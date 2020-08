Max Verstappen verklaart zijn temperamentvolle opmerkingen die te horen waren via de boordradio

Waar Max Verstappen in Barcelona aan het begin van de Grand Prix nog vrolijk klonk in de radioberichten richting zijn team, zo anders werd zijn toon vanaf de dertiende ronde toen hij voor het eerst meldde dat zijn banden eraan gingen, rijdend dicht achter Lewis Hamilton's Mercedes.

Ook tijdens vorige races kwam Verstappen regelmatig nog vrolijk uit de hoek via de teamradio, door zijn engineer bijvoorbeeld tips te geven over het handen wassen of door te melden dat ze wel genoeg water moeten drinken in de pits.

Tijdens de Spaanse Grand Prix merkte Verstappen aan het begin van de race nog vrolijk op dat Lewis Hamilton voor hem "een beetje sloom" was. Niet lang daarna -als zijn banden verder slijten- is Verstappen ineens duidelijk temperamentvoller.

De toon richting zijn engineer is fel. "Wil je nu werkelijk dat ik mijzelf herhaal? Nogmaals: deze (*** ) banden zijn eraan!", roept Verstappen in 21-ste ronde. Daarop antwoordt zijn engineer rustig en stelt dat Max niets hoeft te herhalen.

Verstappen legt achteraf uit dat hij "enorm aan het worstelen" was. Hij zegt niet teveel te willen focussen op wat Mercedes doet.

Verstappen: "Het enige dat we onder controle hebben is wat wij zelf doen. Dus we moeten alleen maar zorgen dat wij de snelste strategie voor onszelf kiezen. Ik wilde een pitstop maken en het team riep mij niet naar binnen, dus ik worstelde behoorlijk op de banden."

"Ik verloor behoorlijk wat snelheid over de twee ronden ervoor. Ik had al over de boordradio aangegeven: 'Het maakt mij niet uit als ik achter de Racing Points terecht kom'. Want die zou ik toch vrij gemakkelijk inhalen omdat wij sneller zijn, vooral als ik nieuwe banden zou hebben. Dat was eigenlijk het hele gesprek," aldus Verstappen tegen Autosport.