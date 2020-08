Hamilton in zevende hemel na 88ste overwinning in F1 "Ik was in een soort roes vandaag"

Lewis Hamilton is blij met zijn 88ste overwinning in de Formule 1. De Brit wist op dominante wijze de Grand Prix van Spanje op zijn naam te schrijven: Alleen Verstappen en Bottas werden niet op een ronde achterstand gereden door Hamilton.

Van bandenproblemen zoals in de vorige Grands Prix was dit keer geen sprake bij de ploeg van Mercedes.

Hamilton is in zijn nopjes en lijkt vlak na de race van een andere planeet. Hij zegt: \\

"Ik was in een soort roes daar op de baan. Het voelde heel goed. Het voelde echt fantatisch. Het was erg warm. Waar we vorige week het probleem hadden met de banden, hebben we het afgelopen week goed onder de knie weten te krijgen. Dat maakte het mogelijk dat we konden doen we wat vandaag doen. Ik was in een soort roes en ik had niet door dat het al de laatste ronde was; ik had eigenlijk nog wel even door kunnen gaan."

De Brit is bezig met het uit de recordboeken rijden van Michael Schumacher's records.

Het lijstje 'Meeste podium-finishes in F1 ziet er vanaf vandaag bijvoorbeeld zó uit:

1) Lewis Hamilton: 156

2) Michael Schumacher: 155

3) Sebastian Vettel: 120