Ferrari lijkt de snelheid volledig kwijt: "Moeilijk om verklaring te vinden"

Charles Leclerc vindt het moeilijk te begrijpen en te verklaren waarom Ferrari zo traag is. Hij kon niet beter kon kwalificeren dan dertiende. Vettel kwam niet verder dan de veertiende tijd tijdens de kwalificatie van de Grote Prijs van België. Vorig jaar nog pakte Charles Pole.

Charles Leclerc zegt na afloop van de kwalificatie:

"Het is moeilijk een verklaring te vinden. Wij hebben een grote stap achteruit gezet vergeleken met de rest. We moeten de belangrijkste oorzaak nog vinden en het oplossen. Het is geen goede dag, maar het is nu even niet anders. Iedereen in het team probeert het hoofd naar boven te houden, maar dat is best moeilijk in deze tijden. Toch moeten we hard blijken werken en het oplossen. Ik snap dat er veel fans teleurgesteld zullen zijn."

"Het is geen goede dag, maar op dit moment is dit het. We moeten hard blijven werken om dit op te lossen. Ik hoop dat iedereen in het team het hoofd er niet naar laat hangen, maar blijft vechten om dit te boven te komen. We hopen dat we vooruitgang boeken in de race, maar we kunnen geen wonderen verrichten."