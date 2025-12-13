Lando Norris veroverde afgelopen weekend in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Hij zette daarmee de kroon op een sterk seizoen, maar het was niet altijd even makkelijk. Een openhartige Norris verklaart dat hij niet altijd vertrouwen had in zijn eigen kunnen.

Norris vocht dit jaar een aantal felle duels uit richting zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Hij leek lange tijd af te stevenen op een tweestrijd met zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri, maar kreeg het in de tweede seizoenshelft ook aan de stok met Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull-coureur was bezig met een ongekende opmars, en kwam uiteindelijk twee puntjes te kort om Norris van de titel te houden.

In zowel het duel met Piastri als in het duel met Verstappen, leek Norris geruime tijd de onderliggende partij te zijn. In de eerste helft van het seizoen liet Norris her en der nog wat steekjes vallen, terwijl Piastri nergens van onder de indruk leek te zijn. Verstappen won de laatste drie races van het seizoen, terwijl Norris het zwaarder en zwaarder begon te krijgen. Uiteindelijk trok Norris toch aan het langste eind, maar hij had het niet makkelijk.

Was het een zwaar jaar?

Norris had het op sommige momenten heel erg zwaar. Hij is er eerlijk over in gesprek met de internationale media: "Op bepaalde momenten had ik niet het meeste vertrouwen in mezelf. Soms presteerde Oscar gewoon beter en had ik moeite om bij te blijven. Dan dacht ik: 'Misschien zijn zij gewoon net iets beter, kunnen ze constanter presteren, halen ze meer uit de auto'. Ik dacht soms dat het gewoon niet mogelijk was. En voor mij is het dan een ongelooflijk gevoel om mezelf ervan te overtuigen: 'Nee Lando, je hebt het mis, je kunt dit wel.'"

Waardevolle lessen

Norris heeft hier waardevolle lessen van geleerd: "Het is bijzonder om dat vertrouwen in jezelf te voelen. Ik zou mezelf niet per se egoïstisch noemen, maar ik heb geleerd dat ik soms wat egoïstischer moet zijn met deze gevoelens en gedachten. Dat helpt me uiteindelijk om een betere en sterkere coureur te worden."