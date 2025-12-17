user icon
icon

Palou denkt dat Verstappen Schumacher kan overtreffen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Palou denkt dat Verstappen Schumacher kan overtreffen

IndyCar-kampioen Alex Palou denkt dat Max Verstappen de allerbeste coureur aller tijden kan worden. Volgens de Spanjaard is Michael Schumacher op dit moment nog de grootste ooit, maar hij sluit niet uit dat Verstappen die status in de toekomst kan overtreffen.

Palou verwacht dat Verstappen over tien jaar algemeen wordt gezien als de beste coureur aller tijden. De Nederlander heeft op zijn 28e al vier wereldtitels op zijn naam staan en greep in 2025 slechts twee punten naast zijn vijfde wereldkampioenschap.

Meer over Max Verstappen <b> Opinie: </b> Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

Opinie: Brown liet zich van slechtste kant zien in Abu Dhabi

8 dec
 Teleurstelling voor fans: Fanshop van Verstappen sluit de deuren

Teleurstelling voor fans: Fanshop van Verstappen sluit de deuren

12 dec

Het seizoen leek aanvankelijk dramatisch te beginnen voor Verstappen. Tijdens de Grand Prix van Nederland keek de Red Bull-coureur tegen een achterstand van maar liefst 104 punten aan te opzichte van kampioenschapsleider Oscar Piastri. Met een indrukwekkende comeback wist Verstappen dat gat volledig te dichten, maar uiteindelijk was het Lando Norris die het kampioenschap met twee punten verschil binnensleepte.

Verstappen beleefde beste seizoen ooit

De Nederlander won uiteindelijk alsnog acht keer, wat het meer overwinningen waren dan alle andere coureurs hadden bereikt. Verstappen vond zijn seizoen zelf dan ook zijn sterkste jaar ooit. IndyCar-coureur Palou deelt de mening van de viervoudig wereldkampioen, zo laat hij weten aan het Spaanse Marca. 

Palou weet niet wie de allerbeste coureur allertijden is, want "het is een erg moeilijke vergelijking". De Spanjaard twijfelt tussen Schumacher en Verstappen: "Voor mij, gebaseerd op mijn jeugdherinneringen, is Michael Schumacher de allerbeste. Misschien romantiseer ik dat beeld, of misschien was hij echt zó goed. Destijds begreep ik minder van auto’s dan nu, waardoor ik er nu mogelijk anders naar zou kijken."

"Ik kan hem ook niet goed vergelijken met coureurs uit andere tijdperken, zoals Ayrton Senna. Die heb ik nooit zien rijden, al heb ik wel over hem gelezen en documentaires bekeken. Maar onder de huidige coureurs zou Max zomaar de beste aller tijden kunnen worden. Als we hem nog tien jaar de tijd geven, zullen we waarschijnlijk zeggen dat Max de beste ooit is", zo besloot Palou. 

Verstappen heeft al hoge ogen gegooid

In de meeste statistieken weet Verstappen al hoog te scoren. Zo hebben alleen Lewis Hamilton en Michael Schumacher zowel meer overwinningen als podiumplaatsen en heeft alleen Hamilton meer punten gescoord dan de Nederlander. Het puntensysteem was nog compleet anders tijdens de tijd van Schumacher en beide F1-legendes hebben meer seizoenen gereden dan de Nederlander. Verstappen gaat in 2026 zijn elfde seizoen in, Lewis Hamilton zijn negentiende en Schumacher heeft in zijn carrière ook negentien seizoenen gereden.

HermanInDeZon

Posts: 473

Statistieken kan je niet vergelijken.

Reden waarom Hamilton zoveel meer punten heeft, is omdat het puntensysteem veranderd is
Reden waarom Hamilton & Verstappen op meer overwiningen dan Schumacher eindigen, is omdat er zoveel meer races in een seizoen zijn ( Schumacher heeft 4/5 jaar gehad waar ... [Lees verder]

  • 4
  • 17 dec 2025 - 08:19
F1 Nieuws Max Verstappen Alex Palou Michael Schumacher Red Bull Racing

Reacties (20)

Login om te reageren
  • HermanInDeZon

    Posts: 473

    Statistieken kan je niet vergelijken.

