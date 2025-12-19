Dat Lewis Hamilton een dramatisch eerste seizoen achter de rug heeft als Ferrari-coureur, daar zijn alle Formule 1-kenners het wel over eens. de Brit arriveerde als een verlosser in Maranello, maar tot dusver zijn hij en de Scuderia nog geen gelukkige combinatie. Max Verstappen - die legendarische gevechten met Hamilton uitvocht - heeft maar te doen met de zevenvoudig wereldkampioen.

Hamilton maakte begin 2024 zijn droomtransfer wereldkundig. De man uit Stevenage, groot geworden bij McLaren en Mercedes, zou een wens gaan vervullen waar menig F1-coureur van droomt: racen voor Ferrari. Maar de Brit en het Italiaanse topteam beleefden een dramatisch eerste jaar met elkaar. Vermoeiende boordradio's, slechte resultaten en vroegtijdige uitschakelingen in de kwalificaties resulteerden erin dat Hamilton geen een podiumplek bemachtigde en maar liefst 86 punten achter teamgenoot Charles Leclerc eindigde in het klassement.

Verstappen baalt voor Hamilton

In gesprek met Viaplay wordt Verstappen geconfronteerd met de schutterende Hamilton. De Nederlander erkende ook dat de 40-jarige en Ferrari een nachtmerrie van een eerste seizoen beleefden. "Het is voor hem natuurlijk geen fijn seizoen geweest bij Ferrari. Dat merk je aan alles, die boardradio's enzo", zo liet de Nederlander weten.

Mike Hezemans - aanwezig bij het gesprek - stelt daarbij dat het pijn aan zijn hart doet om Hamilton zo te zien. Verstappen kon daar alleen maar in meegaan. "Om eerlijk te zijn, voor mij ook", zo gaf de viervoudig wereldkampioen toe. "Het is niet fijn om hem zo te zien. Hij geeft niet op, dus hij zal er zeker wel weer zijn. Maar het is niet fijn om hem zo te zien", zo concludeerde Verstappen uiteindelijk.

Kansen voor Hamilton en Ferrari

Toch liggen er nog kansen voor Hamilton en Ferrari in 2026. Dan zullen de reglementen in de Formule 1 volledig op de schop gaan. Met een nieuwe motor, een nieuw chassis en nieuwe aerodynamica in het verschiet, Kan de Scuderia zomaar een dominante auto hebben komend seizoen. Teambaas Frédéric Vasseur onthulde onlangs dat Ferrari al sinds april bezig is met het komende seizoen, waardoor de verwachtingen hooggespannen zullen zijn.