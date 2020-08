F1Podcast: "Bottas denkt dat hij beter is dan hij echt is"

Lucas Degen, Jeroen Demmendaal, Charrel Jalving en Jeroen Scholte blikken in hun Formule 1 Podcast terug op Grand Prix van Spanje van afgelopen weekend. De mannen kijken terug op de race van afgelopen zondag.

De mannen waren er al bang voor: Mercedes zou wel eens hard kunnen terugslaan na de overwinning van Verstappen in Silverstone. In hun podcast blikken ze terug op de Spaanse Grand Prix, waarin het gevecht tussen Hamilton en Verstappen helaas uitbleef. Hoe komt dat? Ook komt Bottas aan bot, die door het ijs zakte in Barcelona. Daalt Bottas na deze race het besef langzaam in dat hij ook dit jaar weer geen kampioen zal worden? "Bottas moet eens verteld worden dat hij erg goed is, maar hij wordt nooit wereldkampioen."

Ook de rol van Albon als tweede coureur van Red Bull Racing komt uitgebreid aan bod.

"Het was geen spektakelstuk"

Dat het geen spektakelstuk werd betekent niet dat er genoeg door te praten valt over het raceweekend in Barcelona. Het middenveld levert nog veel spanning én gespreksstof op, dus: hoogste tijd voor een uitgebreide terugblik op de Spaanse Grand Prix in De F1Podcast.

Luister hieronder de podcast:

Heb jij vragen voor de heren aan tafel voor hun volgende podcast? Stel ze via racereporter.nl. De mannen hoor je niet alleen in hun podcast, ze zijn ook te volgen op Instagram: instagram.com/racereporter.