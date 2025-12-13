Max Verstappen greep vorig weekend net naast de wereldtitel in de Formule 1. Hij kwam slechts twee punten te kort om de titel van Lando Norris af te snoepen. Verstappen kende een sterke opmars, en wist de McLarens van Norris en Oscar Piastri wel te verslaan in een alternatief 'kampioenschap'.

Verstappen wist zich goed terug te vechten na een tegenvallende eerste seizoenshelft. Na de zomerstop stond Verstappen in alle races op het podium, en wist hij op oppermachtige wijze te winnen in Italië, Azerbeidzjan, de Verenigde Staten, Las Vegas, Qatar en Abu Dhabi. Hierdoor liet hij de McLarens zweten, maar kon Norris dus niet van de titel afhouden.

Wie reed de meeste rondjes aan kop?

Toch was Verstappen op een ander punt veel beter dan zijn twee rivalen van de papajakleurige renstal. Hij heeft in het hele seizoen namelijk 454 rondjes aan kop gereden, en dat waren er twee meer dan Piastri. Opvallend genoeg had Norris veel minder rondjes aan kop gereden dan zijn twee rivalen, de Britse wereldkampioen reed 'slechts' 373 rondes aan kop in het hele jaar.

Grote verschillen met de andere coureurs

Verstappen, Norris en Piastri hadden wel een grote voorsprong op de andere coureurs. Naast de drie titelrivalen wisten slechts vijf andere coureurs een raceronde te leiden in 2025, en alleen George Russell wist van dit groepje meer dan honderd rondjes te leiden. De Britse Mercedes-coureur won twee races, en reed in totaal 103 rondes aan kop. Ook Charles Leclerc en Andrea Kimi Antonelli kwamen tot de dubbele cijfers, terwijl ook Lewis Hamilton en Williams-coureur Alexander Albon heel even aan kop reden.

Meeste rondjes aan kop in 2025 in de Formule 1:

1. Max Verstappen - 454 rondjes aan kop

2. Oscar Piastri - 452 rondjes aan kop

3. Lando Norris - 373 rondjes aan kop

4. George Russell - 373 rondjes aan kop

5. Charles Leclerc - 48 rondjes aan kop

6. Andrea Kimi Antonelli - 11 rondjes aan kop

7. Lewis Hamilton - 2 rondjes aan kop

8. Alexander Albon - 1 rondje aan kop