Ferrari moet afscheid nemen van Hamilton: "Anders zijn ze gedoemd te mislukken"

Ferrari moet afscheid nemen van Hamilton: "Anders zijn ze gedoemd te mislukken"

Lewis Hamilton heeft een rampzalig eerste seizoen in dienst van Ferrari achter de rug. De Britse zevenvoudig wereldkampioen wist geen podium te pakken, en de kritiek is niet mals. Volgens Ralf Schumacher moet Ferrari een knoop doorhakken en moeten ze Hamilton aan de kant schuiven.

Hamilton begon vol goede moed aan zijn avontuur bij zijn nieuwe werkgever. Afgelopen winter werd hij in Maranello ontvangen als een soort verlosser, maar hij voldeed niet aan de verwachtingen. Hij won de sprintrace in China, maar dat was dan ook het enige hoogtepunt van zijn seizoen. Hij kwam niet meer in de buurt van het podium, en begon steeds dieper en dieper te zakken.

Hamilton viel in de laatste drie kwalificaties van het seizoen af in het eerste gedeelte van de kwalificatie. Hij leek steeds gedemotiveerder te worden, en kenners vroegen zich af of hij nog wel in staat is om het tij te keren. Hamilton zelf probeerde het hoofd omhoog te houden, maar dat lukte hem amper.

'Anders zijn ze gedoemd te mislukken'

Volgens oud-coureur en huidig analist Ralf Schumacher moet Ferrari een ingrijpend besluit nemen. Bij Sky Sports is Schumacher hard: "Lewis moet Ferrari loslaten en bovenal het team toestaan om volgend jaar naast Leclerc een tweede goede en jonge coureur te zetten."

"Anders is Ferrari echt gedoemd te mislukken. Ze kunnen geen auto ontwikkelen die tegelijkertijd geschikt is voor zowel Charles als Lewis. En Ferrari kan het zich niet veroorloven om volgend jaar met slechts één auto, met Leclerc achter het stuur, mee te doen voor de titel."

Wat moet Ferrari nu doen?

Schumacher stelt dan ook dat Ferrari Leclerc boven Hamilton moet verkiezen: "Het ontwikkelen van een auto in één weekend, dat is volgens mij echt het grootste zwakke punt van Lewis Hamilton. Hij is echt wanhopig op zoek naar het rijgevoel waarmee hij ooit won. Blijkbaar bouwt hij de auto dan volledig opnieuw op en eist hij dingen die simpelweg echt onmogelijk zijn. Hij is niet in staat om zijn rijstijl te veranderen."

Lewis Hamilton Ralf Schumacher Ferrari

Reacties (6)

  • Joeppp

    Posts: 8.181

    Ja, al die jarenlange voorbereidingen zijn nergens voor nodig, je kan een auto gewoon in 1 weekend ontwikkelen.

    • + 0
    • 13 dec 2025 - 10:46
    • Rogier hier

      Posts: 6.751

      Het is duidelijk. Om kosten te besparen en alle financiële middelen te kunnen aanwenden voor de auto voor 2026, heeft Ferrari er dit jaar voor gekozen om een omgekatte Fiat 500 in te zetten. Ze zijn alleen vergeten om dat aan de coureurs te vertellen….

      Lewis beseft nu wat het betekend wanneer je 1e rijder bent en je team een auto zo goed mogelijk voor jou probeert te maken. Bij Ferrari is alleen Michael Schumacher en wellicht later Alonso erin geslaagd om dit voor elkaar te krijgen. Ieder andere coureur moest zich maar aanpassen aan de auto. Sainz lukte dit goed omdat hij in zijn carrière zich vaak heeft moeten aanpassen aan het team i.p.v. andersom en Leclerc profiteerde daarvan vorig seizoen. Maar Leclerc is te mak, te tam. Hij is geen man die met zijn vuist op tafel slaat en dingen ‘eist’. Hij laat zich overbluffen door hen in het team die dat wel doen. En Hamilton dito. Als 7-voudig wereldkampioen verwacht hij dat men naar hem luistert en dat het team om hem heen draait. Maar niemand is groter dan Ferrari. Ook Sir Lewis Hamilton niet. Een lesje nederigheid heeft Lewis dus gehad dit seizoen. De oplossing? Iemand moet de leiding nemen en met de vuist op tafel slaan en verbeteringen eisen. Fred Vasseur lijkt het niet te kunnen, dus Lewis of Charles moet opstaan en het doen. Zo niet, dan voorzie ik dat Ferrari komend seizoen gewoon weer verder moddert, dat Lewis na 2026 gedesillusioneerd zijn helm aan de wilgen hangt en ook Leclerc vertrekt. Al moet hij tekenen bij Alpine, alles beter dan Ferrari.

      • + 0
      • 13 dec 2025 - 12:05
  • meister

    Posts: 4.154

    Hamilton kan niet meer paard rijden maar dat Ferrari paard is geen paard meer maar een ezel, daar valt niet mee te rijden.

    Kun je nog zo goed zijn maar al haal je nog het beste eruit als LEC dan nog is het zwaar ondermaats.
    Dat wetende heeft Ferrari al snel de ontwikkeling van 2026 naar voren gehaald en budget vrijgemaakt.
    Iedere coureur wil desnoodsl graag paydriver bij Ferrari worden volgende jaar.
    Volgend jaar hebben ze geen raket gebouwd maar een spaceship allye lichtjaren voorlicht op de rest.

    • + 0
    • 13 dec 2025 - 10:50
  • jd2000

    Posts: 7.510

    Het is nogal simpel. Hamilton is het verleden.

    • + 0
    • 13 dec 2025 - 11:15
  • snailer

    Posts: 31.049

    Ik dacht toen ik de header las... Schumacher....

    Uiteraard gaar Ferrari niet mislukken om Hamilton.
    Ik ga het niet eens uitleggen

    • + 0
    • 13 dec 2025 - 11:21
  • Knalpijp

    Posts: 2.271

    Nope die 60ml zijn ze dan kwijt, mooi nog een jaartje aanklooien en dan voor 2027 Max halen. Een Bearman halen heeft geen zin, Max is de enigste die Ferrari kan redden met zijn mensen.

    • + 0
    • 13 dec 2025 - 12:12



WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22


