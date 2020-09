VT2 Rusland: Bottas en Hamilton domineren, grote achterstand Max Verstappen en Red Bull

Valtteri Bottas lijkt bijna een abonnement te hebben op de snelste tijden in vrije trainingen. Net als in de vorige Grands Prix is de Fin ook tijdens de tweede training in Rusland de snelste coureur met zijn Mercedes. Vlak achter hem volgt teamgenoot Lewis Hamilton, waarna Daniel Ricciardo weer op de derde plaats staat op meer dan 1 seconde van het Duitse team.

Snel meer.