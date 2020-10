F1 kwalificatie Portugal: Hamilton verslaat Bottas en Verstappen

De kwalificatie voor de Grand Prix van Portugal is uitgesteld tot 14:30 lokale tijd, dus 15:30 Nederlandse tijd. De mensen op het circuit zijn nog steeds bezig met reparatiewerkzaamheden aan een gootrooster die tijdens de derde vrije training loskwam.

Sebastian Vettel reed tijdens derde training er overheen toen het gootrooster los kwam. FIA-racedirecteur Michael Masi staat nog altijd op de plaats waar er wordt gelast en heeft besloten de kwalificatie met 30 minuten uit te stellen.

Afvallers Q1

Uiteindelijk waren er diverse gootdeksels vastgezet en gerepareerd waarna de kwalificatie na een halfuur uitstel kon beginnen. De afvallers zijn toch enigszins weer de gebruikelijke namen in Q1; Latifi, Magnussen, Grosjean, Giovinazzi en Raikkonen. George Russell kwam met de Williams wel door Q1.

Afvallers Q2

George Russell kon zoals verwacht niet door Q2 heenkomen, maar wist nog wel Vettel te verslaan die ook af moest vallen. De andere drie waren Kvyat, Stroll en Ocon die niet naar de top 10-kwalificatie wisten te rijden. De Mercedes-coureurs kwalificeerden op de gele band en Max Verstappen op de rode, waardoor de Nederlander morgen op de snellere en zachtere band zal starten.

Q3 top 10

De tien coureurs in Q3 streden om de pole position. Daniel Ricciardo beschadigde aan het einde van Q2 zijn achterkant tegen de bandenstapels dus kon niet mee doen. Uiteindelijk was het Lewis Hamilton die de pole position wist te pakken. Opvallend was dat hij dit deed op de medium-banden en niet op de zachte banden. Bottas en Verstappen werden hierdoor verslagen en starten op de tweede en derde plaats.

Daarachter staan Leclerc, Perez, Albon, Sainz, Norris, Gasly en Ricciardo.