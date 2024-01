Stopte Schumacher te vroeg? "Hij kon in 2014 de titel pakken"

Iets meer dan tien jaar geleden raakte Michael Schumacher zwaargewond bij een ski-ongeval. Hoe het nu gaat met Schumacher is onduidelijk, zijn familie beschermt zijn privacy. Soms vraagt men zich af hoe Schumachers leven eruit had gezien zonder het ongeval. Ross Brawn denkt dat de Duitser te vroeg is gestopt met racen dat hij en in 2014 wereldkampioen had kunnen worden.

Schumacher nam in 2012 definitief afscheid van de Formule 1. De zevenvoudig wereldkampioen keerde in 2010 terug in de sport bij het team van Mercedes. Hij was eerder eind 2006 met pensioen gegaan. Hij stopte toen als Ferrari-coureur en hij kreeg een rol vanaf de zijlijn. Toch maakte hij in 2010 dus weer zijn comeback in de koningsklasse, hierdoor ging hij ook weer samenwerken met zijn oude vriend Ross Brawn.

Te vroeg

Schumacher en Brawn werkte eerder ook samen bij Ferrari. Brawn denkt nog veel aan Schumacher en hij denkt dat zijn vriend nog veel successen had kunnen boeken in de Formule 1. In gesprek met Auto Bild spreekt Brawn zich uit: "Het wordt mij steeds duidelijker dat hij zijn helm te vroeg aan de wilgen heeft gehangen. Hij heeft de zaadjes voor de successen van Mercedes tussen 2010 en 2012 geplant."

2014

Brawn denkt dat Schumacher een achtste wereldtitel had kunnen pakken als hij niet met pensioen was gegaan. De Britse legende is hier nogal duidelijk over: "Fernando Alonso is nu op eenzelfde leeftijd als Michael destijds was. Hij laat vandaag de dag zien dat je nog steeds wereldprestaties kan leveren wanneer je voorbij de veertig bent. Als Michael nog steeds actief was geweest in 2014, dan had hij de titel kunnen winnen."