De FIA heeft een opvallende regel doorgevoerd voor het komende Formule 1-seizoen. Op vrijdag werd bekend dat er een akkoord is bereikt over een nieuw Concorde Agreement, en dat heeft er mede voor gezorgd dat de teams nu een bijzondere FIA-sticker op hun auto's moeten plakken.

De FIA, de FOM en de elf Formule 1-teams hebben een overeenstemming bereikt voor een nieuw Concorde Agreement. Hiermee zijn alle plooien gladgestreken, en kan de sport zich weer focussen op de komende jaren. De FIA heeft een drukke week achter de rug, waar ze in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent veel werd vergaderd en knopen werden doorgehakt.

Volgens Autosport heeft het nieuwe Concorde Agreement ervoor gezorgd dat de FIA een grotere rol kan gaan spelen. Volgens het medium zorgt de nieuwe overeenkomst ervoor dat de autosportfederatie beter zichtbaar zal zijn in de paddock. Daarnaast hebben ze ook een opvallende regel doorgevoerd in het nieuwe regelboek.

Wat moeten de teams gaan doen van de FIA?

In het nieuwe Sectie A-gedeelte van de regels voor 2026, staat namelijk een opvallend deel over wat de Formule 1-teams moeten doen met de FIA-logo's. In artikel A2.3.4 staat het volgende: "Elke Formule 1-auto moet het FIA-logo dragen, in het wit of in het blauw, met een grote van tenminste 75 millimeter. Dit logo moet op de punt van de neus worden geplaatst, of aan de zijkant van de neus. Hij moet zichtbaar zijn vanaf de zijkant van de auto."

Hoe reageerde de fans op deze nieuwe regel?

De FIA-logo's moesten in de afgelopen jaren ook al zichtbaar zijn op de auto's in de koningsklasse van de autosport. Deze nieuwe regel zorgt er echter voor dat het logo groter wordt, waardoor de FIA beter in beeld komt tijdens de sessies. Het is een opvallende verandering, die voor de nodige opschudding op sociale media zorgt. Tijdens het FIA-gala werd het op sociale media aangehaald toen president Mohammed Ben Sulayem op het podium verscheen.