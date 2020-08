Deadline voor tekenen Concorde-overeenkomst blijft staan: morgen moet iedereen het eens zijn over 2021

Liberty Media houdt gewoon vast aan de eerder gestelde deadline van 12 augustus voor de afronding van de Concorde-overeenkomst van 2021.

Terwijl Renault-teambaas Cyril Abiteboul zegt dat "95 procent van de teams het eens is" over de voorwaarden van de volgende bindende commerciële deal, zegt Mercedes-baas Toto Wolff dat hij nog niet klaar is om te tekenen.

Wolff beweert dat Mercedes het "grootste slachtoffer" is als het gaat om de verdeling van het prijzengeld volgens het huidige voorstel. Er zijn een heleboel openstaande onderwerpen voor ons die legaal, commercieel en sportief zijn en naar onze mening voel ik me niet klaar om te tekenen", zei Wolff.

Mercedes zou graag meer erkenning voor hun bijdrage aan de sport willen zien. Daarbij zou het niet alleen over geld gaan, maar ook over verdeling van taken en verantwoordelijkheden.

Liberty Media stelde eerder dat de gestelde deadline van woensdag - morgen dus - gewoon blijft staan.

Op het internet circuleren allerlei berichten waarin 'bronnen dichtbij het vuur' zouden klagen over de besluiteloosheid die sommige deelnemers aan de onderhandelingen meer dan zat zouden zijn.

Voor wat het waar is, maar zo zou er zijn gezegd: "We hebben alle kwesties lang genoeg besproken en zullen geen verdere vertraging toestaan."

Wolff zegt echter dat het aan Liberty Media is om de impasse te doorbreken. "Als je bereid bent om aan een tafel te zitten, bespreek dan de kritieke onderwerpen en kom tot een compromis. Dan kan het snel gaan, maar ik heb die houding nog niet geconstateerd," laat hij optekenen.

Alle betrokken partijen hebben flinke belangen bij een voor hen zo gunstig mogelijke uitkomst, dus elke opmerking die wordt gemaakt via de media over deze onderhandelingen, zou met een flinke korrel zout genomen kunnen worden.

Morgen, dan is het daadwerkelijk woensdag de 12e. Wellicht zal dan blijken of de soep inderdaad zo heet wordt gegeten als hij wordt opgediend door sommige partijen.