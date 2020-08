Lewis Hamilton reageerde emotioneel na het behalen van de pole-position tijdens de Grand Prix van Belgie op Spa-Francorchamps. Lewis droeg zijn titel op aan de overleden acteur Chadwick Boseman.

Hij zegt: "Dit is een belangrijke poleposition, want na een sowieso moeilijk jaar, vernamen we het verdrietige nieuws over het overlijden van Chadwick. Dat nieuws heeft mij doen breken. Dat maakte het moeilijk voor mij om te blijven concentreren. Ik wilde voor hem perfect rijden."

Boseman was Hollywoods eerste zwarte superheld, bekend ondermeer van Marvel-films waarin hij als Black Panther acteerde. "Daarmee heeft hij kinderen laten zien wat er mogelijk is. Al mijn ronden waren nagenoeg foutloos, in Q3 was ik al helemaal niet meer te houden. We werden steeds sneller, totdat we deze erg goede ronde reden."

Lewis Hamilton brak het ronderecord op Spa-Francorchamps met 0.249 seconde. Zie hier in de video Lewis' emotionele reactie: