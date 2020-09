Kwalificatie GP Italië: Hamilton pakt pole, Max Verstappen vijfde

Tijdens de kwalificatie voor de Grote Prijs van Italië op Monza, heeft Lewis Hamilton de snelste tijd gereden. Hamilton gaat met een 1:18.887 als eerste van start, voor Bottas. Daarachter: Sainz, Perez, Verstappen, Norris, Ricciardo, Stroll, Albon en Gasly.

Voor het eerst sinds 1984 wisten beide Ferrari's niet binnen de top-tien te kwalificeren op Monza.

Lees hier ons live-verslag terug van de kwalificatie op de snelle Temple of Speed: Autodromo Internazionale di Monza.

Q1: Hoe druk wordt het op de baan?

Omdat alle 20 de auto's deze sessie zich op het asfalt zullen begeven, kan het nog wel eens druk worden. Het is voor iedereen dus zaak om zo snel mogelijk een tijd op de klokken te zetten en bij de opwarmronde of de uitloopronde niemand in de weg te rijden die bezig is met een snelle ronde.

De Mercedessen komen naar buiten op de mediums. Hamilton zet op die band de voorlopig snelste tijd met een 1:19.539, voor Bottas, Perez, Sainz, Verstappen, Norris, Stroll, Galsy, Ricciardo en Kvyat.

De coureurs worden hard gestraft als men te wijd gaat in de Parabolica, waarschuwde de FIA. Als de banden over de streep komen wordt de tijd afgenomen. Zo moeten Gasly, Leclerc en Stroll het nog eens een ronde later proberen.

Met nog vijf minuten voor het einde van het eerste kwalificatie deel moeten Grosjean, Vettel, Giovinazzi, Russell en Latifi zich verbeteren om door te kunnen naar Q2. Daarvoor hebben zij nog één poging in deze laatste minuten.

Met drie minuten te gaan rijdt vrijwel iedereen opnieuw naar buiten. Carlos Sainz, Max Verstappen en Sergio Perez hebben vertrouwen genoeg en blijven nog even binnen.

Wederom een trein voor de Parabolica

Aan het einde van het rechte stuk voor de Parabolica zou een zuil waar men nummertjes kan trekken niet misstaan. Als een groepje van vijf auto's ineens tegelijkertijd op het gas trapt is het gevolg een zeer dicht op elkaar rijdende auto's. Er lijkt een korte race te ontstaan en men rijdt elkaar flink in de weg. Zo moet Vettel zijn best doen en een de Williams van George Russell buitenom inhalen.

Chaos

Vettel eindigt op P17 en verbetert zich niet. De Ferrari komt niet door het eerste deel van de kwalificatie, terwijl Leclerc voorlopig P9 pakt. Vettel last van trage collega's, zo klinkt het op de boordradio: "Wat een troep, waarom moeten de Alfa's iedereen inhalen, want (***)"

Ook Kimi Raikkonen heeft er moeite mee: hij wordt geblokt door de Renault van Esteban Ocon. Anderen klagen weer dat zij juist door Raikkonen worden geblokt.

Afvallers na Q1: Grosjean, Vettel, Giovinazzi, Russell en Latifi.

Q2: Wie bereikt de top tien?

De vijftien overgebleven coureurs komen naar buiten op het zachte rubber. Bottas en Hamilton gaan als eersten naar buiten. Bottas zal dus geen 'tow' kunnen pakken, maar Lewis Hamilton lijkt te ver achter de Fin te rijden om te kunnen profiteren. De vraag is of hij het nodig zal hebben.

Max Verstappen voorlopig vijfde

Verstappen komt na de eerste serie rondetijden als vijfde snelste over de streep. Ondertussen klaagt George Russell bij de microfoon over zijn collega's als een "bunch of wankers". Hij baalt dat zijn kansen door anderen worden geruïneerd.

Vettel : "Ik zat midden in een puinhoop, dus het was niet goed. We zaten middenin een run, en ik werd opgehouden en dat is wat het is. Een hele korte dag", zegt Vettel die inmiddels met korte broek voor de microfoon van Plooij verschijnt. Het is voor het eerst dat Vettel niet door Q1 heen komt in de Italiaanse Grand Prix. Hij heeft geluk dat er geen publiek op de tribunes mogen zitten, al lijkt hij vooral slachtoffer te zijn van 'verkeer'.

Met krap drie minuten te gaan begeven alle coureurs zich wederom op het Italiaanse asfalt. De beide Renaults rijden voorop, Ricciardo moet het als voorop rijdende coureur zonder 'tow' doen. Hij gaat te wijd en hapt wat grint. De Renault behoudt zijn eerder geplaatste negende tijd. Ocon wordt 12e en weet zich niet te verbeteren. Hij behoort sowieso tot de afvallers in dit deel van de kwalificatie.

Ferrari van Leclerc strandt in Q2: 13e startplaats

Charles Leclerc komt niet verder dan de dertiende tijd "The best I can do", zegt de Ferrari-coureur twee keer kort op de boordradio.

Afvallers aan het einde van Q2: Kvyat, Ocon, Leclerc, Raikkonen en Magnussen.

Q3

Italië ziet via de treurbuis hoe er geen rode bolides doorgaan voor een top-tien notering. Q3 start in afwezigheid van de Ferrari's.

Valterri Bottas gaat voorop naar buiten, dat betekent dat hij wederom geen 'tow' kan pakken, een slipstream van een voorganger. Hij gaat hard en noteert paarse tijden, maar Lewis Hamilton gaat nog iets sneller achter Bottas.

Hamilton zet de voorlopig snelste tijd in 1:19.068, Bottas volgt op één tiende. Daarna volgen Perez, Verstappen, Sainz, Norris, Ricciardo, Gasly, Stroll en Albon. De teamgenoot van Verstappen wordt zijn tijd wederom afgenomen nadat hij weer te wijd gaat in de Parabolica.

Iedereen gaat weer naar buiten met nog vijf minuten op de klok te gaan.

Het gat met de Mercedessen lijkt te groot, dus voor de laatste ronde lijkt de vraag vooral te zijn: Kan Bottas Hamilton van de pole position beroven? Op eigen kracht kon hij Hamilton niet verslaan, maar ook in de tweede poging rijdt Bottas weer vóór Hamilton. De Brit zal weer willen profiteren van de gunstige luchtstroom achter zijn teamgenoot Bottas.

Verstappen rijdt achter Albon, hopend op een slipstream. Albon zal zelf ook goed moeten rijden, aangezien zijn eerdere ronde werd afgepakt.

Hamilton gaat met een 1:18.887 naar de snelste tijd. Bottas volgt voor Sainz, Perez, Verstappen, Norris, Ricciardo, Stroll, Albon en Gasly.