    Reden waarom Hamilton zoveel meer punten heeft, is omdat het puntensysteem veranderd is
    Reden waarom Hamilton & Verstappen op meer overwiningen dan Schumacher eindigen, is omdat er zoveel meer races in een seizoen zijn ( Schumacher heeft 4/5 jaar gehad waar in hij in principe elke race van het seizoen had kunnen winnen)
    Reden waarom Verstappen volgens mij nooit in de buurt zal komen van Hamilton/Schuamcher qua wereldtitels is omdat Hamilton&Schumacher hun ambities in F1 lagen en die van Verstappen in autosport algemeen ... (Schumacher heeft ook nog ooit iets met motoren geprobeerd maar dat zullen we maar niet mee telen zeker ;))

    • + 4
    • 17 dec 2025 - 08:19
    • Need5Speed

      Posts: 3.363

      Ik denk dat 2023 alleen al aantoont dat Max wel degelijk op of boven het niveau van Schumacher en Hamilton zit. Want niemand heeft ooit in een jaar een beter winstpercentage gehad dan Max in 2023, dat terwijl de Red Bull zeker in de tweede helft niet meer zo dominant was.
      En ja, er zijn nu meer races. Maar plak de afgelopen 5 jaar er nog eens achter en dan heeft Max op zijn 33e al 132 keer gewonnen en is hij 8 keer wereldkampioen.

      • + 3
      • 17 dec 2025 - 08:36
    • HermanInDeZon

      Posts: 473

      Winstpercentage in 2023 was indrukwekkend.
      Ook daar kleine kanttekening dat Verstappen nooit Perez een overwinning zou gunnen en Schumacher dat bij Barichello wel deed. Geen oordeel, maar een keuze en een vaststelling

      Max is op een leeftijd in de F1 begonnen die a) ten tijde van Schumacher ondenkbaar was en b) in de toekomst ook onmogelijk [zou moeten zijn, FIA is niet bepaald sterk in het consequent toepassen van hun eigen regels].

      Als Max er mee stopt na bijvoorbeeld een tegenvallend 2026 zal hij statistisch gezien naargelang hoe je het bekijkt "maar niveau Vettel zijn" -- paar wereldtitels op rij, aantal vrij dominant, allemaal bij hetzelfde team, allemaal opeenvolgend, "na wisseling naar andere generatie wagen plots niet meer winnen" etc.

      Dat beweren zou natuurlijk het grootst mogelijk onrecht ooit zijn ...

      • + 1
      • 17 dec 2025 - 08:55
    • Need5Speed

      Posts: 3.363

      Volgens mij heeft Max er al meer jaren op zitten in een auto die duidelijk minder snel is dan de concurrentie dan Schumacher en Hamilton. En desondanks heeft hij een hoger winstpercentage.

      • + 3
      • 17 dec 2025 - 09:10
    • nr 76

      Posts: 7.283

      Het probleem voor Verstappen is dat hij het er in 2023 heel makkelijk uit liet zien. Terwijl de verschillen met de concurrentie vaak kleiner was dan bij Mercedes in '14, '15 '16.
      Neemt niet weg dat RedBull natuurlijk de beste wagen was in 2023, maar dat is natuurlijk geen garantie dat alle races gewonnen worden.

      • + 2
      • 17 dec 2025 - 09:15
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.933

      HermanInDeZon

      Kleine correctie..
      Schumacher heeft wel iets met motoren geprobeerd. Er werd zelfs beweerd dat hij (na zijn pensioen), als invaller, niet bij Ferrari kon terugkomen vanwege een blessure tijdens motorrijden.

      • + 0
      • 17 dec 2025 - 09:16
    • HermanInDeZon

      Posts: 473

      "Er werd zelfs beweerd dat hij (na zijn pensioen), als invaller, niet bij Ferrari kon terugkomen vanwege een blessure tijdens motorrijden."

