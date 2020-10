F1 kwalificatie GP Emilia Romagna: Bottas pakt pole voor Hamilton, Verstappen derde

Om 14:00 brandden de lampen groen aan het einde van de pitlane, betekenende dat de kwalificatie van de Grand Prix van Emilia Romagna kon beginnen!

Q1

Wat als eerste opviel tijdens Q1 is dat beide Alpha Tauri's gelijk snel uit de verf kwamen. Voordat Lewis Hamilton zijn snelste tijd neerzette was het Daniil Kvyat die het snelste was. Echter, toverde Charles Leclerc later een magistrale ronde uit de hoge hoed en ging zelfs sneller dan de wereldkampioen. De orde leek hersteld te zijn met het feit dat beide Mercedessen het snelst waren, maar Bottas zijn rondetijd werd verwijderd. Ook de rondetijd van Albon werd afgekeurd. Maar beiden konden uiteindelijk een goede run neerzetten en doorstoten naar Q2.

De afvallers van Q1 zijn Grosjea, Magnussen, Raikkonen, Latifi en Giovinazzi. Dat betekent dat George Russell alweer door is naar Q2!

Q2

Beide Mercedessen, beide Red Bull Racing-auto's en beide Ferrari's betreden de baan op de gele mediums. Nog voor dat hij een ronde heeft kunnen zetten komt Max Verstappen met een zorgwekkend bericht op de boordradio: "Ik heb geen vermogen! Ik weet niet wat ik moet doen!", aldus de Nederlander. "Blijf pushen", roept zijn engineer, maar Verstappen blijft hameren op het feit dat het niet naar behoren werkt, waarna hij naar binnen reed om te kijken of het probleem verholpen kan worden. Alexander Albon pakte in de "Variante Alta" nét iets te veel kerb, waardoor hij 180 graden spinde. Na de eerste runs in Q2 staan beide Mercedessen bovenaan, met Pièrre Gasly als derde.

Voor de tweede run zien we Vettel opnieuw naar buiten gaan. Dit keer op de zachte band. Zijn snelheid op de medium band was niet genoeg om door naar Q3 te gaan. Ook Alexander Albon zijn tijd op de mediums was tot dusver niet snel genoeg. Echter, Max Verstappen heeft vertrouwen in zijn snelheid en rijdt opnieuw op de mediums naar buiten. Alexander Albon verbetert zijn tijd naar een vierde plek, één plek voor Verstappen.

De uitvallers van Q2 zijn: Pérez, Ocon, Vettel, Russell en Stroll. Beide Mercedessen en beide Red Bull's zullen morgen starten op de medium band.

Q3

Lewis Hamilton gaat als eerste aan kop, waarna Bottas naar P2 gaat. Max zet zijn auto op P3. Max klaagt overigens wel over verkeer aan het einde van sector 3 tijdens zijn opwarmronde. "De banden zijn er nog niet klaar voor", zo laat hij weten. Terwijl Alexander Albon in de pits staat wordt zijn tijd verwijderd; ergens op de baan is hij over de track limits heen gegaan.

Aangezien Max aan het klagen was over verkeer tijdens zijn opwarmronde, besloot hij voor de laatste run als laatste de baan op te gaan. Hamilton gaat eerst naar P1, maar Bottas is uiteindelijk het snelst. Max zet zijn Red Bull uiteindelijk op P3.