Lewis Hamilton heeft een rampzalig eerste seizoen in dienst van Ferrari achter de rug. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wist geen podium te pakken, en de kritiek is niet mals. Volgens Ralf Schumacher moet Ferrari een knoop doorhakken en moeten ze Hamilton aan de kant schuiven.

Hamilton begon vol goede moed aan zijn avontuur bij zijn nieuwe werkgever. Afgelopen winter werd hij in Maranello ontvangen als een soort verlosser, maar hij voldeed niet aan de verwachtingen. Hij won de sprintrace in China, maar dat was dan ook het enige hoogtepunt van zijn seizoen. Hij kwam niet meer in de buurt van het podium, en begon steeds dieper en dieper te zakken.

Hamilton viel in de laatste drie kwalificaties van het seizoen af in het eerste gedeelte van de kwalificatie. Hij leek steeds gedemotiveerder te worden, en kenners vroegen zich af of hij nog wel in staat is om het tij te keren. Hamilton zelf probeerde het hoofd omhoog te houden, maar dat lukte hem amper.

'Anders zijn ze gedoemd te mislukken'

Volgens oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher moet Ferrari een ingrijpend besluit nemen. Bij Sky Sports is Schumacher hard: "Lewis moet Ferrari loslaten en bovenal het team toestaan om volgend jaar naast Leclerc een tweede goede en jonge coureur te zetten."

"Anders is Ferrari echt gedoemd te mislukken. Ze kunnen geen auto ontwikkelen die tegelijkertijd geschikt is voor zowel Charles als Lewis. En Ferrari kan het zich niet veroorloven om volgend jaar met slechts één auto, met Leclerc achter het stuur, mee te doen voor de titel."

Wat moet Ferrari nu doen?

Schumacher stelt dan ook dat Ferrari Leclerc boven Hamilton moet verkiezen: "Het ontwikkelen van een auto in één weekend, dat is volgens mij echt het grootste zwakke punt van Lewis Hamilton. Hij is echt wanhopig op zoek naar het rijgevoel waarmee hij ooit won. Blijkbaar bouwt hij de auto dan volledig opnieuw op en eist hij dingen die simpelweg echt onmogelijk zijn. Hij is niet in staat om zijn rijstijl te veranderen."