      Ja was ook zo.
      Iets van hersenschade ofzo? Zou ook reden zijn waarom hij het zo lastig had in simulatoren wat zijn comeback bij Mercedes niet bepaald veel goed heeft gedaan


      "Volgens mij heeft Max er al meer jaren op zitten in een auto die duidelijk minder snel is dan de concurrentie dan Schumacher ... "

      Mercedes jaren had Schumacher geen winnende auto (en ok, was hij zelf ook niet goed genoeg)
      Benetton was in 1992/1993 ook niet de beste wagen
      Ferrari was minstens in 1996/1997/1998/2006 ook niet bepaald de meest competieve auto
      1999 mag je eigenlijk voor Schumacher niet meetellen

      Dus zal er zo ongeveer om houden ;)


      Hamilton z'n carriere heb ik iets minder intensief gevolgd, maar gevoelsmatig neig ik je daar wel gelijk te geven, al zal er ongetwijfeld iemand (want da's het mooie aan statistieken ;)) dat ook wel kunnen tegenspreken

      • + 0
      • 17 dec 2025 - 09:26
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.933

      Need5Speed

      Schumacher heeft alleen 2 van 7 titels gewonnen in de snelste auto. 5 titels waren gewonnen met een mindere auto:

      1994 - Williams was by far sneller (1 -1,5 sec per ronde in basis)
      1995 - Williams was by far sneller (1 -1,5 sec per ronde in basis)
      1998 - McLaren was by far sneller (1 -1,2 sec per ronde sneller tijdens warm-ups)
      2000 - McLaren was by far sneller (1 -1,2 sec per ronde sneller tijdens warm-ups)
      2001 - McLaren was by far sneller (1 sec per ronde sneller tijdens warm-ups)
      2002 - Ferrari was de snelste
      2003 - Schumacher begon met de oude, doorontwikkelde F2002. Na een aantal races kwam de nieuwe F2003-GA die niet goed was en Schumacher werd zelfs op een ronde gezet (eerste keer uit mijn hoofd) in Hongarije. Het was een wonder dat hij uberhaupt voor titel meedeed en sowieso puur zijn eigen talent dat hij de titel alsnog won van snellere McLarens en Williamsen.
      2004 - Ferrari was de snelste.

      • + 2
      • 17 dec 2025 - 09:42
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.933

      *** 1998 gaf ik als voorbeeld omdat Schumacher tot de laatste race meedeed.. Eigenlijk in 1997 ook.

      • + 1
      • 17 dec 2025 - 09:43
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.933

    Wat Senna heeft laten zien - dat heb ik Schumacher ook zien doen.. en zelfs iets meer dan dat.
    Echter, wat(en hoe) Schumacher heeft gepresteerd - dat heb ik nog nooit gezien(ik volg F1 vanaf begin 90').
    Verstappen is goed en ziet inmiddels op zn top in zijn prime-time.. ik verwacht nog maximaal een paar van dit soort jaartjes en zal de weg langzamerhand naar beginnen.. net zoals dat bij Schumacher ergens rond 1999-2000 begon. Op GOAT lijst verwacht ik Verstappen ergens op plek 5 en misschien 4 na 1) Schumacher, 2) Senna, 3) Prost (en misschien Hamilton).
    Echter, een Schumacher uit 1994-1996 is niet na te doen.

    • + 1
    • 17 dec 2025 - 09:23
    • NicoS

      Posts: 19.878

      Niemand kon ook zoveel testen als Schumacher, en geen team had een bandenleverancier die de banden speciaal ontwikkelde voor Ferrari….
      Allemaal zaken die in de huidige F1 al jaren niet meer kunnen.
      Het totaalplaatje is compleet anders.
      Dus het valt ook niet na te doen omdat de regels dat ook niet meer toelaten.

      • + 1
      • 17 dec 2025 - 10:05
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.933

      NicoS

      Dat is niet helemaal waar. Iedereen mocht testen. En in 1997 had McLaren zelfs meer testkilometers dan wie dan ook. Ook had McLaren een exclusieve deal met Bridgestone trouwens.

