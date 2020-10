Grand Prix Portugal: Max Verstappen met olielekkage op P3, Bottas de snelste in VT1

De Formule 1 heeft voor het eerst sinds 1996 weer een Grand Prix-weekend in Portugal afgetrapt. De snelste tijdens de eerste vrije training op het Autódromo Internacional do Algarve was Valtteri Bottas gevolgd door zijn Mercedes-teamgenoot Lewis Hamilton, de derde tijd was voor Red Bull Racing-coureur Max Verstappen.

Op het 4,7km lange circuit probeerde de teams veel data te verzamelen. Op dit circuit in Portimão was namelijk nog nooit eerder een Formule 1-race gehouden. Het in 2008 geopende circuit zorgde meteen voor een leuke sessie. Nu de teams weinig data hebben proberen ze van alles uit. Dit was onder andere goed te zien bij de eerste paar rondjes van de sessie. Teams hadden veel databoxen en rekken op hun auto’s gemonteerd.

Max Verstappen had duidelijk moeite met het gladde circuit. Het circuit is pas voorzien van een nieuwe asfaltlaag en daar had niet alleen Max last van, ook zijn andere collega’s klaagden over de nieuwe laag. De 23-jarige Nederlander spinde en kon zijn auto een aantal keer niet binnen de witte lijnen houden. Hij was vooral bezig met data te verzamelen. Hij kreeg in de eerste rondes flow-viz op zijn auto en reed niet de snelste rondetijden. Verstappen had een olielekkage in de achtste bocht met nog 25 minuten op de klok. Red Bull vertelde Max dat er niets ernstigs aan de hand was.

De coureurs hadden last van weinig grip en probeerde het circuit uit. De bochten zijn soms niet te zien als ze over een heuvel rijden en daar had Charles Leclerc vooral moeite mee. Ook zijn collega’s hadden last van het hobbelige circuit. Er kwam nog een kleine bui over het circuit, maar die stelde niets meer voor dan een paar druppeltjes.

Wat opviel was dat veel tijden werden afgenomen. Vooral in de eerste bocht hadden de coureurs het erg lastig om hun auto binnen de lijnen te houden. In de tweede deel van de eerste vrije training waren teams bezig met hun racepace.