user icon
icon

Verstappen reed meer rondjes aan kop dat McLaren-rivalen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Verstappen reed meer rondjes aan kop dat McLaren-rivalen

Max Verstappen greep vorig weekend net naast de wereldtitel in de Formule 1. Hij kwam slechts twee punten te kort om de titel van Lando Norris af te snoepen. Verstappen kende een sterke opmars, en wist de McLarens van Norris en Oscar Piastri wel te verslaan in een alternatief 'kampioenschap'.

Verstappen wist zich goed terug te vechten na een tegenvallende eerste seizoenshelft. Na de zomerstop stond Verstappen in alle races op het podium, en wist hij op oppermachtige wijze te winnen in Italië, Azerbeidzjan, de Verenigde Staten, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Hierdoor liet hij de McLarens zweten, maar kon Norris dus niet van de titel afhouden.

Meer over McLaren <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Red Bull

FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Red Bull

6 dec

Wie reed de meeste rondjes aan kop?

Toch was Verstappen op een ander punt veel beter dan zijn twee rivalen van de papajakleurige renstal. Hij heeft in het hele seizoen namelijk 454 rondjes aan kop gereden, en dat waren er twee meer dan Piastri. Opvallend genoeg had Norris veel minder rondjes aan kop gereden dan zijn twee rivalen, de Britse wereldkampioen reed 'slechts' 373 rondes aan kop in het hele jaar.

Grote verschillen met de andere coureurs

Verstappen, Norris en Piastri hadden wel een grote voorsprong op de andere coureurs. Naast de drie titelrivalen wisten slechts vijf andere coureurs een raceronde te leiden in 2025, en alleen George Russell wist van dit groepje meer dan honderd rondjes te leiden. De Britse Mercedes-coureur won twee races, en reed in totaal 103 rondes aan kop. Ook Charles Leclerc en Andrea Kimi Antonelli kwamen tot de dubbele cijfers, terwijl ook Lewis Hamilton en Williams-coureur Alexander Albon heel even aan kop reden.

Meeste rondjes aan kop in 2025 in de Formule 1:

1. Max Verstappen - 454 rondjes aan kop

2. Oscar Piastri - 452 rondjes aan kop

3. Lando Norris - 373 rondjes aan kop

4. George Russell - 373 rondjes aan kop

5. Charles Leclerc - 48 rondjes aan kop

6. Andrea Kimi Antonelli - 11 rondjes aan kop

7. Lewis Hamilton - 2 rondjes aan kop

8. Alexander Albon - 1 rondje aan kop

Snork

Posts: 22.212

Meer rondjes “dat” McLaren rivale ?
Okay, zelfs in de header van een artikel al typefouten toestaan, kwaliteit dendert steeds verder onderuit.

  • 3
  • 13 dec 2025 - 14:12
F1 Nieuws Max Verstappen McLaren Red Bull Racing

Reacties (10)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 32.405

    Marko verrät oe24 seine Pläne

    Gegenüber oe24 verrät der Hotelier, Jurist und ehemalige Rennfahrer, dass er derzeit den Umbau des Palais Herberstorff in Bad Radkersburg bastelt. Dort soll am Hauptplatz ein neues Hotel entstehen. Die Planungen laufen, spruchreif ist allerdings noch nichts.

    Doch das ist noch nicht alles. Das steirische Geschäfts-Portfolio wurde auch um einen stilvollen Gasthof erweitert. Das Lokal liegt direkt im Naturschutzgebiet Grüner See. Auch hier will der 82-jährige noch nicht zu viele Details verraten.

    "Gehe nicht Tauben füttern"

    Marko dazu: „Wir haben beides erworben, aber was wir genau damit machen, steht noch nicht endgültig fest. Das sind zwei der Projekte, um die ich mich in Zukunft kümmern werde. Ich hab ja gesagt, ich geh nicht Tauben füttern.“


    Marko onthult zijn plannen aan oe24

    In een interview met oe24 onthult de hotelier, advocaat en voormalig autocoureur dat hij momenteel bezig is met de renovatie van Palais Herberstorff in Bad Radkersburg. Er is een nieuw hotel gepland aan het centrale plein. De planning is in volle gang, maar er is nog niets definitief.

    Maar dat is nog niet alles. Zijn zakelijke portfolio in Stiermarken is ook uitgebreid met een stijlvolle herberg. Het etablissement ligt midden in natuurgebied Grüner See. Ook hierover wil de 82-jarige nog niet te veel details prijsgeven.

    "Ik ga de duiven niet voeren"

    Marko legt uit: "We hebben beide panden gekocht, maar wat we er precies mee gaan doen, is nog niet definitief besloten. Dit zijn twee projecten waar ik me in de toekomst op ga richten. Zoals ik al zei, ik ga de duiven niet voeren."

    • + 0
    • 13 dec 2025 - 13:12
    • Larry Perkins

      Posts: 62.104

      Helmut gaat in 2026 al zijn hotelmanagers ontslaan en vervangen...

      • + 0
      • 13 dec 2025 - 14:05
    • Drunt

      Posts: 593

      Yuki staat op de lijst als piccolo

      • + 0
      • 13 dec 2025 - 14:06
  • Snork

    Posts: 22.212

    Meer rondjes “dat” McLaren rivale ?
    Okay, zelfs in de header van een artikel al typefouten toestaan, kwaliteit dendert steeds verder onderuit.

    • + 3
    • 13 dec 2025 - 14:12
    • Larry Perkins

      Posts: 62.104

      n

      • + 0
      • 13 dec 2025 - 14:14
    • Snork

      Posts: 22.212

      Precies, die lied ik als hint naar de schrijvert achterwege.

      • + 1
      • 13 dec 2025 - 15:01
    • Larry Perkins

      Posts: 62.104

      Oké, en nu heb je weer een hint voor hem achtergelaten...

      • + 0
      • 13 dec 2025 - 15:16
  • mario

    Posts: 14.758

    De McLaren-coureurs moesten de rondjes aan kop een beetje eerlijk met elkaar delen....

    • + 1
    • 13 dec 2025 - 14:24
  • NicoS

    Posts: 19.843

    Russell exact net zoveel rondjes aan kop als Lando? Of dit klopt niet, of ik lag net te slapen als George op kop reed….;)

    • + 0
    • 13 dec 2025 - 17:46
    • Larry Perkins

      Posts: 62.104

      Krijg eerder een nachtmerrie als Russell in beeld komt...

      • + 0
      • 13 dec 2025 - 18:12

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.420
  • Podiums 126
  • Grand Prix 232
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×