      • + 1
      • 17 dec 2025 - 10:07
    • NicoS

      Posts: 19.878

      Michelin zal je waarschijnlijk bedoelen…;)
      Ik schrijf dit meer om aan te geven dat de sport niet meer dezelfde mogelijkheden biedt als in die tijd, en dat wordt nog wel eens vergeten, het is geen kritiek oid.

      • + 0
      • 17 dec 2025 - 10:22
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.933

      NicoS
      Nee hoor, geen Michelin.
      Ik bedoelde (exclusieve) deal tussen McLaren en Bridgestone voor 1998.

      • + 1
      • 17 dec 2025 - 11:22
    • NicoS

      Posts: 19.878

      Hmmm, bij mij weten reed McLaren met Michelin, en Ferrari met Bridgestone, maar kan mij vergissen.
      Wat ik nog wel weet is dat Bridgestone in de Schumacher tijd toch vooral exclusief met Ferrari samenwerkte. Van der Grind werkt toen voor Bridgestone.
      Kan zijn dat ze later naar McLaren zijn verhuisd…

      • + 0
      • 17 dec 2025 - 11:58
    • Sil

      Posts: 233

      @NicoS,
      Michelin kwam pas 2001 in de F1. Dus @Flying Dutchman heeft gelijk vwb het McLaren verhaal.

      • + 0
      • 17 dec 2025 - 12:13
    • NicoS

      Posts: 19.878

      Gek, dit staat op Wiki….
      “Bridgestone was de dominante bandenleverancier voor het Ferrari Formula 1 team gedurende een succesvolle periode, vooral tijdens de Michael Schumacher-era (vroege jaren 2000) met totale dominantie en wereldtitels. Ze werkten samen van 1999 tot 2010, waarbij de samenwerking bekend stond om de superieure prestaties van Ferrari's auto's en de intensieve samenwerking met Bridgestone. Hun dominantie nam af in 2005 door FIA-regelwijzigingen die bandenwissels verboden, wat de minder duurzame, maar snellere Bridgestone-banden benadeelde ten opzichte van Michelin.”

      • + 0
      • 17 dec 2025 - 13:16
    • NicoS

      Posts: 19.878

      De verwarring ontstaat waarschijnlijk dat ik de Schumacher periode bij Ferrari bedoel toen hij z’n WK’s won…

      • + 0
      • 17 dec 2025 - 13:25
    • Flying Dutchman

      Posts: 2.933

      NicoS

      T/m 1998 reed Ferrari met Goodyear en had McLaren een (zeer exclusieve) deal met Bridgestone.

      Daarna reed ook Ferrari met Bridgestone.. ook toen de meeste teams later naar Michelin gingen overstappen.
      Ferrari bleef Bridgestone trouw en kreeg veel exclusiviteit simpelweg omdat Ferrari de meeste data t.b.v. ontwikkeling leverde: andere teams (uit mijn hoofd Jordan en Minardi) hadden simpelweg geen testcapaciteiten om zulke data te kunnen leveren.. Daarom werden de banden de-facto grotendeels (automatisch voor Ferrari ontwikkeld: er was simpelweg geen andere data.
      Na 2002 en 2004 heeft FIA hard moeten ingrijpen met regelwijzigingen om Schumacher te kunnen stoppen want de kijkcijfers waren ver te zoeken. Zoals Bernie toen zei - "We had to do something to stop him from dominating". Op zich niet gek want Schumacher had 2x de snelste auto en beide keren werd hij met gemak(op oudere leeftijd) kampioen met nog een flink aantal races (tijdens een kort seizoen ook nog eens destijds) te gaan.

      • + 0
      • 17 dec 2025 - 15:44
    • NicoS

      Posts: 19.878

      Klopt, daarom zei ik ook dat er verwarring ontstond doordat we het over verschillende jaren hadden.

      • + 0
      • 17 dec 2025 - 16:08

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Lando Norris wint de wereldtitel en pakt kroon af van Max Verstappen ×