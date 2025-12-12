Oud-coureur Johnny Herbert zou er niet van opkijken als Lewis Hamilton in Abu Dhabi afscheid heeft genomen van Ferrari. De Brit heeft dit seizoen tot nu toe niet het jaar waar hij op hoopte, dus volgens Herbert is het beter als Hamilton zijn carrière beëindigd.

Herbert laat weten aan een goksite dat Hamilton er goed aan zou doen om te stoppen. De Britse zevenvoudig wereldkampioen is als zesde geëindigd in het wereldkampioenschap met 152 punten. Zijn beste resultaat dit jaar was de vierde plek.

'Hamilton beschadigt zijn imago'

"Lewis Hamilton dreigt zijn nalatenschap te beschadigen. Het is waarschijnlijk verschrikkelijk om te zeggen, maar we zien het begin daarvan. Het is zo slecht geweest en iedereen heeft het kunnen zien. Het is niet alsof het beide coureurs is overkomen. Het is maar één coureur overkomen", aldus Herbert bij Newsbettingsites.

Hij vergelijkt Hamiltons situatie met die van zijn oude teamgenoot Nico Rosberg, die in 2016 na het behalen van zijn wereldtitel stopte. "Nico Rosberg krijgt veel kritiek voor de manier waarop hij opstapte na het winnen van het wereldkampioenschap door te zeggen dat het genoeg was en dat hij op zijn hoogtepunt wilde vertrekken. Dan heb je anderen die blijven hangen, maar nooit meer een kans krijgen."

"Hoe meer je probeert te denken dat je het kunt, hoe meer je drie stappen terug moet doen en moet accepteren: 'Nee. Het is niet hetzelfde als het was.' Ik zou zijn woorden als een afscheidsrede kunnen zien, ja. Je moet eerlijk tegen jezelf zijn. En als je eerlijk voelt dat je geen idee hebt wat je moet doen om uit het dal te komen, waarom zou je dan doorgaan?"

Hamilton is niet meer de oude

Herbert ziet ook buiten de auto een andere Hamilton: Sommige van zijn interviews in 'het vierkantje', waar hij letterlijk geen enkele vraag beantwoordt... Hij is gewoon op een verschrikkelijk donkere plek. Dat voelt zeer oncomfortabel. Het is een plek waar ik hem nog nooit eerder heb gezien. Voor mij is het duidelijk dat hij niet meer de Lewis Hamilton is die hij ooit was."

"Alles lijkt moeilijker, veel moeilijker, terwijl het ooit zo simpel was. Hij hoefde er niet eens over na te denken. Het gebeurde gewoon. Dat is weg. Komt het terug? Ik zou zeer verrast zijn", benadrukt de oud-coureur.