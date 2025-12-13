user icon
icon

Norris vocht strijd uit met zichzelf: "Had niet altijd vertrouwen in mezelf"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris vocht strijd uit met zichzelf: "Had niet altijd vertrouwen in mezelf"

Lando Norris veroverde afgelopen weekend in Abu Dhabi zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Hij zette daarmee de kroon op een sterk seizoen, maar het was niet altijd even makkelijk. Een openhartige Norris verklaart dat hij niet altijd vertrouwen had in zijn eigen kunnen.

Norris vocht dit jaar een aantal felle duels uit richting zijn eerste wereldtitel in de Formule 1. Hij leek lange tijd af te stevenen op een tweestrijd met zijn McLaren-teamgenoot Oscar Piastri, maar kreeg het in de tweede seizoenshelft ook aan de stok met Max Verstappen. De Nederlandse Red Bull-coureur was bezig met een ongekende opmars, en kwam uiteindelijk twee puntjes te kort om Norris van de titel te houden.

Meer over Lando Norris <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Red Bull

FIA-stewards doen uitspraak in onderzoek naar Red Bull

6 dec

In zowel het duel met Piastri als in het duel met Verstappen, leek Norris geruime tijd de onderliggende partij te zijn. In de eerste helft van het seizoen liet Norris her en der nog wat steekjes vallen, terwijl Piastri nergens van onder de indruk leek te zijn. Verstappen won de laatste drie races van het seizoen, terwijl Norris het zwaarder en zwaarder begon te krijgen. Uiteindelijk trok Norris toch aan het langste eind, maar hij had het niet makkelijk.

Was het een zwaar jaar?

Norris had het op sommige momenten heel erg zwaar. Hij is er eerlijk over in gesprek met de internationale media: "Op bepaalde momenten had ik niet het meeste vertrouwen in mezelf. Soms presteerde Oscar gewoon beter en had ik moeite om bij te blijven. Dan dacht ik: 'Misschien zijn zij gewoon net iets beter, kunnen ze constanter presteren, halen ze meer uit de auto'. Ik dacht soms dat het gewoon niet mogelijk was. En voor mij is het dan een ongelooflijk gevoel om mezelf ervan te overtuigen: 'Nee Lando, je hebt het mis, je kunt dit wel.'" 

Waardevolle lessen

Norris heeft hier waardevolle lessen van geleerd: "Het is bijzonder om dat vertrouwen in jezelf te voelen. Ik zou mezelf niet per se egoïstisch noemen, maar ik heb geleerd dat ik soms wat egoïstischer moet zijn met deze gevoelens en gedachten. Dat helpt me uiteindelijk om een betere en sterkere coureur te worden."

jd2000

Posts: 7.513

Gun Norris zijn titel van harte, maar gevoel voor melodrama kan je hem niet ontzeggen. Met een pa die multimiljonair is, begonnen aan een lange zware reis naar de F1. Bla, bla, bla. Aan alles wat hij zegt kan je horen dat hij met een gouden lepel in zn mond is geboren en weinig tegenslag heeft ge... [Lees verder]

  • 1
  • 13 dec 2025 - 15:15
F1 Nieuws Lando Norris McLaren

Reacties (3)

Login om te reageren
  • jd2000

    Posts: 7.513

    Gun Norris zijn titel van harte, maar gevoel voor melodrama kan je hem niet ontzeggen. Met een pa die multimiljonair is, begonnen aan een lange zware reis naar de F1. Bla, bla, bla. Aan alles wat hij zegt kan je horen dat hij met een gouden lepel in zn mond is geboren en weinig tegenslag heeft gekend. Geeft niet, gun ik iedereen. Maar heb ondertussen wel zoiets van, kan het een onsje minder?

    • + 1
    • 13 dec 2025 - 15:15
  • De Vogel is Geland

    Posts: 682

    Als je met zo’n raketschip nog twijfelt aan jezelf dan zak je diep door mentale ondergrenzen heen

    • + 0
    • 13 dec 2025 - 17:12
    • Larry Perkins

      Posts: 62.105

      Maar hij is er ook weer bovenop gekomen en heeft als nog toegeslagen.

      Lando heeft gewoon een lastig karakter om succesvol te zijn op het aller hoogste niveau. Dat heeft hij altijd al gehad maar wellicht helpt zijn wereldtitel hem om minder vaak in een dip te geraken...

      • + 0
      • 13 dec 2025 - 18:19

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
467
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
88
8
Haas F1
81
9
Sauber
69
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.415
  • Podiums 43
  • Grand Prix 151
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×