user icon
icon

FIA komt met bijzondere verplichting voor F1-teams

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
FIA komt met bijzondere verplichting voor F1-teams

De FIA heeft een opvallende regel doorgevoerd voor het komende Formule 1-seizoen. Op vrijdag werd bekend dat er een akkoord is bereikt over een nieuw Concorde Agreement, en dat heeft er mede voor gezorgd dat de teams nu een bijzondere FIA-sticker op hun auto's moeten plakken.

De FIA, de FOM en de elf Formule 1-teams hebben een overeenstemming bereikt voor een nieuw Concorde Agreement. Hiermee zijn alle plooien gladgestreken, en kan de sport zich weer focussen op de komende jaren. De FIA heeft een drukke week achter de rug, waar ze in de Oezbeekse hoofdstad Tasjkent veel werd vergaderd en knopen werden doorgehakt.

Meer over FIA FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Red Bull

FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Red Bull

6 dec
 Zieke Max Verstappen moet FIA-gala overslaan

Zieke Max Verstappen moet FIA-gala overslaan

12 dec

Volgens Autosport heeft het nieuwe Concorde Agreement ervoor gezorgd dat de FIA een grotere rol kan gaan spelen. Volgens het medium zorgt de nieuwe overeenkomst ervoor dat de autosportfederatie beter zichtbaar zal zijn in de paddock. Daarnaast hebben ze ook een opvallende regel doorgevoerd in het nieuwe regelboek.

Wat moeten de teams gaan doen van de FIA?

In het nieuwe Sectie A-gedeelte van de regels voor 2026, staat namelijk een opvallend deel over wat de Formule 1-teams moeten doen met de FIA-logo's. In artikel A2.3.4 staat het volgende: "Elke Formule 1-auto moet het FIA-logo dragen, in het wit of in het blauw, met een grote van tenminste 75 millimeter. Dit logo moet op de punt van de neus worden geplaatst, of aan de zijkant van de neus. Hij moet zichtbaar zijn vanaf de zijkant van de auto."

Hoe reageerde de fans op deze nieuwe regel?

De FIA-logo's moesten in de afgelopen jaren ook al zichtbaar zijn op de auto's in de koningsklasse van de autosport. Deze nieuwe regel zorgt er echter voor dat het logo groter wordt, waardoor de FIA beter in beeld komt tijdens de sessies. Het is een opvallende verandering, die voor de nodige opschudding op sociale media zorgt. Tijdens het FIA-gala werd het op sociale media aangehaald toen president Mohammed Ben Sulayem op het podium verscheen.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.043

Ook moeten de coureurs voortaan tijdens de rijders parade een witte jurk dragen en 'n opgefrommelde theedoek op hun hoofd dragen.

  • 5
  • 13 dec 2025 - 09:52
F1 Nieuws

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.043

    Ook moeten de coureurs voortaan tijdens de rijders parade een witte jurk dragen en 'n opgefrommelde theedoek op hun hoofd dragen.

    • + 5
    • 13 dec 2025 - 09:52
    • koppie toe

      Posts: 5.038

      Het drinkslangetje wordt ook vervangen door een waterpijp.

      • + 0
      • 13 dec 2025 - 10:06
    • Raye34

      Posts: 1.187

      Voortaan worden de races verreden op een kameel.

      • + 0
      • 13 dec 2025 - 10:14
    • Joeppp

      Posts: 8.181

      En maximaal 1000 kamelenpower.

      • + 0
      • 13 dec 2025 - 10:45
    • Freek-Willem

      Posts: 6.537

      26 coureurs op 1 Kameel is dierenmishandeling

      • + 0
      • 13 dec 2025 - 11:31
    • dutchiceman

      Posts: 5.519

      Daarnaast wordt het normaal om vrouwen te slaan.

      • + 0
      • 13 dec 2025 - 11:48
  • Need5Speed

    Posts: 3.357

    Er staat niet dat het verboden is om een sticker van een plassende Casper bij het logo te plakken.
    Ik zie het wel zitten.

    • + 1
    • 13 dec 2025 - 09:58
    • koppie toe

      Posts: 5.038

      Beetje sneu dat je Casper daar voor leent.
      Nog zoveel anderen om uit te kiezen.

      • + 0
      • 13 dec 2025 - 10:25
    • snailer

      Posts: 31.049

      Ik ben hoe dan ook voor manneke pis.

      Goed idee, trouwens Need5Speed. Ik had een andere geopperd. Zie hier onder. Maar jouw idee is echt veel sterker.

      • + 0
      • 13 dec 2025 - 11:19
  • Kampsie

    Posts: 1.553

    Williams gaat een blauwe sticker op de blauwe neus plakken..

    • + 0
    • 13 dec 2025 - 11:08
  • snailer

    Posts: 31.049

    Ik zou de stikker met het logo aan de lijm kant plaatsen uut protest.
    Uiteraard duurt dat 1 training of race. Want dan passen ze de regels aan. Maar puur uit hufterigheid.

    Ik hoor de Britse kliek al weer als RBR dat zou doen.

    • + 0
    • 13 dec 2025 - 11:17
  • jd2000

    Posts: 7.510

    Nou,sticker erop en alles is weer goed. Trouwens,ik zou de FIA laten betalen voor die sticker. Moeten de sponsors tenslotte ook.

    • + 0
    • 13 dec 2025 - 11:18

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×