"Hopelijk hebben we de oplossing voor ons banden-probleem"

Mercedes voorman Toto Wolff zegt dat zijn team de afgelopen dagen hard heeft gewerkt om het probleem met de extreme bandenslijtage en blaarvorming op het rubber op te lossen.

Tijdens de vorige Grand Prix hadden de beide auto's extreem hoge slijtage met blaarvorming op de banden. Niet een Mercedes, maar de Red Bull van Max Verstappen won de race. Een GP eerder explodeerden de banden van beide Mercedessen zelfs.

Volgens Wolff is er hard gewerkt door het team de afgelopen dagen. "Ons team heeft zich altijd van z'n sterkste kant laten zien op het moment dat we werden geconfronteerd met moeilijke situaties en onverwachte uitdagingen. De afgelopen week was daarop geen uitzondering.

"Het was belangrijk om erachter te komen wat dit precies veroorzaakte en wat we kunnen doen om het in de toekomst te verminderen. We hebben de afgelopen dagen gebruikt om een ​​beter begrip van het probleem op te bouwen en dat te vertalen naar manieren om het in de toekomst aan te pakken."

Races winnen is nu eenmaal niet eenvoudig

Hij vervolgt: "De Grand Prix ter ere van de 70ste verjaardag van F1 deed ons weer beseffen hoe onvoorspelbaar en uitdagend onze sport is. Het laat ook zien hoe moeilijk het is om een race te winnen. Je moet echt absluut alles goed doen om je tegenstanders te verslaan - en dat hebben we afgelopen weekend niet gedaan. We waren welliswaar snel in de kwalificatie, maar de punten worden zondag uitgedeeld en toen hadden we het moeilijk."

Wolff toont zich een sportief verliezer. "We werden eerlijk verslagen door Red Bull en dus: petje af voor het werk dat ze deden."

Of het team oplossingen heeft voor hun bandenproblemen zal dus blijken in Barcelona dit weekend.

"Barcelona is een circuit dat we beter kennen dan welke andere racebaan dan ook. We gaan echter meestal naar Spanje voor wintertesten en in het voorjaar voor de eerste race van het Europese seizoen. Dit jaar worden we geconfronteerd met de hitte van augustus met luchttemperaturen van 30 graden of hoger, volop in de zon."

Mercedes beter uit de verf in koelere omstandigheden

"Onze prestaties lijken sterker in iets koelere omstandigheden, dus de hitte zal het zeker uitdagender maken. We willen graag weer op het juiste spoor geraken en we zullen dus in Barcelona zien of we inderdaad een stap in de juiste richting hebben gezet", aldus Wolff.

Nadat het team zwaar te lijden had onder de bandenslijtage en de blaar-vorming op het rubber, hoopt het team dat nu opgelost te hebben. Of dat ook zo is, blijkt komende dagen in Barcelona.