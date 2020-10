Hamilton: "Over één ronde is dit circuit geweldig, maar voor racen..."

Voor het eerst sinds veertien jaar zal er weer een F1-kwalificatie worden gereden op de Autodromo Enzo E Dino Ferrari. Lewis Hamilton, leider in het wereldkampioenschap, is in ieder geval erg onder de indruk over het circuit.

"Het is ongelofelijk, deze baan", zo vertelt de Brit aan Sky Sports F1. "Ik denk dat het over één ronde echt geweldig is. Helaas denk ik alleen dat het geen goed circuit is om te racen. Het is zó snel, en daarbij is het ook erg smal", aldus Hamilton.

Waar vorige week in Portugal alle coureurs klaarblijkelijk erg veel moeite hadden met het vinden van grip, zal dat dit weekend hoogstwaarschijnlijk niet het geval zijn. "De manier hoe de banden werken op het asfalt zorgt ervoor dat er enorm veel grip is", zo vertelt Hamilton. "Het is snel en vloeiend, om de een of andere reden is de snelheid door de bochten echt heel erg hoog. Anders dan vorige week staan de banden nu echt aan het asfalt gekleefd".

Zal de Brit - die tijdens de vrije training het snelste was - zijn 98e pole position pakken? Of is het een andere coureur die aan het einde van Q3 bovenaan staat? Om 15:00 weten we het!