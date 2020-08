Ferrari valt terug na sterke vrijdag; teleurstelling in Italilë

Terwijl het team van Ferrari vrijdag nog sterk voor de dag kwam in Barcelona, viel de kwalificatie zaterdag onverwachts tegen. Ook Haas en Renault vielen zaterdag terug , terwijl zij op vrijdag nog veelbelovende tijden wisten te noteren.

Bij het Italiaanse team heerst er dan ook teleurstelling om hun startposities: Leclerc start op P9. Vettel viel net buiten de top tien en vangt de race vanaf de elfde stek aan.

Het wordt moeilijk

Leclerc is teleurgesteld. “Ik was niet heel blij met de auto vandaag. Aan het begin viel het nog wel mee, maar later had ik veel last van overstuur. Dat werd steeds erger en erger en ik kon gewoon niet om dat probleem heen rijden. We moeten dat nog een goed bekijken en onderzoeken, want uiteindelijk is de negende plaats teleurstellend. We waren gewoon niet zo snel over een getimede ronde. Morgen starten we op de zachte band terwijl mensen achter ons op de mediums en harde banden beginnen. Dat is waarschijnlijk de betere strategie, dus het zal niet makkelijk worden.”

Ook Vettel, die sowieso een zwaar seizoen beleeft, voorziet een zware race. 2020 zal voor hem het zwaarste seizoen ooit zijn. Al voorafgaand aan de eerste race wist Vettel al dat hij na dit seizoen vervangen wordt door Carlos Sainz. Hoewel hij dichter op de staart van zijn teamgenoot kon kruipen, blijft de Duitser nog altijd tekort komen ten opzichte van Leclerc.

Vetttel: "Ik zat dichtbij maar haalde Q3 net niet, ik miste twee duizendsten van een seconde. Dat is maar een heel klein gat. Ik heb alles geprobeerd, en natuurlijk is het zonde om zo dichtbij te zijn en dan net tekort te komen."

De Duitser vervolgt: "Ik worstelde het hele weekend al om de juiste balans te vinden. Maar we moeten ook kijken naar de positieve kant: we hebben nu een vrije keuze op welke banden we de race zullen starten.”

Ook Vettel had last van een nerveuze en onvoorspelbare auto.



"De eerste sector ging goed vandaag, maar daarna ging het mis en begon de auto in bochten steeds meer te bewegen en nerveus te worden. Het was echt moeilijk in bocht zeven en ook in de vijfde knik was het echt opletten geblazen. Het was niet makkelijk om de juiste balans te vinden."

Om die reden zal het team proberen om oplossingen te zoeken naar aanleiding van de verzamelde data, zegt Vettel.