop hij opstapte na het winnen van het wereldkampioenschap door te zeggen dat het genoeg was en dat hij op zijn hoogtepunt wilde vertrekken. Dan heb je anderen die blijven hangen, maar nooit meer een kans krijgen."

"Hoe meer je probeert te denken dat je het kunt, hoe meer je drie stappen terug moet doen en moet accepteren: 'Nee. Het is niet hetzelfde als het was.' Ik zou zijn woorden als een afscheidsrede kunnen zien, ja. Je moet eerlijk tegen jezelf zijn. En als je eerlijk voelt dat je geen idee hebt wat je moet doen om uit het dal te komen, waarom zou je dan doorgaan?"

Hamilton is niet meer de oude

Herbert ziet ook buiten de auto een andere Hamilton: Sommige van zijn interviews in 'het vierkantje', waar hij letterlijk geen enkele vraag beantwoordt... Hij is gewoon op een verschrikkelijk donkere plek. Dat voelt zeer oncomfortabel. Het is een plek waar ik hem nog nooit eerder heb gezien. Voor mij is het duidelijk dat hij niet meer de Lewis Hamilton is die hij ooit was."

"Alles lijkt moeilijker, veel moeilijker, terwijl het ooit zo simpel was. Hij hoefde er niet eens over na te denken. Het gebeurde gewoon. Dat is weg. Komt het terug? Ik zou zeer verrast zijn", benadrukt de oud-coureur.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.037

Ach, het komt van Johnny vandaan...

  • 3
  • 12 dec 2025 - 16:08
Reacties (7)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.037

    Ach, het komt van Johnny vandaan...

    • + 3
    • 12 dec 2025 - 16:08
    • da_bartman

      Posts: 6.327

      Ja dankzij Johnny weten we nu heel zeker dat we Lewis volgend jaar weer terugzien.

      • + 2
      • 12 dec 2025 - 17:10
    • Golf-GTI

      Posts: 1.637

      Walker?

      • + 0
      • 12 dec 2025 - 18:19
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.126

    Ergens is dat misschien maar beter ook. Maar waarom niet even 2026 afwachten? Als het dan weer niet werkt, kan ie alsnog stoppen. Of Ferrari moet die beslissing maken voor hem...

    Volgende jaar laatste kans (denk ik) op iets van eerherstel. Nog zo'n rampjaar zou zonde zijn idd.

    • + 2
    • 12 dec 2025 - 16:11
  • FelipeMassa#19

    Posts: 8.358

    Nee niks daarvan, gewoon in 2026 afscheid nemen. Kijk even aan tot mei/juni. En dan kan je de knoop voor jezelf doorhakken. En mocht het toch wel ineens weer lukken dan ga je gewoon door. Want een Hamilton die succes heeft trekt kijkers aan dus goede publiciteit voor Ferrari.

    • + 1
    • 12 dec 2025 - 17:52
    • Larry Perkins

      Posts: 62.078

      Ik zie Hamilton niet slagen maar verder ben ik het met je eens...

      • + 1
      • 12 dec 2025 - 18:09
  • schwantz34

    Posts: 41.581

    Zoek maar vast dekking Johnny. Want nu heb je @Robin weer helemaal over de zeik gekregen, en zijn de rapen niet gaar, maar helemaal tot snot gekookt!

    • + 0
    • 12 dec 2025 - 18:05

