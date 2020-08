Ross Brawn: "Verstappen doet mij denken aan Michael Schumacher"

Ross Brawn, voormalig teammanager van Ferrari ten tijden van Michael Schumacher's dominante jaren, schrijft lovend over het optreden van Max Verstappen tijdens de F1 70th Anniversary Grand Prix op Silverstone, afgelopen zondag.

Dat schrijft Brawn in zijn column op de site van de F1.

"Max was gewoon sensationeel op Silverstone. Hij doet me in veel opzichten aan Michael Schumacher denken. Als je naar zijn radio luistert, heeft hij duidelijk reservecapaciteit. De limiet van de auto is niet de limiet van Max Verstappen. Hij voelt de subtiliteit van de auto en reageert daar perfect op. Ik herinner me de vroege dagen van Max in de Formule 1 waar zijn snelheid duidelijk was - hij is nu uitgegroeid tot een uitzonderlijke coureur. Ik hield van zijn radio, vooral toen hij zei dat hij niet 'als een oma wilde rijden' toen het team hem vroeg om zijn banden te beheren. Het getuigt van een enorm vertrouwen en een relatie in het team, die erg sterk is."

Verder uit Brawn in zijn column lof voor de strategie van Red Bull Racing. Ook schrijft Brawn het optreden van Nico Hülkenberg te waarderen. Brawn vindt dat hij een plek verdient in de Formule 1.